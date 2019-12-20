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 Политика Украины
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Все про:законопроект (2287) переговоры (3743) Голос партия (121)

 "Голос" внес в Раду законопроект о запрете сепаратных переговоров с агрессором

В ВР зарегистрирован законопроект "Голоса" о запрете сепаратных переговоров с государством-агрессором.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы, информирует Цензор.НЕТ.

"Проект закона №2612 вводит уголовную ответственность и адекватное противодействие сепаратным переговорам с представителями государства-агрессора, а также дополнительные механизмы уменьшения информационного воздействия государства-агрессора на граждан Украины", - говорится в сообщении.

В частности, законопроект расширяет понятие "государственная измена" и устанавливает ответственность за вступление без надлежащего полномочия органов государственной власти Украины в переговоры по внутренней и внешней политике Украины с должностными лицами иностранного государства, признанного Верховной Радой агрессором.

Предлагается наказание за сепаратные переговоры - лишение свободы на 13-15 лет с возможной конфискацией имущества.

Законопроект также обязывает Службу безопасности Украины принимать меры для предотвращения и противодействия таким переговорам с должностными лицами государства-агрессора.

Для медиа, которые распространяют информацию, оправдывающую агрессию против Украины или оккупацию территорий Украины, предусмотрено наложение санкций в размере 25% от лицензионного сбора.

Смотрите также: Нардепы "забетонировали" свою неприкосновенность, - "Голос". ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3166581
 
   
 Топ комментарии
 
Оце добра справа.
Шкода, закон не має зворотної дії, щоб Некроморфа років на 15 того... "Голос" внес в Раду законопроект о запрете сепаратных переговоров с агрессором - Цензор.НЕТ 365
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Чого Поця за п"ять років цього закону не прийняв?
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Заборонити перемовини з агресором - ви вважаєте, що це тупо?
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Чому червоний фон? Соціалісти... до побачення.
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Опять Оранжевая Чума мешает установить Мир.
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Що таке? В "срусскую помойку" кортить.
Чоміндан, вокзал, рязань "Голос" вніс у Раду законопроєкт про заборону сепаратних переговорів з агресором - Цензор.НЕТ 9936
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Нет, ни сколько - просто уверен, что его трогать не станут.
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Або в нього принаймні вистачить обережності робити це не так нахабно й публічно, а тишком-нишком "па секрету".
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Зеля как только преЗедентом стал, попытался сразу на Медведчука наехать. Но путин только погрозил пальцем и всё закончилось.
Я просто реалист. "Голос" вніс у Раду законопроєкт про заборону сепаратних переговорів з агресором - Цензор.НЕТ 2164
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На жаль, для цього він має повторити *************** після прийняття закону.
Бо у закону, повторюю, не буває зворотної дії (а створювати прецеденти таких законів - справа небезпечна).
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Оно ездило и ездить не перестанет, так, что этот закон специально для него создан.
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С чего это вдруг Медведчука посадят?

А как тебе такая версия адвокатов и избирателей Медведчука:

Медведчук - патриот Украины и у него другое видение пути развития Украины, а также он всё делает, чтобы закончился конфликт и просто перестали стрелять.

?
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Да он хочет чтобы закончился конфликт и просто перестали стрелять, и при этом хочет сдать территории Украины и всю Украину путину.
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Каким образом!? Неужели славянское православное бурятство это - сдача территорий Украины?
Кстати, "просто перестать стрелять", в чём сходятся зажопьё с зебами это - не сдача территорий?
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Амнистия Дыныровцам, особый статус, выборы в дынырах- это не сдача Украины?
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Оце добра справа.
Шкода, закон не має зворотної дії, щоб Некроморфа років на 15 того...
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Тупа спроба нікчемної партії нагадати про себе.
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Заборонити перемовини з агресором - ви вважаєте, що це тупо?
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Цього ніхто не зробить. Але голосний пук зроблено!
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Їхньому патрону баризі, мир непотрібний. тільки налаштував криваві доходи на війні, а тут хтось мекає про мир
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Дійсно. Тільки-но барига продав серіал "Слуга народу" на кацапію - а тут...
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те ж саме можна сказати і про твій комент
Тупа спроба нагадати про себе"Голос" вніс у Раду законопроєкт про заборону сепаратних переговорів з агресором - Цензор.НЕТ 5115
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Толково. Вот только зелебобики и их друзяки из жопоблока не проголосуют такого...
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Ти вар'ят чи наркотою впоровся?!
Соя - це РОСЛИНА!
Рослина, їтіть її об дерево!
Як вона в дідька може голосувати?!
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сегодня встречался...
#СанктПетербург: Встреча с Антоном Силуановым и Виктором Медведчуком

"Голос" вніс у Раду законопроєкт про заборону сепаратних переговорів з агресором - Цензор.НЕТ 4509
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а медведчук только собрался с единоросам общаться домами..., как же так..., мы ж только начали "разговаривать"...
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ты думаешь Зе-срань позволит принять этот закон?..
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"Восстанавливать дружбу, жвачку и исконное бурятство наших народов..." "Голос" вніс у Раду законопроєкт про заборону сепаратних переговорів з агресором - Цензор.НЕТ 4968
(далі - спільні соціальні проекти, "ржублевая зона", для кращого ефекту - "культурний" колаборейшн "Марувайки"... а там і "родная говень" десь поруч...)
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внесли и молодцы, но на етом стоп.
или кто то верит, шо слуговня за ето проголосует?
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нашо окремий закон?
це має бути пункт закону про державну зраду
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Чого Поця за п"ять років цього закону не прийняв?
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хто ж знав шо ви оберете ермаків з медведчуками
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чому довбоклюям-симпатикам зеленої шмарклі ніяк не дійде, що президенти не приймають законів?
відсутність мізків - небезпечне для оточуючих захворювання
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Тобто не ті самі ПЕСики були коаліцією в ВР минулого скликання?
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тобто ті самі песики не були більшістю
коаліцію складали кілька фракцій і консенсусу не завжди вдавалося дійти
але не переймайся, бо це може завдати незручності у твоєму методичному обсеранні Петі
роби вигляд, що тобі це невідомо
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до того ж в песиків, як ти їх назвав, були виклики куди більш серйозні
а саме: як відстояти Україну, і твою особисто сраку
але не переймайся, продовжуй срати, а то ще хтось подумає, що в тебе є мізки
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Оцими вашими "а вот Порох..." ви, до речі, потужно опускаєте Зеленського та СН нижче плинтуса - бо за логікою виходить, що вони прийшли зовсім не змінювати щось, а скоріше навпаки. Робити все ЩЕ ГІРШЕ, киваючи на папередників.
Як у цьому класичному анекдоті:

У кандидата спрашивают:
- Почему вы решили баллотироваться?
- Да вы посмотрите, что творится! Власть погрязла в коррупции и казнокрадстве! Повсюду беспредел, беззаконие, кумовство и торговля на крови!
- И вы хотите со всем этим бороться?
- Нахмуя? Я хочу во всем этом поучаствовать!..
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Гівно твій анекдот, як і ти. Все має свою міру, порошенко має віддати стратегічну фабрику Карла Маркса Україні.
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На якій законній підставі? Може податки не платить як студія квартал?
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Ніт, то ж просто Порох не хоче в порядку декомунізації забрати фабрику в Карла Маркса - мабуть, отой Карл Маркс якийсь його свинарчук...
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Насправді Карл Маркс - це псивдонім, справжє його ім"я Леві Мордехай.
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То за чоловічою лінією! А за жіночою - сенсація! - Вальцман!
Карл Маркс - другий брат Пороха, з яким вони удвох з'їли отого молдавського брата!
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Ця версія порубала мій втомлений мозок, а здоровий глузд гуркнув дверима і сказав, що поїхав до мами назавжди. "Голос" вніс у Раду законопроєкт про заборону сепаратних переговорів з агресором - Цензор.НЕТ 8473
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Що цікаво, багато кому з зелохторату ця версія може цілком зайти на повному серйозі "Голос" вніс у Раду законопроєкт про заборону сепаратних переговорів з агресором - Цензор.НЕТ 6843
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Але ми не маємо права обговорювати це питання з недостатніми знанням в царині практичної психіатрії. "Голос" вніс у Раду законопроєкт про заборону сепаратних переговорів з агресором - Цензор.НЕТ 325
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А ти де був? Викладав у тристаграм свої фотки з "антимайданчиків"?
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В Украине все "сепаратисты", кроме этого непонятного Голоса.
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На щастя не всі у нас сєпари. Але десь 30% довбойобів НЕ ВВАЖАЮТЬ снігерії агресором. Значить сєпарів не більше 30%.
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хороший закон но моно сталактит фекальный это не пропустить
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Вакарчук и Потураев - просто дурак. У нас, в Украине нет сепаратистов и бандеровцев.
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У нас, в Украине нет сепаратистов и бандеровцев.

...
Бідолашна... Летаргічний сон з 2013 - це суворо. Мабуть, курс нової історії буде для вас шоковим...
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никаких переговоров с окупантой...нагнем и скрутим... ну может не сейчас, а лет через пять точно - ВСУ укрепляются не по-детски с каждым днем...
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Петру Олексійовичу чомусь якось невдобно стало )))
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Зеб, с какой стати!? Он уже понял, что зебы - дебилы.
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Питання до голосистих петріотів:
які "сепаратні" переговори ніким не уповноважені особи взагалі можуть вести від імені України - хоч у Москві, хоч у Брюселі, хоч у Пекині, Вашингтоні, Улан-Баторі, Мінську, а навіть у Києві, чи у Львові? "Голос" вніс у Раду законопроєкт про заборону сепаратних переговорів з агресором - Цензор.НЕТ 2154
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А можна десь прочитати стенограми тел.переговорів двох Вовіків? Чи таке можливо тільки в Піндосії?
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А кто это такие,какой то"Волос"?
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Ото ширінку треба краще застібати. Щоб потім не дивуватися, звідки у вас лобкове волосся по всій хаті.
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Как вовремя, а как же. Не забывайте, что Медведчук не плацкартом в Москву катается, а прямым рейсом, что при Порохе, что при ЗЕ. А для этого, как минимум, нужно спец разрешение. Вот и думайте, кто реально решает вопросы, а кто только на камеру, что тогда, что сейчас.
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я уже давно убедился, что байки по телеку про плохого кума Путина - лапша на уши для рагулья.
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Малоросс, даже на Лахте уже поняли, что от того, что сделают хуже Украине, в паРаше лучше не станет, а даже наоборот.
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Этот еще трепыхается в зеленом болоте.
А то накануне один Иван признался - ошибся что голосовал за Шмарклю.
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Очень нужный законопроект. Любые переговоры с Россией, Украина должна начинать с вопроса о Крыме и Донбассе. Пока часть территории Украины оккупирована, никаких переговоров с Россией, в том числе о газе. Поддерживаю этот закопроект
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дошло наконец то. пусть у путина за спиной попробуют или у Меркель или у Эрдогана...
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