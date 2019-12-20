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 Политика Украины
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Все про:выборы (23097) ОТГ (60) Слуга народа (581) Корниенко (97)

 Мы выставили 80% кандидатов на выборы в объединенных теробщинах, - Корниенко

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, что на выборы в объединенных территориальных общинах, которые состоятся 22 декабря, партия выставила 80% кандидатов.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, сообщил праламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Послезавтра выборы в объединенных территориальных общинах. Мы выставили 80% кандидатов - больше всего за все партии. Ближайший наш преследователь - партия "Батькивщина" - 50% или даже 45%. И мы видим большой интерес молодых людей, людей которые не были во власти на местах. Они увидели этот тренд, что можно попасть в парламент, если ты был предпринимателем, ученым и общественным деятелем", - рассказал Корниенко.

Напомним, местные выборы были назначены в 86 объединенных территориальных общинах (ОТГ).

В частности, в Винницкой области такие выборы пройдут в 3 объединенных территориальных общинах, в Волынской области - в 2 ОТГ, в Днепропетровской области - в 5 ОТГ, в Донецкой области - в 1 ОТГ, в Житомирской - в 1 ОТГ, в Закарпатской области - в 9 ОТГ, в Запорожской области - в 8 ОТГ, в Ивано-Франковской области - в 6 ОТГ, в Киевской области - в 2 ОТГ, в Кировоградской области - в 6 ОТГ, в Луганской области - в 1 ОТГ, в Николаевской области - в 2 ОТГ, в Одесской области - в 5 ОТГ, в Полтавской области - в 6 ОТГ, в Ривненской области - в 9 ОТГ, в Тернопольской области - в 4 ОТГ, в Харьковской области - в 4 ОТГ, в Херсонской области - в 2 ОТГ, в Хмельницкой области - в 4 ОТГ, в Черновицкой области - в 1 ОТГ, в Черниговской области - в 5 ОТГ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3166579
 
 
 Топ комментарии
 
Залишилось пустити по жіноцій лінії місцевий рівень, а зверху посипати все це купкою маргариток.
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О ось і ніт, нарід повинен отримати повну насолоду - у кожній громаді повинен свій зебіл, бажано фотограф чи тамада.
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Так ваши ж рейтинги растут, рейтинги у СН падают, откуда такой пессимизм?
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Смысла нет идти им на выборы, 90% уже за Пороха судя по опросам на цензоре
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Ну тогда Зеленском надо прямо сейчас складывать чемоданы и готовиться к Ростову. Может даже завещание накатать...)))
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О ось і ніт, нарід повинен отримати повну насолоду - у кожній громаді повинен свій зебіл, бажано фотограф чи тамада.
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Залишилось пустити по жіноцій лінії місцевий рівень, а зверху посипати все це купкою маргариток.
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Так ваши ж рейтинги растут, рейтинги у СН падают, откуда такой пессимизм?
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"Послезавтра выборы в объединенных территориальных общинах. Мы выставили 80% кандидатов - больше всего за все партии. Ближайший наш преследователь - партия "Батькивщина" - 50% или даже 45%. И мы видим большой интерес молодых людей, людей которые не были во власти на местах. Они увидели этот тренд, что можно попасть в парламент, если ты был предпринимателем, ученым и общественным деятелем", - рассказал Корниенко. Источник: https://censor.net.ua/n3166579\\\\\\\\

Смеяться - подано!
Кстати, а что там за уродца морального Бужанского и ... как его там, ну, тот что высрал "ой, не "на" Украине, ой-ой-ой"?

Че, будем ждать шоб и памятники ТГШ начали сносить то?
(я не "антисемит", ибо арабов уважаю, у них смешно кричалки получаются то)
"слуга норота"... уже название заставляет открыть окно то(проплеваться то)
...(записывается в "слуги")
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80%, все с бородой и только Зеленский гладко вібрит.
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" Мы выставили 80% своих кандидатов СН на выборы в объединенных трущобах ".
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Зе поросль Вы уже свою гниль показали хоть 80 хоть 100, Вас уже просто начинает все больше и дольше людей ненавидеть и вы очень спешите провести выборы ваш рейтинг стремительно летит к нулю
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80% соросят-поросят выставили? Ликвидаторов территориальных громад? Мы правильно понимаем проблему?
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Сейчас СН возьмет большинство в теробщинах и тогда можно будет вернуться к вопросу о рынке земли. Истерики Газовой Воровки Принцессы будут уже никому не интересны.
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