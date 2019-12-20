 Труба сводит счеты с оппонентами и запугивает оппозицию, - "Европейская Солидарность" об обысках на Лаврской

Об этом говорится в заявлении партии "Европейская Солидарность" о политических преследованиях и давлении со стороны власти.
"В конце концов выяснилось, что эта "спецоперация" проводится сотрудниками Государственного бюро расследований, директор которого Роман Труба является фигурантом "кассетного скандала", из которого общество узнало о прямом ручном управлении ГБР со стороны Офиса президента Зеленского.
Фракция "Европейская Солидарность" в парламенте вчера обнародовала требование создать ВСК относительно незаконной деятельности директора ГБР и чиновников, которые влияют на его решения.
"Европейская Солидарность" связывает подобную активизацию господина Трубы с попытками власти свести счеты с политическими оппонентами, запугать оппозицию, а также с попытками отвлечь внимание общества от провалов на внешней арене и в экономике страны.
Обыски ГБР, санкционированные заместителем генпрокурора Касько в офисе партии "Европейская Солидарность" и обыски НАБУ в офисе телеканала "Думская ТВ" в Одессе состоялись одновременно, что свидетельствует о скоординированной работе силовиков с целью политических преследований.
Действия силовиков - это элементы шоу, которое власть пытается скормить украинским гражданам вместо реальных успехов. Нет хлеба, нет мира - поэтому нужны феерические зрелища.
О недопустимости политических преследований оппозиции предупреждают и наши международные партнеры. В частности, в итоговой резолюции парламентского Комитета ассоциации Украины с ЕС европарламентарии призывают новую власть не прибегать к политическим преследованиям.
Требуем от власти прекратить давление на оппозицию и независимые СМИ, не позорить Украину перед миром и собственным народом", - говорится в заявлении.
"побудь на посту міністра економічного розвитку та торгівлі у уряді Свинохряка" - дякую, не треба
1. Всё то, за что Порошенко чуть не посадил Ющ в 2005 году Педро воплотил став президентом .
Зiнченко про Порошенка i любих друзiв 2005.
https://youtu.be/MUKZsJ9SBaE2. Ни дня не работав НЕ ЧИНОВНИКОМ стал МИЛЛИАРДЕРОМ !
Вот это достижение !!!! Голосуй за Петруччио !!!
Наворовал он, наворуешь и ты !!!!
"Президент Петро Порошенко підписав указ про призначення Романа Труби директором Державного бюро розслідувань."Вітаю Вас з цією перемогою. Це надзвичайно відповідальна посада. Це частина моєї реформи органів прокуратури", - сказав Порошенко Трубі під час їхньої зустрічі."
Пришло время пожинать плоды своей деятельности.
"Це частина моєї реформи"
Вот и взвыл мародёр сейчас, поэтому.
Объясните узколобому чоко-квакеру шо он не среди своего родного свинарника и тупых свиней ...
ботаферма моники методички давно меняла и не знает, что офшоры сейчас ассоциируются с кражами денег из Привата именно зеленским и коломойским))
Через офшорные фирмы Коломойского и Зеленского отмывали деньги "Приватбанка" - расследование ФБР США.
Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации. В перечне счетов выведения - счета "Квартала-95".
28 ноября Лондонский суд официальным решением (хотя частично закрытым ДО ОКОНЧАНИЯ процесса) объявил президента Украины Зеленского преступником, участвующим в хищении и отмывании денег из банка страны. Это очень важно понимать ибо ВСЕ его дальнейшие действия будут следствием именно ЭТОГО решения.
Наблюдаем паноптикум шокладных рукоблудов, отсосавших уже на двух выборах и вошедших во вкус...теперь ждут 3-го раза...
Гениально сказано, все ваши песики это одно сплошное феерическое.
https://youtu.be/gukZnRv2Jkk
Прелестно ! Зеленскому респект !
Вот он какой !!!!
их рейтинг летит на дно!
зеЛя и собаков скоро будут драпать на ростов
Так - слаще.
Пеця победит в первом туре, правда порохобот?
(из записок пациента психиатрической клиники. 35-летнего шокодрочера с металлическим лбом )
Займись лучше чем-нибудь полезным, чтобы порохоботовскую злобу свою угомонить.
В ГБР подтвердили, что проводят следственные действия в Офисе партии Петра Порошенко.
ГБР предоставило "Стране" видео, как изымаются телевизоры.
"Мы предполагаем, что это телевизоры из ситуационной комнаты в Администрации президента. Но так это или нет, скажем позже - после того, как будет проведена экспертиза", - сообщили в пресс-службе ГБР.
Пряма мова Іванової: "Зокрема там було вилучено одиниці техніки (монітори) в рамках досудового розслідування кримінального провадження по ситуаційній кімнаті. Вони будуть перевірені".
https://www.pravda.com.ua/news/2019/12/20/7235472/
Чому йому ще не оголосили підозру.