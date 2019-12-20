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Все про:Зеленский (4074) игорный бизнес (304)

 Не хотите платить в бюджет - немедленно закрываем все игровые залы. Думай...те, - Зеленский

В Украине с сегодняшнего дня закрывают все игорные заведения с целью выведения бизнеса из тени.

Об этом на своей странице в Facebook, написал Президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера Верховная Рада провалила принятие закона о легализации игорного бизнеса. Мы знаем, кто за этим стоит.

Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет?

Что же, давайте по-другому. С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игровые залы.  Думай ... те", - написал Президент.

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Напомним, 19 декабря Верховная Рада во время голосования в первом чтении провалила законопроект №2285-Д "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр".

После этого правительство исключило возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей.

Не хотите платить в бюджет - немедленно закрываем все игровые залы. Думай...те, - Зеленский 01

Источник: https://censor.net.ua/n3166554
 
   
 Топ комментарии
 
Мої не можно, а то Білецький нападе
Не хотите платить в бюджет - немедленно закрываем все игровые залы. Думай...те, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7404
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ну-ну... всё взять и запретить... это уже проходили неоднократно. Спорю на бутылку кефира, что завтра всё будет работать так же как и раньше. А Авакяну доп кеш в карман.
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😂😂😂
Знову на арені цирку зелене мавпеня!
Скільки часу протримається це «прикриття»??? - тиждень, два, може цілий місяць??? Скільки буде потрібно вигадати нові вивіски???
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Один из моих родственников в Кривом Роге, управляющий одним таким заведением. Естественно голосовал за неЛоха.
В общем, уже в ближайшие дни буду знать - ******* это всё или реально прикрывать будут...
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Всякий раз, коли Зеленський буде займатися гральними залами, путін буде займатися причерноморськими землями України.
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цитирую В.З. ----- Ми знаэм.хто за цим стоыть.
це пис ..ець . и так во всем. митниця. суди. медецина. тарифи. .........
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А люди бизнеса, да ещё игорного платить в бюджет не любят, приговаривая-"Я этому государству ничего не должен", не раз слышал.
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Во как оказывается и по закону можно закрыть все эти казино, а не легализировать чёрный рынок как рассказывали раньше.
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