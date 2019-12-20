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 Общество
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Все про:Нацсовет_ТРВ (458) Путин (25310)

 Нацсовет по ТРВ проверит спутниковый канал "НАШ" из-за трансляции пресс-конференции Путина

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил для ООО "НАШ 365" (спутниковая версия телеканала "НАШ", Киев) внеплановую выездную проверку на основании мониторинга, проведенного 19 декабря 2019 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Как отмечается в сообщении на сайте госрегулятора, 19 декабря в эфире телеканала была зафиксирована трансляция пресс-конференции президента Российской Федерации Владимира Путина (в 13:08), которая сопровождалась плашкой "Москва. Вживую", с одновременной прямой трансляцией с улицы Крещатик в Киеве, протитрованной плашкой "Нацкорпус перекрыл Крещатик".

"Текст высказываний, зафиксированных во время официального мониторинга Нацсовета, указывает на то, что их основной темой является информация негативного характера в контексте вопросов, связанных с национальной безопасностью Украины и ее территориальной целостностью", - подчеркивается в сообщении Нацсовета.

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Эти факты, по мнению госрегулятора, имеют признаки нарушения законодательства Украины в сфере телевидения, радиовещания и информации.

По результатам проверки регулятор примет соответствующее решение.

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Как сообщалось, Нацсовет по телерадиовещанию в 2019 году неоднократно назначал внеплановые проверки телеканалу "НАШ", в том числе и за нарушение программной концепции.

Согласно данным Государственного реестра физических и юридических лиц-предпринимателей, бенефициарным собственником компании "Наша Прага" является отец народного депутата Евгения Мураева Владимир Мураев.

Выручка ООО "Наша Прага" в 2017 году сократилась на 27,3% – до 3,87 млн грн, чистая прибыль выросла в 4,6 раза – до 4,36 млн грн

Источник: https://censor.net.ua/n3166559
 
 
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каким же идиотом надо быть, шоб смотреть бред этого ублюдка
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Кто хозяин ? - Приравнять к пропаганде врага во время войны.
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Попалися пєдіки на крючок. Нехай хоча б полякають.
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каким же идиотом надо быть, шоб смотреть бред этого ублюдка
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Попалися пєдіки на крючок. Нехай хоча б полякають.
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Та до каких пор эта мразь будет в Украине свинячить
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Кто хозяин ? - Приравнять к пропаганде врага во время войны.
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Ой - не смішіть... Нацсовет по ТРВ проверит спутниковый канал "НАШ" из-за трансляции пресс-конференции Путина - Цензор.НЕТ 1503
Українські канали збираються взагалі закодувати - залишаться лише російські.
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Позорный совок, во всей красе.
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Я здесь всё прочитал. закроем цензор за это?
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Нічого не вийде- де ж ти "заробляти" будеш?
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Ты где работаешь? дай адрес, я то же устроюсь.
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То навчись, для початку, хоча б взуття ремонтувати.
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Не путина а путина-***** ,а помойку мураевскую давно пора закрыть к ****** . Нацсовет по ТРВ проверит спутниковый канал "НАШ" из-за трансляции пресс-конференции Путина - Цензор.НЕТ 1000
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Можно цензор проверить, он вчера каждое слово путина напечатал.
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ну так перепечатать - это ничего...мы должны знать ,что нас может ожидать - зелупа ж в ответ пуйлу даже не гундоснул
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Канал показал, что нас может ожидать.
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да хрен вы это лайно закроете...зешмаркля уже выступил с дерзким ответом пуйлу?
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Не тревожьте Вовочку, он новогоднюю речь пишет, в Тесле.
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Все начинается с каналов заканчивается газом через дюсельдорф.Но зжиженный газ и диз топливо,нефть и,т, д, можно и напрямую. И кто теперь скажет что мы не шизофреники? Влада всегда будет говорить народ мудр тыря по карманам.А вот пересичные об этом даже не задумываются и кормят владу барыг, отрывая от детей.
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Ходіть на вибори і вибирайте патріотів, а не уродів. А якщо влада охоініє геть, тоді на Майдан.
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Треба щось придумати щоб закрити НАШ, ЗІК, 112 - це реально ворожі канали.
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Я как-то переключал каналы и наткнулся на данном канале на ватного ведущего, который рассказывал про "гражданскую войну", "ополченцев" и т.д.
Закрывать - нах!
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********** канал дезинформации, занимающийся подрывной антиукраинской деятельностью и дестабилизацией обстановки в Украине.
Если бы в Украине была проукраинская власть, он бы и часу не проработал
Думай-Те, расплата неизбежна
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Что там проверять? Зашквар произошел. Закрыть и амбарный замок повесить. А то лишь бурную деятельность имитируют. Фуфелы.
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этот дружественный зелупе канал сейчас проверяют не из за того,что он сепаратский и показал пуйло,а потому что вся вата Украины знает теперь,что шмаркля засцал что то пуйлу ответить на прямые угрозы захвата новых территорий и теперь рейтинг вырастет не у зели,а у мертветчука - который все сдаст еще быстрее и безболезненней для них
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все эти кацапские помойки наши/интеры/newsonы должны быть закрыты!или спалены!
после изнание зеленых на ростов.так и сделают
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Такого канала как "Наш" не существует в природе. Они хитропопі взяли не дуже рейтінговий телеканал O-TV який здихав вже, профінансували його за ********** гроші та просто наповнюють контент телеканала прокацапським лайном під логотипом "Наш" . Лайно кацапсяче вилили і далі включають музон від O-TV. А як тільки, що вони не прєдєлах... Пора вже нацраді звернути увагу на це неподобство. Хоча... зараз... дуже великі сумніви...
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Невже скоро Лисий і хор Мотузки заспівають
«Горіла студія, палала»
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о, нацрада проснулась! стадо бездельников, вы не в состоянии проверить другие каналы. Поверьте, васждет много открытий чудных
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А нормандский саммит с путиным можно? Тогда и не мандите. Что хочу то и смотрю и так делает каждый, засуньте в Ж8пу ваши запреты в эру интернета
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Был такой журнал "Наш" для тридварасов, неужели теперь ещё и целый канал открыли? Нацрада з ТРМ перевірить супутниковий канал "НАШ" через трансляцію пресконференції Путіна - Цензор.НЕТ 370
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Сергій Бондар
1 год ·

Все виявилось гірше ніж я думав. Головний державний архів Міністерства оборони очолює.... тадададам.... ватніца. Лазить по коментарям і рішуче протестує проти перейменування вулиць на честь українських героїв.
«Тридцать лет жили не тужили на Росийской улице, ну зачем вы начинаете эту вашу хохляцкую ересь».
Тільки відгремів скандал з полковником Ноздрачовим який закликав миритись з терористами, так от ще одна чиновниця Міністерства оборони вляпалась. Ще і з доступом до УСЬОГО...Показати більше...

Нацрада з ТРМ перевірить супутниковий канал "НАШ" через трансляцію пресконференції Путіна - Цензор.НЕТ 5210

Нацрада з ТРМ перевірить супутниковий канал "НАШ" через трансляцію пресконференції Путіна - Цензор.НЕТ 4518
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"проверят" российский тв-анал в Украине и как всегда завтра он будет опять вещать 35% кацапской пропагондонии в Украине и 65% "українських новин"
А 35% пропагондонского кацапского на тв-канале пистиша на украинском ТВ хватает для того, что-бы у 15% идиотов смотрящих это в Украине отложилось в мозгах идиотов.
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Глянул сразу на логотип, показалось: кацапский ТК Звезда....
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