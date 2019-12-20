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 Экономика
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Все про:НДС (308) промышленность (235)

 Государство может приостановить возмещение НДС крупным промпредприятиям

Государство может приостановить возмещение НДС ряду крупных промышленных предприятий.

 Об этом МинПрому сообщил осведомленный источник в Государственной налоговой службе.

Как известно, на днях министр экономики Украины Тимофей Милованов заявил о намерении подписать с представителями промышленности меморандум, в котором будут зафиксированы основные проблемы промпредприятий и пути их решения. При этом министр выразил уверенность в необходимости написания стратегии развития отечественной промышленности.

Также Т.Милованов ранее оценил ожидаемое падение промышленного производства в Украине в текущем году на уровне 0,6%. По данным Госстата, в октябре спад в промышленности составил 5%, а выплавка стали на украинских металлургических предприятиях падает с сентября текущего года.

По оценкам экспертов рынка, для преодоления кризиса в промышленности государству в первую очередь необходимо не ужесточать тарифную и рентную политику, а также повысить пропускную способность "Укрзализныци", которая в последние месяцы не может решить проблему своевременной транспортировки экспортных грузов в направлении портов и западной границы. Еще одним важным вопросом является своевременное возмещение НДС для предприятий, отгружающих львиную долю своей продукции на экспорт.

Стоит отметить, что в течение последних лет государство исправно возмещало НДС крупным промышленным предприятиям. Резкое прекращение возмещения НДС может крайне негативно отразиться на их работе и привести к дестабилизации украинской экономики.

В первую очередь от невозмещения НДС пострадают предприятия горно-металлургического комплекса, которые отправляют на экспорт более 80% производимой ими продукции. Сегодня высокая стоимость сырья и низкие цены на конечную продукцию не дают возможности металлургическим предприятиям иметь существенные финансовые резервы.

Кризис на предприятиях ГМК автоматически повлечет за собой возникновение проблем у смежников. В частности, это приведет к затягиванию и невыплате денег по ранее заключенным контрактам и срывам договорных обязательств перед подрядными организациями.

В свою очередь для промышленных городов крупнейшим кризисом может стать несвоевременная выплата заработных плат, а в перспективе и полное прекращение выплат. В свою очередь это повлечет за собой невыплату налогов, удерживаемых из зарплат, то есть проблему с выплатой пенсий и зарплат работников бюджетной сферы.

Как известно, вчера СМИ сообщили о том, что премьер-министр Алексей Гончарук поручил министру финансов Оксане Маркаровой не проводить ряд расходов до конца года.

Источник: https://censor.net.ua/n3166571
 
 
 Топ комментарии
 
Государство вообще много чего может .
А вот одного не может - расстрелять коррупционеров .
Ибо не станет государства ...
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Экспроприация экспроприаторов начальный этап так называемого социалистического обобществления, процесс ликвидации частной собственности в СССР посредством изъятия средств производства у собственников (эксплуататоров) в принудительном порядке и передачи их в собственность трудящихся.
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Экспроприация экспроприаторов начальный этап так называемого социалистического обобществления, процесс ликвидации частной собственности в СССР посредством изъятия средств производства у собственников (эксплуататоров) в принудительном порядке и передачи их в собственность трудящихся.
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А власність трудящих має зберігатись в Кремлі.
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Пропоную почати з підприємств, які контролюють Коломойський, Ахметов і Пінчук.
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Государство вообще много чего может .
А вот одного не может - расстрелять коррупционеров .
Ибо не станет государства ...
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Це ще раз каже, що не можуть кловани керувати державою.
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Ці ідіоти ще й сніг поперли з Карпат до Києва.
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Та в Карпатах тоже снігу свого зараз нема. Лише Буковель якісь сльози пушками настріляв, та й то все потопилось.

https://zaharberkut.ua/webcams/

https://bukovel.com/ru/cams/404/nizhnia-stantsiia-vitiagu-2
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Треба дати ще 100 днів чи вже бачимо що гірше не буде?
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На ті... Мабуть вже самі зебіли почали кумекати Шо Шось не те...
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этот НДС для меня всё время был загадкой . берут с меня налог 20% абсолютно со всего что я покупаю . а возмещают эти 20% тем кто мне продаёт .
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2,5 РОКИ ПОВЕРТАЛИ автоматично!
Фсьо, тепер знов лише за хабарі!
Зє! Ви зробили це разом! Радійте! Пишайтеся!
Вам Порох був "нєдостаточно отлічним"? Карупция була?
ОСЬ ДЕ СПРАВЖНЯ МЕГАКОРУПІЦІЯ!
Ви, обравши зелену плісняву її повернули!
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Воно вже це зробило... Я б на місті власників цих підприємств позвільняв би тих працівників- кретинів, які голосували за зєлю.
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Власники самі команду голосувати давали. Тепер дізнаються про закон бумеранга.
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Відчувається, що з фінансами в зешмарклів все краще.
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потрібно "продати" (читай подарувати) ЗЕМЛЮ ... і відразу все влаштується ...правде не у нас
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Правильно, і вводити продразверстку.
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в штатах немає ПДВ..бо це дурня, а в наших умовах ще і годівниця для чиновництва..
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Серед першої тридцятки економік світу ПДВ нема у двох, США та Японії. Хз як воно краще, але в німців, французів, британців він є.
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А за Шо ж тоді трутнів які сидять у раді, кабміні та у оХВісі преЗе дента годувати? Государство может приостановить возмещение НДС крупным промпредприятиям - Цензор.НЕТ 8456
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Н у а шо вы хотели от клоунов, аниматоров, парикмахеров и обладателей дипломов негосударственного образца?
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Начебто не так вже й давно один відомий персонаж сказав щось на кшталт "дефолт так дефолт". А його ляльки це сприйняли як наказ і виконують з випередженням графіку.
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Господи, сколько переживаний по поводу благосостояния олигархов Ахметова и Пинчука...
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Помиляєтесь, відшкодування ПДВ має право любий виробник, навіть ваш хлібзавод.
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В новости стоит Вифлеемский плач по поводу металлургии, а хлебозаводы нафиг никому не впались.
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В новині так, а от під категорію відшкодування ПДВ попадають не тільки металурги.
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Ну, и кто будет переживать за хлебозавод, на котором пара сотен человек работает, если есть металлургический комбинат, на котором неск.тысяч работает?А металлургия у нас кому принадлежит я уже сказал.
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Я умовно, наприклад сокоекстрактний завод. який жене продукцію на Австрію, може мати до відшкодування більше суму ніж Нікопольский феросплавний, не буде відшкодування, завод зупиниться, втрати податків будуть більше.
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Пояснювати це випускнику Трускавецької академії марна справа.
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У нас несльіханная вьідержка: мьі способньі вьідерживать излияния безнадежнейших кретинов.(с)
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Так что, шаленой бджилки вам ваша бухгалтерия должна за такое беспримерное терпение отсыпать или обойдётесь гоколапками?
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От от, до речі Рошен це теж стосується.
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Боже!!!Это зрада!За Рошен я на митинг пойду! (на самом деле нет).
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Не витрачайте часу на вихованця Трускавця...
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А где у нас крупные промпредприятия?
В основном на юго-востоке.
Кушайте аккуратно наголосованное вами, избиратели Зе.
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Дивлячись що вони ввжають крупним, всі ці заводи, що повідкривались на заході, туда підпадають.
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Там теж є частина, хоча й значно менша, їхнього лохтората.
Нехай споживають плоди своєї праці біля урн для голосування.
Чи порозумнішають?...
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Пока государстао вместо ФОПОВ , не займется мародерами и пиявками присосавшимися к бюджету , дила не буде .
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Как то быстренько справились. Полгодика и крышка!
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Вместо того чтобы уничтажать малый бизнес , уничтожте воровской .
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Браво! Дефолт за 6 місяців! Це талант! Государство может приостановить возмещение НДС крупным промпредприятиям - Цензор.НЕТ 31
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При порохе проверки крупных предприятий не проводились, как понимаю с автоматическим возмещением ндс автоматически увеличивалось благосостояние всех "причастных". Сколько "левых" затрат на предприятиях и сколько "левого" ндс возмещалось? Вся эта "экономика" такая загадочная! Лет на 15 неба в крупную клетку тянет!
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Пока эти твари сидеть не будут , не мечтайте об процветающей Украине .https://twitter.com/i/status/1207565707766042624
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Кінчай Манька торгувати, бо нема чим здачу дати Государство может приостановить возмещение НДС крупным промпредприятиям - Цензор.НЕТ 4431
Всього півроку і уже такі досягнення, страшно подумати що нас в новому році чекає
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