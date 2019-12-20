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 "Идем ленинским репрессивным путем?", - "Евросолидарность" требует от ГБР отреагировать на обыски НАБУ на телеканале "Думская ТВ"

Партия "Европейская солидарность" считает обыски на одесском телеканале "Думская TV", которые происходят сейчас, прямым политическим давлением на независимый телеканал.

Об этом сообщается на сайте политсилы, передает Цензор.НЕТ.

"Товарищ" Ленин в свое время писал, что государство в своей сути является аппаратом насилия. Но европейская практика доказывает, что государство является аппаратом справедливости. И мы сегодня находимся прямо на развилке, чтобы пойти ленинским путем", - заявили в партии.

НАБУ, призванное бороться с коррупцией в органах власти, занимается давлением на средства массовой информации, не допускает на работу журналистов, чинит им препятствия в их журналистской деятельности, изымает сервер и технику частного телеканала, отмечают члены политсилы.

"Это произошло после того, как "Думская TV" активно освещал тему признания директора НАБУ Артема Сытника виновным в коррупционном правонарушении. Мы видим в этом прямую месть за независимую редакционную политику и критические материалы журналистов и авторов "Думская TV". Мы считаем, что это – препятствование журналистской деятельности и политическое давление с желанием избавиться от независимых или критических к властным структурам СМИ в Украине", – отмечают в "ЕС".

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"Требуем от Государственного бюро расследований возбудить дело относительно незаконных действий НАБУ, а от власти – немедленно прекратить практику уничтожения свободы слова в Украине. Власть должна уважать демократические ценности, украинских журналистов – что бы они не писали и не говорили в рамках безопасности и законов Украины – и научиться воспринимать критику", – отмечают в "ЕС".

"Мы вместе с украинским обществом не допустим внедрения репрессивных инструментов российского пошиба против независимых СМИ в Украине", – отмечают члены политсилы.

Сообщается, что "ЕС" обратилась к представителю ОБСЕ по поводу защиты свободы слова Арлему Дезиру, в соответствующие структуры Совета Европы, следящие за соблюдением свободы слова в странах, подписавших соответствующие конвенции, с призывом немедленно отреагировать на это событие.

"Считаем, что нам надо определиться – мы идем ленинским репрессивным путем или путем европейской справедливости, и в этом сейчас ключевой момент", – подытожили в партии.

Источник: https://censor.net.ua/n3166552
 
   
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Він, падлюка, сватів закрив , чим наніс невиліковну травму мілліонам жителям України і це стало визначальним у виборах президента. "Идем ленинским репрессивным путем?", - "Евросолидарность" требует от ГБР отреагировать на обыски НАБУ на телеканале "Думская ТВ" - Цензор.НЕТ 854
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Собственность бренда «Думская», под которым сейчас работают уже два СМИ: сайт «Думская.net» и телеканал «Думская.TV», владеет лёшик гончаренко. Правда, в реестре Нацсовета, директором и основателем «Думской» указан Михаил Шмушкович, бывший глава Одесского областного совета, близкий дружбан лёшика. "Идем ленинским репрессивным путем?", - "Евросолидарность" требует от ГБР отреагировать на обыски НАБУ на телеканале "Думская ТВ" - Цензор.НЕТ 3764

"Идем ленинским репрессивным путем?", - "Евросолидарность" требует от ГБР отреагировать на обыски НАБУ на телеканале "Думская ТВ" - Цензор.НЕТ 2947
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Звичайно, що не можна просто так перевіряти та робити обшуки у ЗМІ.
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Просто так нельзя, а никто этого и не делает. Там все обоснованно. Костусев-младший решил городской собственностью разжиться на халяву, прикрываясь мандатом народного избранника..... Ну вот и закономерный результат. "Йдемо ленінським репресивним шляхом?", - "Євросолідарність" вимагає від ДБР відреагувати на обшуки НАБУ на телеканалі "Думська TV" - Цензор.НЕТ 6770
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Не шоколданой воровской падали кричать о свободе слова... Именно сывочолый п..дар закрыл Шустера, хотя ха полгода до этого кричал, что отдаст свою никчемную жизнь за Свободу Слова Шустера
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значит и сейчас правильно делают, что дрючат сывочолого пи...ра и его воровских шавок
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ну яка свобода слова з шустером, коли в нього на передачах підставні актори грають.
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Він, падлюка, сватів закрив , чим наніс невиліковну травму мілліонам жителям України і це стало визначальним у виборах президента. "Идем ленинским репрессивным путем?", - "Евросолидарность" требует от ГБР отреагировать на обыски НАБУ на телеканале "Думская ТВ" - Цензор.НЕТ 854
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Собственность бренда «Думская», под которым сейчас работают уже два СМИ: сайт «Думская.net» и телеканал «Думская.TV», владеет лёшик гончаренко. Правда, в реестре Нацсовета, директором и основателем «Думской» указан Михаил Шмушкович, бывший глава Одесского областного совета, близкий дружбан лёшика. "Идем ленинским репрессивным путем?", - "Евросолидарность" требует от ГБР отреагировать на обыски НАБУ на телеканале "Думская ТВ" - Цензор.НЕТ 3764

"Идем ленинским репрессивным путем?", - "Евросолидарность" требует от ГБР отреагировать на обыски НАБУ на телеканале "Думская ТВ" - Цензор.НЕТ 2947
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Тобто навіть сашко сокира розуміє, що Шмакля почав розправлятись з опозиційними йому медіа. Зебіли радіють. "Идем ленинским репрессивным путем?", - "Евросолидарность" требует от ГБР отреагировать на обыски НАБУ на телеканале "Думская ТВ" - Цензор.НЕТ 2139
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А шо вже розправився? От скажений Зе! Я не встигаю за його паскудствами! Добре що є небайдужі блогери-активісти по півтори тисячи за язика) Дякую друже! "Йдемо ленінським репресивним шляхом?", - "Євросолідарність" вимагає від ДБР відреагувати на обшуки НАБУ на телеканалі "Думська TV" - Цензор.НЕТ 9866
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Вот мрази псиные,как конфисковывать имущество предпринимателей и выносит им приговор - неплательщик налогов без решений суда - им было весело,а как их самих несправедливо нагнули,так - нас трогать нельзя,мы святые,идите в ж,потроха нужно тоже обыскать и все у него конфисковать.
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А вас не нужно обыскать? Да и конфисковать ваше барахло за одно?
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Этот вечно пьяный чёрт забыл, чем занимался все пять лет?
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Што такое Євросолидарность, и где находится Думская ТВ?
Судя по названию - это где то где есть Дума.
В таком случае обыски и всяческие репрессии поддерживаю.
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А шо ж эта партия пёсов так не реагировала, когда обыски проходили на недружелюбных ей каналах? И ещё при ней? Шо, тогда всё устраивало?
А теперь терпите то, шо сами когда-то и устраивали.
НО!!! Я против государственных наездов на любые СМИ. Даже сми соевовой политической кучи. Все должны иметь возможность безопасно вещать свою политическую позицию, а мы сами уже будем выбирать кого нам слушать/читать.
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намагаються йти путенським шляхом, але вийде що овочевим... на ростов...
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Господи, какие дебилы!.... Ленина для чего-то приплели....
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