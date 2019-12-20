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 Политика Украины, Общество
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Все про:военнослужащие (4387) Фриз (170) Европейская Солидарность (195)

 Впервые в истории Украины обеспечено право на бесплатное медобслуживание всех участников боевых действий, добровольцев и волонтеров, - Фриз

"Европейская Солидарность" добилась принятия закона, который впервые в истории Украины обеспечит право на бесплатное медицинское обслуживание всех участников боевых действий, добровольцев, сотрудников ВСУ и волонтеров.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявила нардеп Ирина Фриз.

"Наконец конструктивная оппозиция получила заслуженную победу в борьбе за права украинцев - проект Закона 1198 принят - 323 За", - говорится в сообщении.

По ее словам, отныне участники боевых действий на территории других государств, военнослужащие и работники ВСУ, участники АТО, а главное - добровольцы и волонтеры, - которые получили инвалидность в результате войны будут иметь полноценное право на бесплатное медицинское обслуживание в учреждениях здравоохранения МОУ, СБУ, СВРУ, МВД Украины.

Напомним, сегодня Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №1198 "О внесении изменений в статью 13 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" по усилению социальной защиты отдельных категорий лиц с инвалидностью вследствие войны.

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Источник: https://censor.net.ua/n3166572
 
   
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А ЗА ПОПЕРЕДНІХ 5 РОКІВ ЧОМУСЬ ЧАСУ НЕ ВИСТАЧИЛО?
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Потому что. Всё хорошее в стране идёт от пети, всё плохое от Зели))))
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Ясное дело, в новости так и сказано-впервые. Скромно не сказано только, а чего ж они клювиками щёлкали эти 5лет, но то таке, да, петюнчик?
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Спасибо партии ЕС за то что всем составом проголосовали и дали 25 голоосов с 226 нужных Впервые в истории Украины обеспечено право на бесплатное медобслуживание всех участников боевых действий, добровольцев и волонтеров, - Фриз - Цензор.НЕТ 5545
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Согласен категорически!25 голосов из 226 это чуть больше 10% от необходимого числа депутатов. Поддержка у них по соцопросам 9-11%. Всё сходится. Перемога однозначно.
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откуда вы знаете? может с апреля уже бы приняли. Но тут мощно и прогрессивно зашла зеленая *******
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Еще бы контроль надо.
Ибо Беркутенок у которого болит палец - не ровня мужику у которого оторвало в бою руку миной. Или в плену отрубили боевики за татуировку.
Популизм. Сколько политиков воевало?

Тут израиь в пример - там просто не пройдет на гос. должность тот шо не служил.

и "справочка" не прокатит - типо "служил" в космических войсках и "защищал" от марсиан
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Стесняюсь спросить, а они сами приняли, своими 9% в раде?
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Закон есть, денеХ нет, кончились.

Serhiy Rudenko

Нове доменне ім'я Кабміну:

DENEG.NET





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Как все это красиво выглядит на бумажке и как это все будет выполняться, когда воин придет в поликлинику или попадет в больницу и не оплатит свое лечение ?
И как его будут "лечить" после этого? Вот в чем вопрос.
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еще надо вернуть право на справедливый суд... и тогда - заживем...
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