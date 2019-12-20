 Государство может приостановить возмещение НДС крупным промпредприятиям

Об этом МинПрому сообщил осведомленный источник в Государственной налоговой службе.
Как известно, на днях министр экономики Украины Тимофей Милованов заявил о намерении подписать с представителями промышленности меморандум, в котором будут зафиксированы основные проблемы промпредприятий и пути их решения. При этом министр выразил уверенность в необходимости написания стратегии развития отечественной промышленности.
Также Т.Милованов ранее оценил ожидаемое падение промышленного производства в Украине в текущем году на уровне 0,6%. По данным Госстата, в октябре спад в промышленности составил 5%, а выплавка стали на украинских металлургических предприятиях падает с сентября текущего года.
По оценкам экспертов рынка, для преодоления кризиса в промышленности государству в первую очередь необходимо не ужесточать тарифную и рентную политику, а также повысить пропускную способность "Укрзализныци", которая в последние месяцы не может решить проблему своевременной транспортировки экспортных грузов в направлении портов и западной границы. Еще одним важным вопросом является своевременное возмещение НДС для предприятий, отгружающих львиную долю своей продукции на экспорт.
Стоит отметить, что в течение последних лет государство исправно возмещало НДС крупным промышленным предприятиям. Резкое прекращение возмещения НДС может крайне негативно отразиться на их работе и привести к дестабилизации украинской экономики.
В первую очередь от невозмещения НДС пострадают предприятия горно-металлургического комплекса, которые отправляют на экспорт более 80% производимой ими продукции. Сегодня высокая стоимость сырья и низкие цены на конечную продукцию не дают возможности металлургическим предприятиям иметь существенные финансовые резервы.
Кризис на предприятиях ГМК автоматически повлечет за собой возникновение проблем у смежников. В частности, это приведет к затягиванию и невыплате денег по ранее заключенным контрактам и срывам договорных обязательств перед подрядными организациями.
В свою очередь для промышленных городов крупнейшим кризисом может стать несвоевременная выплата заработных плат, а в перспективе и полное прекращение выплат. В свою очередь это повлечет за собой невыплату налогов, удерживаемых из зарплат, то есть проблему с выплатой пенсий и зарплат работников бюджетной сферы.
Как известно, вчера СМИ сообщили о том, что премьер-министр Алексей Гончарук поручил министру финансов Оксане Маркаровой не проводить ряд расходов до конца года.
Государство может приостановить возмещение НДС крупным промпредприятиям
Государство может приостановить возмещение НДС ряду крупных промышленных предприятий.
Об этом МинПрому сообщил осведомленный источник в Государственной налоговой службе.
А вот одного не может - расстрелять коррупционеров .
Ибо не станет государства ...
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Фсьо, тепер знов лише за хабарі!
Зє! Ви зробили це разом! Радійте! Пишайтеся!
Вам Порох був "нєдостаточно отлічним"? Карупция була?
ОСЬ ДЕ СПРАВЖНЯ МЕГАКОРУПІЦІЯ!
Ви, обравши зелену плісняву її повернули!
В основном на юго-востоке.
Кушайте аккуратно наголосованное вами, избиратели Зе.
Нехай споживають плоди своєї праці біля урн для голосування.
Чи порозумнішають?...
Всього півроку і уже такі досягнення, страшно подумати що нас в новому році чекає