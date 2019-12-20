 ЕС дополнительно выделил 8 млн евро для помощи пострадавшим от конфликта на Донбассе

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Более пяти лет продолжающегося конфликта изнурили возможности людей заботиться о своих основных потребностях. ЕС продолжает помогать наиболее уязвимым людям по обе стороны контактной линии. Это финансирование поможет им выдержать суровые зимние условия", - сказал комиссар ЕС по управлению кризисными ситуациями Янеж Ленарчич.

Эти средства будут потрачены на обеспечение людей, живущих в районе линии разграничения, обогревом и доступом к воде.

Читайте также: UNICEF и Международная организация по миграции направили жителям Донбасса 21 тонну гумпомощи, - Госпогранслужба

"Это (финансирование. – Ред.) также поможет отремонтировать медицинские заведения и школы, поврежденные во время военных действий, упростить доступ к медицинским услугам и поставки медицинского оборудования и лекарств", - говорится в сообщении.

Таким образом, объем средств, предоставленных ЕС на гуманитарную помощь Украине в 2019 году, достиг 23 млн евро.