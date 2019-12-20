 "Голос" внес в Раду законопроект о запрете сепаратных переговоров с агрессором

Об этом сообщает пресс-служба политсилы, информирует Цензор.НЕТ.
"Проект закона №2612 вводит уголовную ответственность и адекватное противодействие сепаратным переговорам с представителями государства-агрессора, а также дополнительные механизмы уменьшения информационного воздействия государства-агрессора на граждан Украины", - говорится в сообщении.
В частности, законопроект расширяет понятие "государственная измена" и устанавливает ответственность за вступление без надлежащего полномочия органов государственной власти Украины в переговоры по внутренней и внешней политике Украины с должностными лицами иностранного государства, признанного Верховной Радой агрессором.
Предлагается наказание за сепаратные переговоры - лишение свободы на 13-15 лет с возможной конфискацией имущества.
Законопроект также обязывает Службу безопасности Украины принимать меры для предотвращения и противодействия таким переговорам с должностными лицами государства-агрессора.
Для медиа, которые распространяют информацию, оправдывающую агрессию против Украины или оккупацию территорий Украины, предусмотрено наложение санкций в размере 25% от лицензионного сбора.
Чоміндан, вокзал, рязань
Я просто реалист.
Бо у закону, повторюю, не буває зворотної дії (а створювати прецеденти таких законів - справа небезпечна).
А как тебе такая версия адвокатов и избирателей Медведчука:
Медведчук - патриот Украины и у него другое видение пути развития Украины, а также он всё делает, чтобы закончился конфликт и просто перестали стрелять.
?
Кстати, "просто перестать стрелять", в чём сходятся зажопьё с зебами это - не сдача территорий?
Шкода, закон не має зворотної дії, щоб Некроморфа років на 15 того...
Тупа спроба нагадати про себе
Соя - це РОСЛИНА!
Рослина, їтіть її об дерево!
Як вона в дідька може голосувати?!
#СанктПетербург: Встреча с Антоном Силуановым и Виктором Медведчуком
(далі - спільні соціальні проекти, "ржублевая зона", для кращого ефекту - "культурний" колаборейшн "Марувайки"... а там і "родная говень" десь поруч...)
или кто то верит, шо слуговня за ето проголосует?
це має бути пункт закону про державну зраду
відсутність мізків - небезпечне для оточуючих захворювання
коаліцію складали кілька фракцій і консенсусу не завжди вдавалося дійти
але не переймайся, бо це може завдати незручності у твоєму методичному обсеранні Петі
роби вигляд, що тобі це невідомо
а саме: як відстояти Україну, і твою особисто сраку
але не переймайся, продовжуй срати, а то ще хтось подумає, що в тебе є мізки
Як у цьому класичному анекдоті:
У кандидата спрашивают:
- Почему вы решили баллотироваться?
- Да вы посмотрите, что творится! Власть погрязла в коррупции и казнокрадстве! Повсюду беспредел, беззаконие, кумовство и торговля на крови!
- И вы хотите со всем этим бороться?
- Нахмуя? Я хочу во всем этом поучаствовать!..
Карл Маркс - другий брат Пороха, з яким вони удвох з'їли отого молдавського брата!
...
Бідолашна... Летаргічний сон з 2013 - це суворо. Мабуть, курс нової історії буде для вас шоковим...
які "сепаратні" переговори ніким не уповноважені особи взагалі можуть вести від імені України - хоч у Москві, хоч у Брюселі, хоч у Пекині, Вашингтоні, Улан-Баторі, Мінську, а навіть у Києві, чи у Львові?
А то накануне один Иван признался - ошибся что голосовал за Шмарклю.