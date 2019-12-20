 Нацсовет по ТРВ проверит спутниковый канал "НАШ" из-за трансляции пресс-конференции Путина

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Как отмечается в сообщении на сайте госрегулятора, 19 декабря в эфире телеканала была зафиксирована трансляция пресс-конференции президента Российской Федерации Владимира Путина (в 13:08), которая сопровождалась плашкой "Москва. Вживую", с одновременной прямой трансляцией с улицы Крещатик в Киеве, протитрованной плашкой "Нацкорпус перекрыл Крещатик".
"Текст высказываний, зафиксированных во время официального мониторинга Нацсовета, указывает на то, что их основной темой является информация негативного характера в контексте вопросов, связанных с национальной безопасностью Украины и ее территориальной целостностью", - подчеркивается в сообщении Нацсовета.
Эти факты, по мнению госрегулятора, имеют признаки нарушения законодательства Украины в сфере телевидения, радиовещания и информации.
По результатам проверки регулятор примет соответствующее решение.
Как сообщалось, Нацсовет по телерадиовещанию в 2019 году неоднократно назначал внеплановые проверки телеканалу "НАШ", в том числе и за нарушение программной концепции.
Согласно данным Государственного реестра физических и юридических лиц-предпринимателей, бенефициарным собственником компании "Наша Прага" является отец народного депутата Евгения Мураева Владимир Мураев.
Выручка ООО "Наша Прага" в 2017 году сократилась на 27,3% – до 3,87 млн грн, чистая прибыль выросла в 4,6 раза – до 4,36 млн грн
Українські канали збираються взагалі закодувати - залишаться лише російські.
Закрывать - нах!
Если бы в Украине была проукраинская власть, он бы и часу не проработал
Думай-Те, расплата неизбежна
после изнание зеленых на ростов.так и сделают
«Горіла студія, палала»
1 год ·
Все виявилось гірше ніж я думав. Головний державний архів Міністерства оборони очолює.... тадададам.... ватніца. Лазить по коментарям і рішуче протестує проти перейменування вулиць на честь українських героїв.
«Тридцать лет жили не тужили на Росийской улице, ну зачем вы начинаете эту вашу хохляцкую ересь».
Тільки відгремів скандал з полковником Ноздрачовим який закликав миритись з терористами, так от ще одна чиновниця Міністерства оборони вляпалась. Ще і з доступом до УСЬОГО...Показати більше...
А 35% пропагондонского кацапского на тв-канале пистиша на украинском ТВ хватает для того, что-бы у 15% идиотов смотрящих это в Украине отложилось в мозгах идиотов.