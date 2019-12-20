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Все про:казино (96) отмывание денег (163) СНБО (3330)

 Онлайн-казино отмывали средства через счета Российской Федерации, - Данилов

В течение октября - декабря 2019 Аппарат СНБО Украины организовал комплексную работу по обеспечению кибербезопасности государства в сфере игорного бизнеса.


В результате, СБУ и полиция выявили деятельность 14 поставщиков услуг Интернета и компаний, занимающихся предоставлением услуг размещения оборудования, данных и web-сайтов, которые способствовали незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр в электронном (виртуальном) казино, сообщил Секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

Читайте: Группировка организовала подпольное казино в Киеве, их "крышевали" правоохранители, - СБУ. ФОТОрепортаж

Указанные действия позволили приостановить доступ украинских интернет-пользователей к функционированию 154 сайтов, через которые предоставлялись услуги азартных игр в онлайн-казино.

Следует отметить, что противоправная деятельность указанных сайтов была обусловлена ​​с использованием банковских счетов Российской Федерации, с помощью которых обеспечивалось отмывание денежных средств, полученных от азартных игр. Поэтому действия данных субъектов, в частности, подпадают под статьи - финансирование терроризма, отмывание средств и уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Источник: https://censor.net.ua/n3166582
 
   
 Топ комментарии
 
Ай яй яй!!!! Какое открытие! Нобелевскую ему, срочно! ДА, ЧТО ТАМ, ЭТО ЖЕ ЧУДО ГОСПОДНЕ! ПРОЗРЕНИЕ "СЛЕПЦА"! Аллилуя!!!! И главное, ни дон Арсен Хар ковский ни его верный Антон Пасна Жировановскмй тут не приделах
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удивил Вы же западные платежные системы сюда не пускаете а потом удивляетесь приведите все в соотвтствие закона и налоговой ситсемы
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Ну, теперь они ещё национальными предателями оказались. Или как их ещё можно называть?
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и тут поперло!!! Онлайн-казино відмивали кошти через рахунки Російської Федерації, - Данілов - Цензор.НЕТ 7793 Все молчали, стоило не принять закон и камбин распорядился провести рейд по закрытию, как все решили покупаться в лучах славы, и президент, и председательСНБО и Аваков. Кто дальше?

а реально замыливают этой темой глаза от похоже зрадном договорняке о прямых поставках газа...
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Посмотрим. Пока они даже не сказали что переговоры закончились.
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Мне часто на почту приходит приглашение поиграть с ссылками на адреса ".ru".
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Ай яй яй!!!! Какое открытие! Нобелевскую ему, срочно! ДА, ЧТО ТАМ, ЭТО ЖЕ ЧУДО ГОСПОДНЕ! ПРОЗРЕНИЕ "СЛЕПЦА"! Аллилуя!!!! И главное, ни дон Арсен Хар ковский ни его верный Антон Пасна Жировановскмй тут не приделах
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Спасибо, уважаемий,

Тоже , охренел и ******** от удивления
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Ага! А щоб це дізнатися, треба було провалити закон про легалізацію ігрового бізнесу. А якщо б закон прийняли? То працюйте, казино! Маю підозру, що на гроші цих казино в РФії закуповуваоасч збро, для колабораціоністів.
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удивил Вы же западные платежные системы сюда не пускаете а потом удивляетесь приведите все в соотвтствие закона и налоговой ситсемы
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Gheorghe Bandu 🇪🇺‏ @BoSS_Modpe 18 часов назад

"Новиє ліца" Зе-команди на радощах наліпили і продали під шалені відсотки стільки облігацій ОВДП, що обвалили економічно доцільний курс валюти в країні.
Ок. Віддавати доведеться під ці самі шалені відсотки, і по неминуче новому курсу валюти.
Але головне - не їм.
А вам.
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prokodil‏ @prokokodilius 18 дек.

Пока дырку латают стандартной схемой "молодых рехформаторов Арбузов и Ко", помните ещё таких? )))
Пока ещё жирка хватит перекидывать обязательства прошлого года на следующий, но если сейчас разрыв 2 недели, то в следующем может быть и две недели и 2 месяца.
Технократы е-моё пришли... з дипломами недержавного зразка.
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"Національна лотерея" відмивала гроші за допомогою сайтів Московії...
Слава Україні!
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tZE inform

@tZEinform

·1 мин
Кирюша Тимошенко - главный бенефициар легализации игрового бизнеса мечется между жестко прессуемыми аваковским МВД "игрулями" и ОПУ пытаясь как то разрулить конфликт. Но вошедший во вкус Зеленский, окруженный коробками Нацгвардии, требует капитуляции и дани
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Не удивительно, в рашке при всех минусах проще вести бизнес, они нас сильно опережают в рейтинге простоты ведения бизнеса. Как, бляха, мы можем себе позволить быть хуже?!!!
Пусть это гнилая вещь, но это рашкинцы и страны СНГ должны у нас регистрировать офшоры изза простоты, прозрачности и незарегулированности, возможности вести компанию полностью онлайн, а не наоборот. Позорище. Пример плохой, но мы не можем в целом себе позволить быть хуже по условиям для бизнеса, а мы хуже, причем сильно - 30 позиций рейтинга применрно.
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Зелоха і бенюаметку на нари з конфіскацією, довічно.
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