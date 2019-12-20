 Бывший депутат Мартыненко получил от прокуратуры Швейцарии обвинение в отмывании 2,8 млн евро

Соответствующее сообщение размещено на сайте прокуратуры Швейцарии, информирует Цензор.НЕТ.

"В обвинительном заключении утверждается, что обвиняемые, являясь частью преступной группы, воспрепятствовали конфискации незаконно полученных активов на сумму около EUR 2,8 млн, используя средства, находящиеся на счетах в швейцарских банках, для осуществления покупок и инвестиций в Швейцарии и за рубежом", – сказано в сообщении.

Следователи считают, что Мартыненко открыл эти счета в рамках подготовки к отмыванию денег. По их информации, сначала он поручил своему соучастнику создать оффшорную компанию в Панаме. Затем его подельник начал открывать в Швейцарии банковские счета от имени панамского оффшора. Сам Мартыненко при этом был указан в качестве бенефициарного владельца депонированных активов.

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Генпрокуратура Швейцарии предполагает, что активы были получены от предполагаемых преступлений в Украине и Чехии.

При этом комиссионные платежи были незаконно осуществлены чешским поставщиком компонентов для атомных электростанций Skoda JS на банковские счета, ранее открытые в Швейцарии оффшорной компанией Мартыненко, в обмен на заключение контрактов на поставку комплектующих для НАЭК "Энергоатом".

Швейцарские правоохранители отмечают, что предъявление такого обвинения стало результатом отличного сотрудничества с украинской и чешской прокуратурой в рамках запросов о взаимной помощи после открытого OAG в 2013 году дела, в частности, необходимая информация была получена после начала собственного расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

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Напомним, 20 апреля 2017 года НАБУ и САП задержали Мартыненко по подозрению по делу о растрате средств ГП "ВостГОК" в размере $17,28 млн.

22 апреля 2017 суд отпустил его на поруки пятнадцати депутатов парламента, министра молодежи и спорта Игоря Жданова, министра образования Лилии Гриневич, министра инфраструктуры Владимира Омеляна и заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Андрея Магеры.

НАБУ подозревает Мартыненко в совершении преступлений по четырем статьям Уголовного кодекса.

В январе 2018 года суд отказался продлевать возложенные на бывшего народного депутата Мартыненко обязательства.

3 октября 2019 года Шевченковский районный суд Киева передал уголовное производство, в котором фигурирует бывший народный депутат Украины Николай Мартыненко в Высший антикоррупционный суд Украины.