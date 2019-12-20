 Не хотите платить в бюджет - немедленно закрываем все игровые залы. Думай...те, - Зеленский

Об этом на своей странице в Facebook, написал Президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера Верховная Рада провалила принятие закона о легализации игорного бизнеса. Мы знаем, кто за этим стоит.
Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет?
Что же, давайте по-другому. С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игровые залы. Думай ... те", - написал Президент.
Напомним, 19 декабря Верховная Рада во время голосования в первом чтении провалила законопроект №2285-Д "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр".
После этого правительство исключило возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей.
Знову на арені цирку зелене мавпеня!
Скільки часу протримається це «прикриття»??? - тиждень, два, може цілий місяць??? Скільки буде потрібно вигадати нові вивіски???
В общем, уже в ближайшие дни буду знать - ******* это всё или реально прикрывать будут...
це пис ..ець . и так во всем. митниця. суди. медецина. тарифи. .........