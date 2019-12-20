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Все про:Мартыненко (427) отмывание денег (163) Швейцария (315)

 Бывший депутат Мартыненко получил от прокуратуры Швейцарии обвинение в отмывании 2,8 млн евро

Генеральная прокуратура Швейцарии подала в Федеральный уголовный суд обвинительный акт против Николая Мартыненко, бывшего депутата Верховной Рады пяти созывов. Его и еще одного гражданина Украины обвиняют в отмывании около 2,8 млн евро через швейцарскую финансовую систему при отягчающих обстоятельствах.

Соответствующее сообщение размещено на сайте прокуратуры Швейцарии, информирует Цензор.НЕТ.

"В обвинительном заключении утверждается, что обвиняемые, являясь частью преступной группы, воспрепятствовали конфискации незаконно полученных активов на сумму около EUR 2,8 млн, используя средства, находящиеся на счетах в швейцарских банках, для осуществления покупок и инвестиций в Швейцарии и за рубежом", – сказано в сообщении.

Следователи считают, что Мартыненко открыл эти счета в рамках подготовки к отмыванию денег. По их информации, сначала он поручил своему соучастнику создать оффшорную компанию в Панаме. Затем его подельник начал открывать в Швейцарии банковские счета от имени панамского оффшора. Сам Мартыненко при этом был указан в качестве бенефициарного владельца депонированных активов.

Читайте на Цензор.НЕТ: В "деле Мартыненко" 18 нардепов и 3 министра осуществляли непосредственное давление на судью, - Сытник

Генпрокуратура Швейцарии предполагает, что активы были получены от предполагаемых преступлений в Украине и Чехии.

При этом комиссионные платежи были незаконно осуществлены чешским поставщиком компонентов для атомных электростанций Skoda JS на банковские счета, ранее открытые в Швейцарии оффшорной компанией Мартыненко, в обмен на заключение контрактов на поставку комплектующих для НАЭК "Энергоатом".

Швейцарские правоохранители отмечают, что предъявление такого обвинения стало результатом отличного сотрудничества с украинской и чешской прокуратурой в рамках запросов о взаимной помощи после открытого OAG в 2013 году дела, в частности, необходимая информация была получена после начала собственного расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Также на Цензор.НЕТ: Антикоррупционный суд объединил дело Мартыненко по "Энергоатому" с делом "ВостГОКа"

Напомним, 20 апреля 2017 года НАБУ и САП задержали Мартыненко по подозрению по делу о растрате средств ГП "ВостГОК" в размере $17,28 млн.

22 апреля 2017 суд отпустил его на поруки пятнадцати депутатов парламента, министра молодежи и спорта Игоря Жданова, министра образования Лилии Гриневич, министра инфраструктуры Владимира Омеляна и заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Андрея Магеры.

НАБУ подозревает Мартыненко в совершении преступлений по четырем статьям Уголовного кодекса.

В январе 2018 года суд отказался продлевать возложенные на бывшего народного депутата Мартыненко обязательства.

3 октября 2019 года Шевченковский районный суд Киева передал уголовное производство, в котором фигурирует бывший народный депутат Украины Николай Мартыненко в Высший антикоррупционный суд Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3166577
 
   
 Топ комментарии
 
Мартыненко - это кошелек Яйценюха и Газовой Воровки Принцессы. Через его панамские оффшоры прошли, конечно, не 2,8 млн евро, а десятки миллионов долларов. Сначала он работал на Газовую Воровку Принцессу. Был первым заместителем главы избирательного штаба партии «Батькивщина» на парламентских выборах 2012-го года. Но потом, когда Овощ упрятал Газовую Воровку Принцессу в тюрьму, Мартыненко перебежал к Яйценюху. Через свои оффшоры Мартыненко пропустил десятки миллионов долларов для Яйценюха. Сейчас Яйценюх сидит в Америке, осваивает честно наворованное за короткий срок премьера. А Мартыненко бежать боится. Там его ждет тюрьма, как Лазаренко.
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Как интересно, Швейцария озаботилась, а в Украине все спокойно, или ждут когда фигурант свалит отсюда и потом объявят в розыск.
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И где же он эти деньги заработал? Наверно его родители зелень с огорода продавали а жена булочки пекла а потом они все свои сбережения ему на хранение отдали.
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И где же он эти деньги заработал? Наверно его родители зелень с огорода продавали а жена булочки пекла а потом они все свои сбережения ему на хранение отдали.
0
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Мартыненко - это кошелек Яйценюха и Газовой Воровки Принцессы. Через его панамские оффшоры прошли, конечно, не 2,8 млн евро, а десятки миллионов долларов. Сначала он работал на Газовую Воровку Принцессу. Был первым заместителем главы избирательного штаба партии «Батькивщина» на парламентских выборах 2012-го года. Но потом, когда Овощ упрятал Газовую Воровку Принцессу в тюрьму, Мартыненко перебежал к Яйценюху. Через свои оффшоры Мартыненко пропустил десятки миллионов долларов для Яйценюха. Сейчас Яйценюх сидит в Америке, осваивает честно наворованное за короткий срок премьера. А Мартыненко бежать боится. Там его ждет тюрьма, как Лазаренко.
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Как интересно, Швейцария озаботилась, а в Украине все спокойно, или ждут когда фигурант свалит отсюда и потом объявят в розыск.
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2.8 млн евро... что то мелковато как для такой фигуры.
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Вот тут можно обосновано предположить - ОСНОВАНИЯ ЕСТЬ! Да, 2,5 млн. кажется "мелковато", зато будьте уверены(!), швейцарские прокуроры предварительно поработали основательно в ЭТОЙ ЧАСТИ! Это вам "не групповое изнасилование правоприменения с элементами шоу" при анонсировании раскрытия убийства Шеремета... ПРИЧИНА _ прокуроры Швейцарии, впрочем, как и Германии, Швеции и т.д. - неприметные в материальном плане люди. ОНИ - ПРОКУРОРЫ, а не "Кулики"!
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А наши прокурорские годами не могли сделать письменный запрос в банк о бенефициаре.
Сцали показать обществу такой простой метод ловли преступников
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Тільки від України нічього не получає, відмив міліарди евро
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