 Впервые в истории Украины обеспечено право на бесплатное медобслуживание всех участников боевых действий, добровольцев и волонтеров, - Фриз

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявила нардеп Ирина Фриз.

"Наконец конструктивная оппозиция получила заслуженную победу в борьбе за права украинцев - проект Закона 1198 принят - 323 За", - говорится в сообщении.

По ее словам, отныне участники боевых действий на территории других государств, военнослужащие и работники ВСУ, участники АТО, а главное - добровольцы и волонтеры, - которые получили инвалидность в результате войны будут иметь полноценное право на бесплатное медицинское обслуживание в учреждениях здравоохранения МОУ, СБУ, СВРУ, МВД Украины.

Напомним, сегодня Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №1198 "О внесении изменений в статью 13 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" по усилению социальной защиты отдельных категорий лиц с инвалидностью вследствие войны.

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