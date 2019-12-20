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Все про:майдан (3977) Высший совет правосудия (313) преступления против Майдана (56)

 ВСП не стал увольнять судью Санина, запретившего протесты на Майдане после избиения студентов "Беркутом"

Высший совет правосудия отказал Высшей квалификационной комиссии судей в увольнении судьи Окружного административного суда Киева Богдана Санина, который запретил массовые акции в центре Киева с 1 декабря 2013 года по 7 января 2014 года.

Об этом говорится на сайте ВСП, информирует Цензор.НЕТ.

Полтора года назад ВККСУ по итогам собеседования признала Санина не соответствующим занимаемой должности. Но в ВСП решили, что решение комиссии не было мотивированным.

"Считаю, что выраженная в баллах оценка судьи Санина по критериям профессиональной этики и добропорядочности, указанная в решении комиссии (611 при 670 минимально необходимых), не является мотивированной, поскольку не отражает в полной мере уровень этих характеристик судьи Санина. В решении указаны баллы, которыми оценен судья Санин по каждому из критериев, но отсутствуют какие-либо доводы и аргументы комиссии со ссылкой на конкретные обстоятельства, при которых судья не соответствует этим критериям и, как следствие, не соответствует занимаемой должности", - заявил член ВСП Владимир Говоруха.

На этом заседании ВСП также отказалась уволить Лиану Курило с должности судьи Харьковского апелляционного административного суда и Станислава Рычку с должности судьи Заводского районного суда Каменского.

Смотрите также: ВСП отказался уволить судью Малиновскую, арестовавшую избитого "беркутовцами" во время Евромайдана фотографа Нужненко, - адвокат Маселко. ФОТО

Напомним, 30 ноября 2013 года в день разгона студенческого Майдана Богдан Санин в ответ на иск Киевгосгорадминистрации принял решение запретить массовые акции в центре Киева с 1 декабря по 7 января 2014 года. Это решение стало формальным оправданием для нескольких попыток штурма Майдана.

В апреле 2014 года решение Санина отменил Высший административный суд.

Источник: https://censor.net.ua/n3166566
 
 
 Топ комментарии
 
Судейская "коза ностра" со своим "законом омерты". Чему здесь удивляться?
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Основной гвоздь на котором держится вся эта коррупционная система. Если его выдернуть, то вся система может развалиться.
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Абсолютно адекватное решение
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Рязанец! Вылазий-кось отседова! Здеся водки-та нетуть!
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Основной гвоздь на котором держится вся эта коррупционная система. Если его выдернуть, то вся система может развалиться.
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Готовятся к новому майдану
укрепляют все линии нападения на людей
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Судейская "коза ностра" со своим "законом омерты". Чему здесь удивляться?
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что-то надо делать с этим ВСП, потому что, благодаря усилиям этой власти и той власти (тоже) всп превратился не в орудие очищения судейской власти, а в бетономешалку для крутого замеса всякого дерьма в хороший раствор...
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Я вот, когда харьковского сцудью убили, то есть, уничтожили - возрадовался(я правослабный)... так и тут, скажу так.... если бы кто-о их всех замочил, то было бы круто(я не поддерживаю экстремизм, коммунизм и т.д.) ВСП не стал увольнять судью Санина, запретившего протесты на Майдане после избиения студентов "Беркутом" - Цензор.НЕТ 9672
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Смазанная зелеными соплями Украина течет вспять
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ссанин, ну ты же православный, сдай мантию и иди в монахи, грешки замаливать.... хотя.... о чем это мы?

просто надо тебя .... ну, как блыа война тут и там, в 191718-х.. то я бы даже детей твоих не пожалел(такая же дрянь подрастает). думай.те(хотя - ЧЕМ?)
зато будешь "гореть вечно"(вставляет свечу, наклоняется над мощами, творит заклинания)))
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сорри, комент был дл общего вида, немного ошибся.
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Дмитро Корчинський

@DKorchynskyi

·1 ч

Нещодавно якийсь сквер у Києві було названо іменем шеремета, заслуги, якого перед Києвом, Україною і зеленими насадженнями сумнівні.

Сквер треба переназвати ім'ям Євгена Манюрова, який відзначився вчора біля будівлі ФСБ в москві й був підло вбитий псами режиму.
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Це Порох не став його звільняти! Бубочка прост був змушений не виконувати те, що не виконував Порох! ВСП не стал увольнять судью Санина, запретившего протесты на Майдане после избиения студентов "Беркутом" - Цензор.НЕТ 8172
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Порох, якраз і створив суддівську систему на яку ніхто не має впливу крім своїх власних суддівських сматрящих.
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А зачем его увольнять, ведь он еще пригодится, правда?
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Ну, вже давно можна говорити про те що, рехвормований суд стоїть виключно на захисті власних інтересів і на позиціях корпоративної солідарності, а Вища рада правосуддя це така собі суддівська профспілка.
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