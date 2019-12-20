 Впервые в истории Украины обеспечено право на бесплатное медобслуживание всех участников боевых действий, добровольцев и волонтеров, - Фриз

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявила нардеп Ирина Фриз.
"Наконец конструктивная оппозиция получила заслуженную победу в борьбе за права украинцев - проект Закона 1198 принят - 323 За", - говорится в сообщении.
По ее словам, отныне участники боевых действий на территории других государств, военнослужащие и работники ВСУ, участники АТО, а главное - добровольцы и волонтеры, - которые получили инвалидность в результате войны будут иметь полноценное право на бесплатное медицинское обслуживание в учреждениях здравоохранения МОУ, СБУ, СВРУ, МВД Украины.
Напомним, сегодня Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №1198 "О внесении изменений в статью 13 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" по усилению социальной защиты отдельных категорий лиц с инвалидностью вследствие войны.
Ибо Беркутенок у которого болит палец - не ровня мужику у которого оторвало в бою руку миной. Или в плену отрубили боевики за татуировку.
Популизм. Сколько политиков воевало?
Тут израиь в пример - там просто не пройдет на гос. должность тот шо не служил.
и "справочка" не прокатит - типо "служил" в космических войсках и "защищал" от марсиан
Serhiy Rudenko
Нове доменне ім'я Кабміну:
DENEG.NET
И как его будут "лечить" после этого? Вот в чем вопрос.