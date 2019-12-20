 За месяц работы на посту замглавы "Укроборонпрома" Найем получил 310 тысяч зарплаты

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные его декларации.
В декларации отмечается, что 2 декабря Найем по месту основной работы в "Укроборонпроме" получил 310 521 грн зарплаты.
Цензор.НЕТ обратился к Найему за комментарием, пока его получить не удалось.
На пост замглавы "Укроборонпрома" Мустафа Найем был назначен 21 ноября.
почему его на всех не хватает? )))) прямо мистика какая-то )))))
Экономика 20-дек, 06:049 1 460 0
Премьер-министр Алексей Гончарук имеет самый низкий рейтинг из всех "топов" команды президента Владимира Зеленского.
За несколько месяцев работы глава правительства без опыта работы привел экономику страны к целому ряду проблем. А на днях в государстве фактически объявили внутренний дефолт.
Главное:
- выплаты по всем бюджетным программам, кроме защищенных статей, заморозили;
- по итогам года бюджет недополучил 105 млрд грн;
- Кабмин разработал и провел через Раду бюджет "должника", урезав социальные расходы и увеличив финансирование долга;
- Минфин (подчиняется Гончаруку) выпустил и продал рекордное количество государственных долговых облигаций - страна влезла в долги;
- заседание Кабмина закрыли, большинство решений принимается без публичных обсуждений, а публикуются на сайте правительства с большим опозданием.
Кабмин Гончарука фактически огласил внутренний дефолт
В Украине план поступлений в бюджет с января по декабрь провалили на 105 млрд грн. Фактически в стране объявили внутренний дефолт! Регионы лишились денег. Всему виной - провал на таможне и резкое падение курса доллара.
Кабинет министров перевел распределение средств в ручной режим. Обрезать могут десятки программ, в том числе на развитие инфраструктуры (строительство, ремонт школ и т.д).
Строительные компании, подрядчики, которые получали заказы от государства под конец года, остались ни с чем. Как заявил в комментарии бывший глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов, государство таким шагом рискует полностью потерять доверие бизнеса.
Львиную долю платежей (около 80%) оставляют на конец года. Компании в первой половине 2019-го выигрывали тендеры, предоставляли услуги и планировали в декабре получить заработанные деньги. А в итоге без какого-либо предупреждения, из Telegram-каналов они узнали, что их работу не оплатят вовремя.
Гончарук же все четыре месяца молчал.
Правительство разработало бюджет должника, социальные программу урезали, реформы проигнорировали
В следующем году каждый украинец своими налогами заплатит около 10 тысяч гривен на госдолг, включая новорожденных детей и стариков. Бюджет страны подготовило Министерство финансов. А учитывая, что именно они отвечают за долговую политику, деньги на долги фактически забрали у других министерств и ведомств.
Штрафы хотят увеличить, а прожиточный минимум "реформируют" без обсуждений
Минсоц пообещал отвязать прожиточный минимум от "несвойственных платежей", а на самом деле фактически собирается увеличить львиную долю всех штрафов. Наказание могут усилить за: побег из армии, хранение наркотиков, разглашение данных следствия, подкуп, незаконное обогащение, незаконное строительство и еще десятки разных нарушений.
Премьер - неуч?
Запомнился Алексей Гончарук громким скандалом и откровенной ложью о своем образовании.
Как оказалось, его диплом и научная степень - попросту фикция. Дело в том, что премьер неоднократно упоминал, мол, является целым доктором философии.
Но когда СМИ более детально изучили его биографию, оказалось, никакой докторской степени он никогда не имел, а окончил лишь онлайн курсы. Курьезный скандал набрал такой силы, что Гончаруку пришлось оправдываться перед журналистами.
"Я не ученый, я никогда наукой профессионально не занимался, вы знаете, что есть много разных курсов, других не официальных дипломов, которые может получать человек, это - один из них", - подчеркнул премьер, а также добавил, что диплом у него на руках - не государственного образца.
Все бы ничего, онлайн-образование имеет место быть, но в этой ситуации глава Кабмина выглядел как минимум глупо. Учитывая этот скандал, малоопытный премьер-министр (не имевший за плечами существенных достижений, помимо работы в грантовой структуре BRDO), вероятно, слабо понимает в государственном управлении.
Скандальный концерт ультраправой группы
В ночь на 14 октября глава Кабмина посетил концерт ультранационалистической группы "Сокира Перуна". После ее выступления в 2018 году правоохранители завели уголовное дело из-за распространение нацистской символики. Также песни "Сокири" часто критиковались за откровенно антисемитский контент. Алексей Гончарук же во время выступления вышел на сцену и поблагодарил защитников Украины.
Железный занавес?
Еще один камень в огород главы правительства - изоляция от СМИ. Все решения принимаются за закрытыми дверьми, а украинцы узнают о них лишь задним числом. Как например с заседаниями правительства.
Если ранее они были публичными, то сейчас журналисты не могут туда попасть и рассказать украинцам о происходящем.
Гончарук сам лично выходит по итогу встречи и выборочно рассказывает о принятых решениях. Как они были приняты - никто не знает.
Аналогичный занавес и с публикацией постановлений. Сейчас документы афишируются с большим опозданием, и вовремя понять, что и как решили в правительстве - невозможно.
Просто невероятный набор скандалов и губительных для страны решений всего за 4 месяца. В демократическом и правовом государстве этого будет достаточно, чтобы премьер-министр добровольно ушел в отставку.
Н И Ф У Я
И
Ф
У
Я
Я не верю, что бывший журналист создаст Lockheed Martin в Украине.
Поднял военную промышленность)
про мое прошлое и настоящее.
Навру с три короба - пусть удивляются.
С кем распрощалась я, с кем распрощалась я,
С кем распрощалась я, вас не касается.