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 Политика Украины
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Все про:преследование (372) Европейская Солидарность (195)

 Труба сводит счеты с оппонентами и запугивает оппозицию, - "Европейская Солидарность" об обысках на Лаврской

Сегодня утром неизвестные в балаклавах заблокировали работу Открытого офиса партии "Европейская Солидарность" по адресу ул. Лаврская, 16. Молодчики спортивного телосложения со скрытыми лицами заблокировали вход на рабочие места и долго не представлялись.

Об этом  говорится в заявлении партии "Европейская Солидарность" о политических преследованиях и давлении со стороны власти.

 "В конце концов выяснилось, что эта "спецоперация" проводится сотрудниками Государственного бюро расследований, директор которого Роман Труба является фигурантом "кассетного скандала", из которого общество узнало о прямом ручном управлении ГБР со стороны Офиса президента Зеленского.

Фракция "Европейская Солидарность" в парламенте вчера обнародовала требование создать ВСК относительно незаконной деятельности директора ГБР и чиновников, которые влияют на его решения.

"Европейская Солидарность" связывает подобную активизацию господина Трубы с попытками власти свести счеты с политическими оппонентами, запугать оппозицию, а также с попытками отвлечь внимание общества от провалов на внешней арене и в экономике страны.


Труба сводит счеты с оппонентами и запугивает оппозицию, - Европейская Солидарность об обысках на Лаврской 01
Обыски ГБР, санкционированные заместителем генпрокурора Касько в офисе партии "Европейская Солидарность" и обыски НАБУ в офисе телеканала "Думская ТВ" в Одессе состоялись одновременно, что свидетельствует о скоординированной работе силовиков с целью политических преследований.

Действия силовиков - это элементы шоу, которое власть пытается скормить украинским гражданам вместо реальных успехов. Нет хлеба, нет мира - поэтому нужны феерические зрелища.

О недопустимости политических преследований оппозиции предупреждают и наши международные партнеры. В частности, в итоговой резолюции парламентского Комитета ассоциации Украины с ЕС европарламентарии призывают новую власть не прибегать к политическим преследованиям.

Требуем от власти прекратить давление на оппозицию и независимые СМИ, не позорить Украину перед миром и собственным народом", - говорится в заявлении.

Источник: https://censor.net.ua/n3166578
 
   
 Топ комментарии
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Видать, за Петруху взялись всерьез....
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Это все достижения Порошенко за 5 лет своего правления с потужными реформами
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"Закінчи з вищою освітою Київський держунівер" - а хіба Київський держунівер чи будь-який інший універ можна закінчити з початковою шкільною чи середньою спеціальною освітою?
"побудь на посту міністра економічного розвитку та торгівлі у уряді Свинохряка" - дякую, не треба Влада намагається звести рахунки з політичними опонентами і відволікає увагу від своїх провалів, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 6363
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а чё ты забыл добавить главное ? Я помогу....
1. Всё то, за что Порошенко чуть не посадил Ющ в 2005 году Педро воплотил став президентом .

Зiнченко про Порошенка i любих друзiв 2005.
https://youtu.be/MUKZsJ9SBaE2. Ни дня не работав НЕ ЧИНОВНИКОМ стал МИЛЛИАРДЕРОМ !
Вот это достижение !!!! Голосуй за Петруччио !!!
Наворовал он, наворуешь и ты !!!!
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Ну ти і баран, типовий зебіл. Порох за перших півроку правління зробив більше, ніж твоя улюблена мавпа зеленський зробить за час свого правління (сподіваюсь недовгого)
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одразу видно зазомбоване зе-чмо або касаба
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Слышь, дебил, то что ты рождён без мозга уже все поняли...
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"Президент Петр Порошенко подписал закон о создании Государственного бюро расследований.Он сделал это во время пресс-конференции по итогам 2015 года, отвечая на вопрос, почему до сих пор не привлечены к ответственности высокопоставленные коррупционеры из прошлой власти"
"Президент Петро Порошенко підписав указ про призначення Романа Труби директором Державного бюро розслідувань."Вітаю Вас з цією перемогою. Це надзвичайно відповідальна посада. Це частина моєї реформи органів прокуратури", - сказав Порошенко Трубі під час їхньої зустрічі."
Пришло время пожинать плоды своей деятельности.




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прежде чем писать - посмотри КАК происходил конкурс на должность ГБР
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Под пытками подпись ставил?
"Це частина моєї реформи"
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И это правильно, офшорный подонок уже опупел от безнаказанности, всё ему мало... Хочет по старому воровать и выводить в офшоры награбленное, а ему сейчас не дают этого делать...
Вот и взвыл мародёр сейчас, поэтому.
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Про офшори, давай з фактами, або викинь ти вже ту доісторичну методичку, і не ганьбись
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Ооооооой не могу..... Влада намагається звести рахунки з політичними опонентами і відволікає увагу від своїх провалів, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 9992 где ж таких тупорылых понабирали... ?
Объясните узколобому чоко-квакеру шо он не среди своего родного свинарника и тупых свиней ... Влада намагається звести рахунки з політичними опонентами і відволікає увагу від своїх провалів, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 3301
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та то он про двух офшорных подонков - монику зе!лоха и его хозяина - беню коломойшу Влада намагається звести рахунки з політичними опонентами і відволікає увагу від своїх провалів, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 2394


ботаферма моники методички давно меняла и не знает, что офшоры сейчас ассоциируются с кражами денег из Привата именно зеленским и коломойским))
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и не говори, эти два офшорных подонка - моника зе!лох и его хозяин - беня коломойша выводили бабло в офшоры безнаказанно, думая что отвечать не придется Влада намагається звести рахунки з політичними опонентами і відволікає увагу від своїх провалів, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 5524

Через офшорные фирмы Коломойского и Зеленского отмывали деньги "Приватбанка" - расследование ФБР США.
Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации. В перечне счетов выведения - счета "Квартала-95".
28 ноября Лондонский суд официальным решением (хотя частично закрытым ДО ОКОНЧАНИЯ процесса) объявил президента Украины Зеленского преступником, участвующим в хищении и отмывании денег из банка страны. Это очень важно понимать ибо ВСЕ его дальнейшие действия будут следствием именно ЭТОГО решения.
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А этому опоссуму покой не даёт подвиг Моники Левински...он онанирует её заслугами и предвкушая себя на её месте пишет аккурат по Фрейду.... Влада намагається звести рахунки з політичними опонентами і відволікає увагу від своїх провалів, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 6596
Наблюдаем паноптикум шокладных рукоблудов, отсосавших уже на двух выборах и вошедших во вкус...теперь ждут 3-го раза...
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Да ничего с ним не сделают, сброд не в состоянии бороться с системой.
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Уже й не знають як про себе зайвий раз нагадати... та чим більше нагадують про себе, тим більше від них хочеться блювати
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Во тебя, свинособаку, штырит от Пороха -песня) люблю такое
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Треба було потужному петі не ухилятися злісно від допитів у слідчих як ДБР так і військової прокуратури - то й не було б сьогоднішнього панічного петіного енурезу й діареї на Лаврській..
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Леоніде, і вашому випадку, лікарі вже безсилі
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Переймайтеся власним здоров'ячком, екзальтована панянко.
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Повторюю питання ! Леоніде, чому Порошенка, який "злісно ухиляється від допитів в ГБР", примусово не доставили на ці допити? Мені обридло ставити вам це питання. Та ви вперто мусолите цю тему, ще й після "касетного скандалу" . Ви чи "порохозалежний", чи, можливо, хтось з ваших родичів працює в ДБР?
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Нет хлеба, нет мира, нужны феерические зрелища ©
Гениально сказано, все ваши песики это одно сплошное феерическое.
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Всю партию ЕС расстрелять без суда и следствия.
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Как мне тут написали. Умных в петиков не берут. Ты тут же мне это доказал.
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У Порошенка проводять обшук: прибули силовики у масках і слідчі СБУ.
https://youtu.be/gukZnRv2Jkk Влада намагається звести рахунки з політичними опонентами і відволікає увагу від своїх провалів, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 9513 Влада намагається звести рахунки з політичними опонентами і відволікає увагу від своїх провалів, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 9513 Влада намагається звести рахунки з політичними опонентами і відволікає увагу від своїх провалів, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 9513 Влада намагається звести рахунки з політичними опонентами і відволікає увагу від своїх провалів, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 9513 Влада намагається звести рахунки з політичними опонентами і відволікає увагу від своїх провалів, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 9513

Прелестно ! Зеленскому респект !
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)))) у тебя, свинособака, вчера портянка уже у Пороха суд выиграла-иди жри с лопаты, убожество мокшанское
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Ты мой почаще ото...свиношмонька патлатая ....и оно попустит...))))) а-то фуууууууу....
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А мне интересно услышать бы от тебя бот, как ты себе это представляешь? Давай начнем с тебя ... первого расстрелять тебя, потом твою семью (папу, маму, братьев, сестер и вниз по родословной) ... ты налоги платишь? - чего-то я сомневаюсь ... ты официально работаешь? - скорее всего нет ... так скажи - а сколько тебе платят за чушь, которую ты тут несешь? Иуде тоже заплатили 30 сребренников (знаешь такого?) ... а знаешь как он окончил свою жизнь? - почитай историю, не на вики, а вглубь ... А! ну да, тебе же некогда, ты грошики зарабатываешь ... голова на плечах есть? или только методички используешь? Хотя, кому я это объясняю ... 73% - новая болезнь! лечиться бы тебе, милок! в больничку пора ... а еще лучше, ко мне попади, на воп, я тебя научу Родину любить ... Слава Украине!
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Это бригада 💩🤡🤢🐏🐑калоподмойных дешевок ,за три рубля друг другу лайкают -🤮
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Тут путін погрожує разобрацца з територією України,а у відповідь ЗЄ проводить обшуки у Порошенка.
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А должен всё бросить и одевать каску !!! Влада намагається звести рахунки з політичними опонентами і відволікає увагу від своїх провалів, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 309
Вот он какой !!!! Влада намагається звести рахунки з політичними опонентами і відволікає увагу від своїх провалів, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 4047
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Молодчики-налётчики.. Так трубе уже всё вроде? Или повоняет напоследок? Или,что еще забавнее-зеля в должности сохранит?
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это свынонедоразумение уже должно быть на зоне. так что эти пугалки с обысками содрогание воздуха. Все таки правду говорят . что зе его любимый племянник
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зелеНЫм боится Пороха как огня...
их рейтинг летит на дно!
зеЛя и собаков скоро будут драпать на ростов
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Перед употреблением произнести 20 раз слово "халва".
Так - слаще. Влада намагається звести рахунки з політичними опонентами і відволікає увагу від своїх провалів, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 4212
Влада намагається звести рахунки з політичними опонентами і відволікає увагу від своїх провалів, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 5572
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Ты хоть методички порохоботовские освежай. А то пользуешься старым дерьмом, которое тебе вручили до вчерашнего опубликования рейтингов согласно соцопросам.
Пеця победит в первом туре, правда порохобот?
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"зеЛя и собаков скоро будут драпать на ростов, а потом побегут дальше, в Китай, а потом побегут в Индию...а потом побегут ....
(из записок пациента психиатрической клиники. 35-летнего шокодрочера с металлическим лбом )
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Что предсказатель вся и всего. Петя победит в первом туре. Иначе доляр по 100, дефолт, с клоуном никто разговаривать не будет, путин нападет. Вот также и твой Ростов для Зели будет.
Займись лучше чем-нибудь полезным, чтобы порохоботовскую злобу свою угомонить.
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Что, опять политические преследования? Вот же их тра-тат-та.
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Одна мечта - чтобы СБУ затащило Порошенко на крышу и погоняла его с полчаса, а потом - мешок на голову и в Туркменистан на недельку...
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Та не переживайте так за Пороха! Что он, что Зеленский - одна шайка - лейка! Наш Вова - Петина надежа и защита! А интернет загажен порохоботами, часть из которых уже основательно "позеленела"! Ну и периодически изображают между собой "бои" не на жизнь, а насмерть, Клоунада все это! В стране миллионы людей, которые ненавидят и того и другого, да еще и Коломойского впридачу. А Путин, кто такой Путин? Новороссию хочет восстановить? Торопись президент российский, а то наш Вова наши земли израильтянам, Западной Европе, китайцам, может и американцам продаст!
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Головне не дати Трубі втекти за кордон,коли він тікати буде.
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Найдены украденные с Банковой телевизоры?
В ГБР подтвердили, что проводят следственные действия в Офисе партии Петра Порошенко.
ГБР предоставило "Стране" видео, как изымаются телевизоры.
"Мы предполагаем, что это телевизоры из ситуационной комнаты в Администрации президента. Но так это или нет, скажем позже - после того, как будет проведена экспертиза", - сообщили в пресс-службе ГБР.
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"Речниця ДБР Анжеліка Іванова зазначила в коментарі "Українській правді", що обшуки проводилися "на території, де розташований офіс "Євросолідарності"". Мова йде про розслідування можливого зникнення носіїв, які містять секретну інформацію, з так званої ситуативної кімнати Адміністрації президента.
Пряма мова Іванової: "Зокрема там було вилучено одиниці техніки (монітори) в рамках досудового розслідування кримінального провадження по ситуаційній кімнаті. Вони будуть перевірені".
https://www.pravda.com.ua/news/2019/12/20/7235472/
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Так його ж звільнили, яким боком він знову ..........
Чому йому ще не оголосили підозру.
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