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Все про:Еврокомиссия (870) Донбасс (20271) гуманитарная помощь (861)

 ЕС дополнительно выделил 8 млн евро для помощи пострадавшим от конфликта на Донбассе

Европейская комиссия выделила дополнительных 8 млн евро на помощь украинцам, пострадавшим вследствие конфликта на Донбассе.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Более пяти лет продолжающегося конфликта изнурили возможности людей заботиться о своих основных потребностях. ЕС продолжает помогать наиболее уязвимым людям по обе стороны контактной линии. Это финансирование поможет им выдержать суровые зимние условия", - сказал комиссар ЕС по управлению кризисными ситуациями Янеж Ленарчич.

Эти средства будут потрачены на обеспечение людей, живущих в районе линии разграничения, обогревом и доступом к воде.

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"Это (финансирование. – Ред.) также поможет отремонтировать медицинские заведения и школы, поврежденные во время военных действий, упростить доступ к медицинским услугам и поставки медицинского оборудования и лекарств", - говорится в сообщении.

Таким образом, объем средств, предоставленных ЕС на гуманитарную помощь Украине в 2019 году, достиг 23 млн евро.

Источник: https://censor.net.ua/n3166580
 
 
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А что плохого в том, что помогли украинцам?
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Раньше ахметову. А сейчас кому? Бене?
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а коли вона виділить на лікування своєї вати, що з Європи гавкає?
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