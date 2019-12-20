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 В 2020 году планируем продвинуться в вопросе мира, провести местные выборы и выйти на экономический рост, - Корниенко

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, что в 2020 году парламент будет работать над тем, чтобы продвинуться в вопросе мира, провести местные выборы и выйти на экономический рост.

Об этом он рассказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"У нас много задач. Есть задача экономическая: нам нужно выходить на экономический рост, на пересмотр бюджета, на обновление нашего макроэкономического прогноза - это задача более для правительства, но парламент также должен работать", - заявил Корниенко.

Среди политических задач он назвал "окончание перезагрузки власти".

"Следующий год - это год местных выборов. Мы уже увидели по реакции на изменения в Конституцию, по вопросам децентрализации, местные элиты не думают так легко сдавать ситуацию, они планируют перезагрузиться. Я хочу напомнить им всем, как планировала перезагрузиться прошлая Верховная Рада, и чем это все закончилось. На местах тоже надо обновить власть и люди сами разберутся, кто из мэров и местных депутатов плодотворно работал эти 5 лет, а кто нуждается переизбрании ", - сказал нардеп.

Корниенко подчеркнул, что задачей №1 будет мир.

"Также у нас есть политическая задача №1 - это мир. Те инициативы президента, которые начались, они одобрительно воспринимаются обществом. И мы видим реальное продвижение", - заявил нардеп.

Он напомнил об обмене пленными и о "нормандской встрече".

"И надеемся, что в следующем году еще продвинемся в вопросе мира", - добавил Корниенко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3166558
 
 
 Топ комментарии
 
а шо с предыдущим ростом случилось?
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Там ошибка со знаком получилась. Вот плюс на минус поменяли.
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Вы как-то очень скромно про его достижения, там ещё 10 позиций было.
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23.07.2019 Промышленное производство в Украине в июне 2019 года сократилось на 2,3%
23.08.2019 Промпроизводство в Украине падает второй месяц подряд. Объемы промышленного производства в июле 2019 года сократились на 0,2%.
03.09.2019 Поступления от таможни в госбюджет сократились на четверть.
06.09.2019 Доходы государственного бюджета в августе 2019 года составили 87,6 млрд грн, что на 9% ниже плана. В том числе общий фонд госбюджета в августе получил 77,64 млрд грн, что на 10,6% меньше плана и на 8,8% меньше прошлогоднего показателя. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.
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Этот деградант знает, что в стране был экономический рост, пока к власти ЗЕмрази не пришли?
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«Наполнить бюджет помешала тёплая зима!» - заявил премьер Гончарук. Он бюджет какой страны имел ввиду?
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Легитимный, [20.12.19 13:51]

"Наш источник с Офиса Президента сообщает, что по фигуре экс Слуге Народа, нардепу Роману Иванисову, ситуативно договорились в ОП.
Нардеп Роман Иванисов (экс Слуга Народа) может благодарить судьбу, которая помогла ему. Сейчас все уже почти забыли про ровенского «насильника», то есть программа минимум решена, он пропал из информпространства страны, в этом году он остается нардепом. https://t.me/legitimniy/2584
Вот дальнейшая его судьба остается под большим вопросом.
Источник дополняет, что в Офисе Президента существует такой план по его персоне. В момент, когда про его персону снова вспомнят, и будут использовать для информационной войны против СН, Офис Президент инициирует публичную расправу над Иванисовым и лишения его депутатского мандата."
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у Наполеона тоже были грандиозные планы....
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Тёмный Рыцарь, [19.12.19 23:03]
Завтра состоится корпоратив Слуг Народа в ночном клубе Chi.
Насколько я понимаю, будем праздновать 80 миллиардов дыру в бюджете и европейские тарифы с самой нищей стране Европы.
Приходите нас поддержать
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Мир? Про дружбу с Ордой из скромности умолчал.
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Що ж ви бубочку обмовляєте. Він, ууух, який суровий і рішучий. Ніколи йому на територіальні зазіхання пуйла реагувати. "Не хотите платить в бюджет - немедленно закрываем все игровые залы. Думай...те, - Зеленский "
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"У нас много задач. Есть задача экономическая: нам нужно выходить на экономический рост, на пересмотр бюджета, на обновление нашего макроэкономического прогноза - это задача более для правительства, но парламент также должен работать"Источник: https://censor.net.ua/n3166558
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А ничего,что вы за полгода умудрились просрать весь бывший рост?,зарплаты росли,пенсии соответсвенно тоже расли,вы всё похерили говноэкономисты самокатные,пи**еть-не мешки ворочать,банкуйте дальше зебилы...
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Не было чего,роста зарплат,или роста пенсий,или роста ввп 4.2%?,тут уже не схимичишь,и не скажешь,что всё украли,не спихнёш на попередников,а то ли ещё будет,в следуещем году надо будет расплатиться с пирамидой государственных бумаг,если зебилы доживут следующий год,то тогда будут их ловить и вешать на фонарях...
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Вони почуваються лише. А зебіли вже там живуть. Маю на увазі, рядових зебілів.
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Так виглядає провал. Якщо коротко, маємо наступне. Цього року через ОВДП уряд позичив майже 200 млрд гривень, 4 млрд доларів і 200 млн євро. Тобто загалом понад 300 мільярдів гривень.
Це суттєво укріпило гривню, що, до речі, зробило щасливими невігласів і вжахнуло фінансистів, які розуміють наслідки цього курсу для українських виробників-експортерів та економіки в цілому.
Отже, при цих неймовірних позиках талановито примудрилися утворити діру в бюджеті у 40 мільярдів гривень. І, як наслідок, зупинили платежі, крім захищених. Нема грошей. І нема слів.
А найгірше провал молодого уряду, який так і не спромігся спуститися з небес на грішну землю і замість повітряних замків будувати реформи в реальних умовах, призведе до призначення наступного уряду настільки «міцних господарників», що часи Януковича-Азарова доведеться згадувати щодня.
В 2020 году планируем продвинуться в вопросе мира, провести местные выборы и выйти на экономический рост, - Корниенко - Цензор.НЕТ 5076
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Да провалился Зеля с треском по всем обещалкам , и это плохо для украины. Г Гройсман обещал мало но делал постепенно , он понимал что по щелчку пальце ничего не получится ,а Зеля шут .Плохо что народ поверил ШУТУ и будет разочаровыватся . Интересно долго еще люди буду верить побрехенькам зеленых??
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Давайте, вещайте нам также про доллар по 10 и продажу рошена.
Только идиот может верить обещаниям.
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Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, что в 2020 году парламент будет работать над тем, чтобы продвинуться в вопросе мира, провести местные выборы и выйти на экономический рост. - "служивое зеленое трепло" придя во власть делает все наоборот от того,что обещало переж выборами- экономический рост и благосостояние народа,мир и лишь опосля выборы....иначе у "квартальщиков " не получится ...
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Дайте йому 100 днів а 200, а ще краще 300.
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Планы,Планы,гитлер тоже планировал ,А пуйло обещал ВВП на 30% поднять и где эти планы?? В *****!
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ообще вопрос: "Где деньги, Зин?" - правильный. Потому что коррупции, по словам зеленых, нет; рейдерства тоже; стрелять перестали; гособлигации зеленые штампуют, аж гай шумит. Куда же делись деньги? И не делается ли кризис искусственно?

Ну а что. Суд по Привату отложен. А раз отложен, то и кредита МВФ не даст. Что дальше? Месяц-другой задержки бюджетных выплат, потом выйдут и скажут: проклятый МВФ кинул, а Путин предлагает 12 миллиардов. Деваться некуда, проклятый Порошенко довел до крайнего зубожиння, поэтому мы вынуждены, мы очень не хотим, но деваться некуда, так что мы с огромным отвращением вынуждены согласиться на условия братской России. Тем более, и Владимир Владимирович вот подтвердил, что не обидит. Что? Это он только меня и Авакова не обидит? Ну ладно, кто там вдумываться будет. Они ж ролики смотрят, а не слушают, гыгыгы.

Крутим кино, биомасса хавает.

В 2020 году планируем продвинуться в вопросе мира, провести местные выборы и выйти на экономический рост, - Корниенко - Цензор.НЕТ 1221
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деньги у бени через искусственную убыточность госпредприятий
у бени казна покупает все дорого а продает ему задешево ))))
в простонародье это называется КРАСТЬ )))
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Це ти поясни зеленій плісняві... Крав жеж Порох з свинарчуками, а бубочка ні-ні...
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Тут запитують, що сталося з минулим ростом? Нічого не сталось, просто ріст поміняв знак.
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У Корниенко манечка до гробовой доски. При чём тут мир? Путлер сейчаз заключит мир навсегда с Зелей. А если не заключит, тогда что с экономикой будет? Может всё-таки воровать надо меньше? И не устанавливать никаким гениям из мажоров зарплаты в тысячи минимальных зарплат. Страна не в состоянии удовлетворить их мат. запросы.
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А не это ли планировали на текущий год?
еще там было "садить" В 2020 году планируем продвинуться в вопросе мира, провести местные выборы и выйти на экономический рост, - Корниенко - Цензор.НЕТ 2567 , з/п по 4000 баксов, бесплатная коммуналка и кисельные берега...

Ну и как, клоуны?
Или хером по роялю проще было?
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значит будут опять отводы и мосты для сепарни...
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Максим Гольдарб
7 ч. ·

«Слуга» (скорей враг) народа Герус с другими «слугами-врагами» разработали законопроект, которым хотят разрешить монополистам без санкции суда вламываться в дома и квартиры людей, у которых есть коммунальные долги, для насильственного отключения от отопления, воды, газа.
Не останавливайтесь, герусы, больше жару! В следующем году вас не будет ни при власти, ни в Украине: будете как порошенковские вовки по заграницам от розыска прятаться.
В 2020 году планируем продвинуться в вопросе мира, провести местные выборы и выйти на экономический рост, - Корниенко - Цензор.НЕТ 8041
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Выборы царя Фуйла??
Мир??
а зачем 14 тысяч погибло??
Бене нужен бизнес в мацковии-вот и весь мир
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Який мір??? Руський???
Мір можливий лише шляхом перемоги над ворогом, інакше це знов буде мір у рабстві цапорогих покидьків...
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Мир обеспечит сильная армия вооружённая стволами и технологиями 5го поколения.Советую подумать о вводе к военному сбору,новый налог на разработку ЯО.Всё остальное от лукавого В 2020 году планируем продвинуться в вопросе мира, провести местные выборы и выйти на экономический рост, - Корниенко - Цензор.НЕТ 7103
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Извините, вы кому советуете - вашему соседу по палате?
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Гончарук официально признал наличие задолженности по заработной плате в образовании, здравоохранении, работникам государственных шахт (зарплаты - статья защищенная). Мы сообщаем, может он не знает, что на выплаты этой задолженности без надбавок нужно 2.116 млрд. гривен, с надбавками 2.977 млрд. гривен. Около 30-33% этой суммы уйдет задолженностью в 2020 год.(с)
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Другими словами, экономический рост, доставшийся зе-команде от предыдущей власти, благополучно просран, и теперь надо думать, как бы его возобновить. На практике на смену "эпохи бедности" пришла "эпоха нищеты". Что ж, сторонники Зеленского, "ви зробили це разом"!
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