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 Политика Украины
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Все про:Найем (504) Укроборонпром (833) электронное декларирование (694)

 За месяц работы на посту замглавы "Укроборонпрома" Найем получил 310 тысяч зарплаты (обновлено)

Заместитель Генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" Мустафа Найем за месяц получил больше 300 000 гривен зарплаты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные его декларации.

В декларации отмечается, что 2 декабря Найем по месту основной работы в "Укроборонпроме" получил 310 521 грн зарплаты.

Цензор.НЕТ обратился к Найему за комментарием, пока его получить не удалось.

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На пост замглавы "Укроборонпрома" Мустафа Найем был назначен 21 ноября.

Напомним, в связи с ограничением финансирования Министерством финансов программ, из-за невыполнения бюджета, в этом году, впервые с 2014 года, может быть сорвано выполнение государственного оборонного заказа.

Напомним, что около месяца назад Генеральный директор ГК "Укроборонпром" Абромавичюс жаловался на низкие зарплаты работников концерна

Источник: https://censor.net.ua/n3166546
 
 
 Топ комментарии
 
Не за місяць а за 10 днів не треба оббріхувать таку гарну людину...
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Лише українці, 60 % яких за межою бідності, можуть терпіти усіх цих гельмінтів
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За месяц работы на посту замглавы "Укроборнпрома" Найем получил 310 тысяч зарплаты - Цензор.НЕТ 5488 Слуги люблять пацюків. Підгодовують
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корупцію переміг - переможе й оборонну промисловість!
щастя - це зелєнськая влада + пуштунізація оборонпрому
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Хроника одного Президента ...

20.12.2019 г

Путин добился переноса второго раунда газовых переговоров в Минск и неучастия в них Витренко. Переговоры ведут Миллер и Оржель.

Тимошенко - главный бенефициар легализации игрового бизнеса мечется между жестко прессуемыми аваковским МВД "игрулями" и ОПУ пытаясь как то разрулить конфликт. Но вошедший во вкус Зеленский, окруженный коробками Нацгвардии, требует капитуляции и дани Все это активно поддерживает Аваков, который уже видит огромные перспективы перехвата контроля за эти бизнесом. Весьма обеспокоен Баканов, знающий что может эта "игробратва". Пока сигналы из ее среды говорят что они не собираются просто так отходить.

Игры Зеленского с легализацией игрового бизнеса носят все признаки перераспределения сфер влияния. Точно так же как и закон о демонополизации спиртовой отрасли - это чисто коррупционная схема. А вот то что родная партия послала Вову, так мы ж предупреждали

У Зеленского всерьез рассматривают вопрос прекращения выплаты компенсации НДС экспортерам продукции.

Гончарук официально признал наличие задолженности по заработной плате в образовании, здравоохранении, работникам государственных шахт (зарплаты - статья защищенная). Мы сообщаем, может он не знает, что на выплаты этой задолженности без надбавок нужно 2.116 млрд. гривен, с надбавками 2.977 млрд. гривен. Около 30-33% этой суммы уйдет задолженностью в 2020 год.

Верховна Рада согласовала изменения к бюджету 2020 в обычной для себя схеме с полным отсутствием необходимых финансового-экономических расчетов

Общая сумма остановленных минфином, по распоряжению кабмина,платежей составляет 11 млрд 893 млн. гривен. В последний момент Гончарук выхватил 483 млн. на дотацию убыточным государственным шахтам уголь которых по заниженным ценам продают Коломойскому.

Зеленский вносит предложение о внесении изменений в бюджет-2020.

Закон ""Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" щодо лібералізації діяльності у сфері виробництва спирту етилового" подписанный Зеленским уже оформляют для подачи в КСУ. как мы и предупреждали, эту стайку дилетантов тупо ловят на нарушениях регламента и правил подачи документа. Перечень нарушений на три страницы.

Утреннее заседание Кабмина созвано по требованию Зеленского которого завалили жалобами на не выделение денег с мест. После провала поступлений от приватизации "Укрспирта", легализации азартных игр, последней надеждой Гончарука стал закон о легализации добычи янтаря от которого он ожидает "... суттєвих надходжень до бюджету.." Может быть. Но много позже. Лавочку Зеленского трясет серьезно.

Последовал мгновенный ответ на блокировку комитетом ВР рассмотрения закона о легализации игр. МВД всю ночь кошмарило игровые площадки, закрывая все что видит и не видит безо всякого разбора.

В докладной записке поданной на имя Зеленского из ОПУ и подписанное зам. главы ОПУ Тимошенко, финансовые поступления в бюджет от продажи "Укрспирта" оцениваются в 10 млрд. гривен. При том авторами этого прогноза указана анонимная "... група експертів-спеціалістів...". Есть так же докладная министерства финансов где эти поступления планируются максимум в 500 млн. гривен.
Вчерашние переговоры в Берлине прошли под диким нажимом Зеленского на украинскую делегацию Со стороны России боевики шантажируют вопросом обмена пленными откровенно увязывая это с уступками России по транзиту..

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отправил на доработку законопроект Зеленского №2285 об легализации азартных игр.
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Нічого не платять робітникам бо усе йде на зарплатню ось таким дуже "потрібним" державі людям, путєн правий, нічого з України як держави не вийде...
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Очередной паразит на теле Украины, таких на столбах нужно вешать.
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Найем, негодяй высшей пробы и кокаинист. Как он мочил Пороха с Лещенко на пару, а где же теперь эти младореформаторы, когда страну с потрохами сдают Сатане кремлевскому. Где? Никто не платит чтобы гнали на ЗЕ или уже в списках внештатных сотрудников ФСБ? Лично бы пристрелил гадов.
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Лично бы пристрелил гадов.- Propan. Языком,который без костей?
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мальдивский мародер замочил себя сам "коляхарошимпарнем", свинарчуками, жополизами 3-го тысячелетия,пирами во время чумы.....! лично бы пристрелил гада!!!
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Украину как раз сдавал циничный барыга со своей бандой соевых мародеров, но украинский народ выкинул этих украинофобских гнид на свалку.
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тю... от и мне удивительно... куда это бюджет так быстро... девается)))))
почему его на всех не хватает? )))) прямо мистика какая-то )))))
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Внутренний "дефолт" от Кабмина: деньги закончились, доллар упал, а зарплаты под угрозой
Экономика 20-дек, 06:049 1 460 0

Премьер-министр Алексей Гончарук имеет самый низкий рейтинг из всех "топов" команды президента Владимира Зеленского.

За несколько месяцев работы глава правительства без опыта работы привел экономику страны к целому ряду проблем. А на днях в государстве фактически объявили внутренний дефолт.

Главное:

- выплаты по всем бюджетным программам, кроме защищенных статей, заморозили;

- по итогам года бюджет недополучил 105 млрд грн;

- Кабмин разработал и провел через Раду бюджет "должника", урезав социальные расходы и увеличив финансирование долга;

- Минфин (подчиняется Гончаруку) выпустил и продал рекордное количество государственных долговых облигаций - страна влезла в долги;

- заседание Кабмина закрыли, большинство решений принимается без публичных обсуждений, а публикуются на сайте правительства с большим опозданием.

Кабмин Гончарука фактически огласил внутренний дефолт

В Украине план поступлений в бюджет с января по декабрь провалили на 105 млрд грн. Фактически в стране объявили внутренний дефолт! Регионы лишились денег. Всему виной - провал на таможне и резкое падение курса доллара.

Кабинет министров перевел распределение средств в ручной режим. Обрезать могут десятки программ, в том числе на развитие инфраструктуры (строительство, ремонт школ и т.д).

Строительные компании, подрядчики, которые получали заказы от государства под конец года, остались ни с чем. Как заявил в комментарии бывший глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов, государство таким шагом рискует полностью потерять доверие бизнеса.

Львиную долю платежей (около 80%) оставляют на конец года. Компании в первой половине 2019-го выигрывали тендеры, предоставляли услуги и планировали в декабре получить заработанные деньги. А в итоге без какого-либо предупреждения, из Telegram-каналов они узнали, что их работу не оплатят вовремя.

Гончарук же все четыре месяца молчал.

Правительство разработало бюджет должника, социальные программу урезали, реформы проигнорировали

В следующем году каждый украинец своими налогами заплатит около 10 тысяч гривен на госдолг, включая новорожденных детей и стариков. Бюджет страны подготовило Министерство финансов. А учитывая, что именно они отвечают за долговую политику, деньги на долги фактически забрали у других министерств и ведомств.

Штрафы хотят увеличить, а прожиточный минимум "реформируют" без обсуждений

Минсоц пообещал отвязать прожиточный минимум от "несвойственных платежей", а на самом деле фактически собирается увеличить львиную долю всех штрафов. Наказание могут усилить за: побег из армии, хранение наркотиков, разглашение данных следствия, подкуп, незаконное обогащение, незаконное строительство и еще десятки разных нарушений.

Премьер - неуч?

Запомнился Алексей Гончарук громким скандалом и откровенной ложью о своем образовании.

Как оказалось, его диплом и научная степень - попросту фикция. Дело в том, что премьер неоднократно упоминал, мол, является целым доктором философии.

Но когда СМИ более детально изучили его биографию, оказалось, никакой докторской степени он никогда не имел, а окончил лишь онлайн курсы. Курьезный скандал набрал такой силы, что Гончаруку пришлось оправдываться перед журналистами.

"Я не ученый, я никогда наукой профессионально не занимался, вы знаете, что есть много разных курсов, других не официальных дипломов, которые может получать человек, это - один из них", - подчеркнул премьер, а также добавил, что диплом у него на руках - не государственного образца.

Все бы ничего, онлайн-образование имеет место быть, но в этой ситуации глава Кабмина выглядел как минимум глупо. Учитывая этот скандал, малоопытный премьер-министр (не имевший за плечами существенных достижений, помимо работы в грантовой структуре BRDO), вероятно, слабо понимает в государственном управлении.

Скандальный концерт ультраправой группы

В ночь на 14 октября глава Кабмина посетил концерт ультранационалистической группы "Сокира Перуна". После ее выступления в 2018 году правоохранители завели уголовное дело из-за распространение нацистской символики. Также песни "Сокири" часто критиковались за откровенно антисемитский контент. Алексей Гончарук же во время выступления вышел на сцену и поблагодарил защитников Украины.

Железный занавес?

Еще один камень в огород главы правительства - изоляция от СМИ. Все решения принимаются за закрытыми дверьми, а украинцы узнают о них лишь задним числом. Как например с заседаниями правительства.

Если ранее они были публичными, то сейчас журналисты не могут туда попасть и рассказать украинцам о происходящем.

Гончарук сам лично выходит по итогу встречи и выборочно рассказывает о принятых решениях. Как они были приняты - никто не знает.

Аналогичный занавес и с публикацией постановлений. Сейчас документы афишируются с большим опозданием, и вовремя понять, что и как решили в правительстве - невозможно.

Просто невероятный набор скандалов и губительных для страны решений всего за 4 месяца. В демократическом и правовом государстве этого будет достаточно, чтобы премьер-министр добровольно ушел в отставку.
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И что эта чурка тупая может понимать в обороне и в промышленности??? Чего ждать если в руководители назначают тупорылых начальников.
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Да, нихера в этой стране не меняется. Пестец... У меня жена - боец ВСУ, на пенсии. Военная пенсия - 2 000 грн.
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Єто Петя ей такую дал, обещал 1000 грн в день,Ю а дал 2000 в месяц. Что тьі хочешб что бьв тебе поменяли за пол года??? Папередники зкоторьіх тьі и сам вьібирал за 28 лет ничего не поменяли. Может вьіберем снова Петю и он снова тебя продинамит?
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посмотрим что ей дал богоподобный зеля:
Н И Ф У Я
И
Ф
У
Я
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Ну так потому как бы петю и поменяли , чтобы зеленуха что то делал в лучшую сторону. только зеля оказался еще хуже
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Очередная манипуляция от ватных тролей, 1тыс.грн. это было обещание за нулевую линию, ну так к твоему ватному сожалению на передовой и платят около 1тыс. грн. в день.
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ПАри Порошеноко тьі бьі даже не узнал, какая зарплата у зама "Укроборонпрома"
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А кто при Пэци был замом Гладковского?Его сынок,и дружок сына?
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Что ты ман.шь? При Порохе хоть всех заставили заполнять декларации, сидит оно тут блеет.
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А зе буде повертати в бюджет зарплати наємів ? Зебіли , ви в моніки питали ?
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ще одна "кришталево чиста" ******....Заробляє...То на бєню буром перло...тепер вірно служить...!І ні церква, ні кабак,- нічого не свято"...Висоцький про таких давно висловився...
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А сколько Гладковский заробляв и Буков?И сколько они заробылы за 45 БТР-4,что за два года они выпустить не смогли?А бедолашные "Дозоры",что за пьять рокив выпуск не наладили?Только за это их повесить мало,вместе с Пэцей.
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Только за это их повесить мало,вместе с Пэцей.

Ворон ворону...
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при такій зарплаті боротися з корупцією?????! не смішіть..... . а при одній лише думці про преміальні, можна деякі процеси і прискорити.
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Он не должен бороться с коррупцией. Его задача - эффективное управление оборонным предприятием. Развитие перспективных направлений, научного потенциала, внедрение передовых технологий.
Я не верю, что бывший журналист создаст Lockheed Martin в Украине.
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І це зарплата в державній компанії.За що такі зарплати?
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І це зарплата в державній компанії.За що такі зарплати?
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"Зато хоть поржем па-приколу"(с), так ведь, ЗЕпавианчики?
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Страна социальной справедливости-на такие деньги выживают 200(ДВЕСТИ)пенсионеров.
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Так он же наверное от станка не отходил!!! Стахановец - мля...
Поднял военную промышленность)
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Так он же наверное от станка не отходил!!! Стахановец - мля...
Поднял военную промышленность)

Тада,с Хорошковским на пару и Арбузовым и Клименко в придачу...
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Начнет выпытывать купе курящее.
про мое прошлое и настоящее.
Навру с три короба - пусть удивляются.
С кем распрощалась я, с кем распрощалась я,
С кем распрощалась я, вас не касается.
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Який цинізм йде війна на сході, тіж військові заводи майже не працюють ,але собі виписують космічні зарплати ,як і всі антикорупційні органи і це не мародерство?
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А не хилый у пуштуна социальный лифт.... А ведь ещё пол года назад это тело продавало свою рожу на антипорошенковских акциях за сто долларов в час... За місяць роботи на посаді заступника голови "Укроборонпрому" Найєм отримав 310 тисяч зарплати - Цензор.НЕТ 3939
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Теперь, с такими спецами в оборонной сфере,как Найем, "Укроборонпром", достигнет невиданных вершин...Комедианты сцены, внедряют комедию в жизнь...Вот только комедии такого рода, дорого обходятся украинскому бюджету... За місяць роботи на посаді заступника голови "Укроборонпрому" Найєм отримав 310 тисяч зарплати - Цензор.НЕТ 647
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Вот только комедии такого рода, дорого обходятся украинскому бюджету... За місяць роботи на посаді заступника голови "Укроборонпрому" Найєм отримав 310 тисяч зарплати - Цензор.НЕТ 1662

И наверно плохо закончится.
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Вам шо зебізяни.."вєтєрану борцуну с бариххой" 300 штук зажали???
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Выводите свой бизнес с тени! Не соглашайтесь на зарплату в конвертах! Правильно заполняйте декларации.Не уклоняйтесь от налогов! Будьте довольны пенсиями в 1600 грн. и зарплатами в 3600 грн.---бо на сході війна!
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12 тысяч доляров на таком посту это нормально! а да вы считаете что 10000 гривен это норма. Ваши претензии в письменном виде и в суд. Я получаю один миллиард долларов в месяц, что поверите? Так и он уже бес сил эту ерунду опровергать
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А, чому ж виграні млрд.доларів Нафтогазом,і отримані премії робітниками, оці оптимісти, обсирали роками.
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А что, кто-то что-то выиграл ? Эти пресловутые 3 млд долларов уже простили Газпрому в результате мирового соглашения с ними, а вот на премии 50 млн долларов Коболев и Ко. просто украла у нас с вами.
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Достойна плата за знищення ЗСУ і обрання огризка ************.Супер!!!Молодець.
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Зайшов на сайт Укроборонпрома. Не має там такого заступника як Мустафа Найем.
Тут виникає питання щодо роботи самого Укроборонпрома. Ну, якщо вони навіть роботу свого сайта не можуть організувати, то навіщо стільки керівників там і чому такі заробітні плати там.
Ну, не інакше, як годівниця для Зе-прихильників
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А де обіцяне слугами урода підвищення пенсій для народу?!! 🌲🌲🌲
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Это называется взятка. Как Найему, так и Лешенко.
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Борцун пристроился к корыту. А как иначе. Сочи, пока дают.
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вот почему бюджет Украины уже пуст - зеленые черти с подельниками тырят наши деньги
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13 000 баксов вполне нормальная зарплата для зам главы такой огромной компании как "Укроборонпром".Помнится,когда Коболеву Пэця лимон в месяц зарплату выделил,порохоботов это мало волновало.Или совершенно бесполезной деревенской бабе Корчак по 150 000 в месяц отстегивал + материальна допомога,и ничего.Усе было нормалек.
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от коли цей ара журналюга що роками поливав помиями владу покаже хоч 1 відсоток роботи що провів Коболь, то скажу так він достойний зп в 12к баксів за 10 днів.
та хоча словоблуд на такій посаді може щось толкового зробити хіба в рожевих снах ідіотів зелених, або парашинських ботів ))
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Єто ненормально. Похоже страна захвачена бандой. Денег не на что не хватает, а бандиты гребут деньги лопатой. Где в какой стране госслужащие получают сотни и тысячи минимальных зарплат. Это действительно захват страны бандой. А что Наём тоже еврей? Пенсии ведь не увеличили в декабре, а хвастали во всех СМИ.
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А какой национальности был Гладковский с Букиным,или Райнин,Ложкин и Грановский с Портниковым?Истинными арийцами,звыняюсь козацького роду?
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Патриотизм давно превратился в товар. Теперь эти типа патриотов будут рассказывать украинцам как правилно жить за но6осоттысячную зарплату. Ятак понимаю, что типа журналист очень крутой типа менеджер, аоторый мог зарабатывать за рубежом, но он остался верен своим патриотическим чувствам....
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А не плохо пуштун устроился. А ведь какой борчила за стщастие народа был!!!! Уууууу! Аж страшно!
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давай Мустафа, рви!!! " А видал ты вблизи пулемет или танк, а ходил ли ты парень в атаку???"
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Кінець року - має бути і премія в розмірі зп щонайменше
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Надюха таки была права, и жаль что не успела осуществить свои планы.
Эту страну спасут только...да ничего ее не спасет, что взрастили, то и полопаем...***** на *****е лжецом погоняем...
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Это точно.Жаль не успела Надюха с Пэциной бандой разобраться.Федына наверное заложила,вместе с Марусей.
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Конечно, учителям и медикам на зарплаты не хватит
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в нашої влади криша точно поїхала за які заслуги такі зарплати під час війни цеж прокладка між заводом виробником і зсу щей крадуть прибор зашкалив по повній
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"В горах не сгодился - сюда прикатился"®
От Революции гидности каждому своё - кому строчечка на мемориале Небесной сотне (если таковой будет возведён), а кому и бабулетей нормас, и благостное прогревание дупы в тёплом кресле уютного кабинета, и в Феофании как-бы не чужой, и другие скромные радости.
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Отут і здувся показний патріотизм. При середній зарплаті в Україні 10-15 тисяч, цифра вражає.
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Це середні зарплати по Києву. По райцентрам і селам 3-4 тис. зарплати - це грубі гроші.
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Наглядный пример, почему Украина уже 28 лет остаётся отсталой нищей феодальной страной. Африкой в центре Европы.

Феодальная мафиозная система просто уничтожает всех тех, кто может представлять ей угрозу. Причем уничтожает необязательно физически, как Черновола или Гонгадзе. Правдорубов тихо покупают. А купить в нищей стране можно практически всех. Вот какой выбор у правдорубов: пуля в лоб или миллион долларов. Что бы выбрали Вы?

То-то. Средневековье в Украине будет ещё долго. Спасти ситуацию может только внешнее управление США.
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