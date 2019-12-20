 За месяц работы на посту замглавы "Укроборонпрома" Найем получил 310 тысяч зарплаты (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные его декларации.

В декларации отмечается, что 2 декабря Найем по месту основной работы в "Укроборонпроме" получил 310 521 грн зарплаты.

Цензор.НЕТ обратился к Найему за комментарием, пока его получить не удалось.

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На пост замглавы "Укроборонпрома" Мустафа Найем был назначен 21 ноября.

Напомним, в связи с ограничением финансирования Министерством финансов программ, из-за невыполнения бюджета, в этом году, впервые с 2014 года, может быть сорвано выполнение государственного оборонного заказа.

Напомним, что около месяца назад Генеральный директор ГК "Укроборонпром" Абромавичюс жаловался на низкие зарплаты работников концерна