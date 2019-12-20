 Онлайн-казино отмывали средства через счета Российской Федерации, - Данилов

В результате, СБУ и полиция выявили деятельность 14 поставщиков услуг Интернета и компаний, занимающихся предоставлением услуг размещения оборудования, данных и web-сайтов, которые способствовали незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр в электронном (виртуальном) казино, сообщил Секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.
Указанные действия позволили приостановить доступ украинских интернет-пользователей к функционированию 154 сайтов, через которые предоставлялись услуги азартных игр в онлайн-казино.
Следует отметить, что противоправная деятельность указанных сайтов была обусловлена с использованием банковских счетов Российской Федерации, с помощью которых обеспечивалось отмывание денежных средств, полученных от азартных игр. Поэтому действия данных субъектов, в частности, подпадают под статьи - финансирование терроризма, отмывание средств и уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.
а реально замыливают этой темой глаза от похоже зрадном договорняке о прямых поставках газа...
Тоже , охренел и ******** от удивления
"Новиє ліца" Зе-команди на радощах наліпили і продали під шалені відсотки стільки облігацій ОВДП, що обвалили економічно доцільний курс валюти в країні.
Ок. Віддавати доведеться під ці самі шалені відсотки, і по неминуче новому курсу валюти.
Але головне - не їм.
А вам.
Пока дырку латают стандартной схемой "молодых рехформаторов Арбузов и Ко", помните ещё таких? )))
Пока ещё жирка хватит перекидывать обязательства прошлого года на следующий, но если сейчас разрыв 2 недели, то в следующем может быть и две недели и 2 месяца.
Технократы е-моё пришли... з дипломами недержавного зразка.
Слава Україні!
tZE inform
@tZEinform
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Кирюша Тимошенко - главный бенефициар легализации игрового бизнеса мечется между жестко прессуемыми аваковским МВД "игрулями" и ОПУ пытаясь как то разрулить конфликт. Но вошедший во вкус Зеленский, окруженный коробками Нацгвардии, требует капитуляции и дани
Пусть это гнилая вещь, но это рашкинцы и страны СНГ должны у нас регистрировать офшоры изза простоты, прозрачности и незарегулированности, возможности вести компанию полностью онлайн, а не наоборот. Позорище. Пример плохой, но мы не можем в целом себе позволить быть хуже по условиям для бизнеса, а мы хуже, причем сильно - 30 позиций рейтинга применрно.