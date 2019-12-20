 Киевсовет запретил фейерверки и салюты в столице до конца военных действий на Донбассе

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.
"Согласно решению, заявку на проведение массового мероприятия необходимо подавать не позднее чем за 15 рабочих дней до запланированной даты. Если для организации мероприятия необходимо перекрытие дорог и изменение движения общественного транспорта, например, для проведения спортивных событий, - то заявку необходимо подать за 45 рабочих дней. Она должна содержать данные об организаторе и самом мероприятии (форма, цель, место проведения или маршрут, дата и время начала и окончания). Также обязательно указывать организационные вопросы обеспечения мероприятия", - сказано в сообщении.
Вместе с тем запрещается проведение массовых мероприятий развлекательного характера на Аллее Героев Небесной Сотни и улице Трехсвятительской в пределах Стены памяти погибших Героев. А организацию событий возле культовых сооружений дополнительно необходимо согласовывать с представителями религиозных организаций на балансе которых они находятся.
Также в столице запрещается проведение фейерверков, салютов и других развлекательных мероприятий и зрелищ с использованием пиротехнических изделий на период сдерживания вооруженной агрессии на востоке Украины.
Решение поддержали 78 депутатов.
А вранці мужикові стало зуйово. Звернулися до лікарів, коли вже було пізно - отруєння продуктами горіння (приблизно як у кацапів в клубі "Хромой Лавров").
Коротше кажучи, результат -
все равно дебилы будут бабахать
Скоро по всей Германии запретят, так что наслаждаемся пока. Хотя стрёмно иногда, в машину может прилететь ракета, сразу вмятина будет.
Как запускали, так и будут запускать.
Кожен рік зустрічали Новий рік із феєрверками а тут раптом якась заборона. Це хіба що їх не буде в продажу.
В мене наприклад, заготовлено два "вироби" Шостинського "Імпульсу". Один запущу 31 грудня, а другий - 7 січня.
По-друге потрібно дотримуватись елементарних правил ТБ.
тогда и самолеты надо приземлить, а то вдруг люди не сразу поймут, шо не кацапские?
грань между неоходимостью и глупостью очень тонкая...
как при обамыче в свое время Christmas не называли Christmas, а шо бы не христиан не злить, а просто Holidays - и такое тоже было, прошло вроде...)))
У нас тут тоже в Вашингтоне и пригородах типа не дают но народ едет в Охайо или Пенсильванию там прямо на хайвей на границе штата огромные рынки фейерверков
Мы ракеты привозим в человеческий рост и запускаем всё равно а полиции похоже пофиг
Кто и с какими полномочиями будет контролировать и какое наказание?