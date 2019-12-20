 Не хотите платить в бюджет - немедленно закрываем все игровые залы. Думай...те, - Зеленский

Об этом на своей странице в Facebook, написал Президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера Верховная Рада провалила принятие закона о легализации игорного бизнеса. Мы знаем, кто за этим стоит.

Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет?

Что же, давайте по-другому. С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игровые залы. Думай ... те", - написал Президент.

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Напомним, 19 декабря Верховная Рада во время голосования в первом чтении провалила законопроект №2285-Д "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр".

После этого правительство исключило возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей.