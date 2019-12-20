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 За месяц работы на посту замглавы "Укроборонпрома" Найем получил 310 тысяч зарплаты

Заместитель Генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" Мустафа Найем за месяц получил больше 300 000 гривен зарплаты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные его декларации.

В декларации отмечается, что 2 декабря Найем по месту основной работы в "Укроборонпроме" получил 310 521 грн зарплаты.

Цензор.НЕТ обратился к Найему за комментарием, пока его получить не удалось.

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На пост замглавы "Укроборонпрома" Мустафа Найем был назначен 21 ноября.

Источник: https://censor.net.ua/n3166546
 
 
 Топ комментарии
 
Не за місяць а за 10 днів не треба оббріхувать таку гарну людину...
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Лише українці, 60 % яких за межою бідності, можуть терпіти усіх цих гельмінтів
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За месяц работы на посту замглавы "Укроборнпрома" Найем получил 310 тысяч зарплаты - Цензор.НЕТ 5488 Слуги люблять пацюків. Підгодовують
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Найем, негодяй высшей пробы и кокаинист. Как он мочил Пороха с Лещенко на пару, а где же теперь эти младореформаторы, когда страну с потрохами сдают Сатане кремлевскому. Где? Никто не платит чтобы гнали на ЗЕ или уже в списках внештатных сотрудников ФСБ? Лично бы пристрелил гадов.
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тю... от и мне удивительно... куда это бюджет так быстро... девается)))))
почему его на всех не хватает? )))) прямо мистика какая-то )))))
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Внутренний "дефолт" от Кабмина: деньги закончились, доллар упал, а зарплаты под угрозой
Экономика 20-дек, 06:049 1 460 0

Премьер-министр Алексей Гончарук имеет самый низкий рейтинг из всех "топов" команды президента Владимира Зеленского.

За несколько месяцев работы глава правительства без опыта работы привел экономику страны к целому ряду проблем. А на днях в государстве фактически объявили внутренний дефолт.

Главное:

- выплаты по всем бюджетным программам, кроме защищенных статей, заморозили;

- по итогам года бюджет недополучил 105 млрд грн;

- Кабмин разработал и провел через Раду бюджет "должника", урезав социальные расходы и увеличив финансирование долга;

- Минфин (подчиняется Гончаруку) выпустил и продал рекордное количество государственных долговых облигаций - страна влезла в долги;

- заседание Кабмина закрыли, большинство решений принимается без публичных обсуждений, а публикуются на сайте правительства с большим опозданием.

Кабмин Гончарука фактически огласил внутренний дефолт

В Украине план поступлений в бюджет с января по декабрь провалили на 105 млрд грн. Фактически в стране объявили внутренний дефолт! Регионы лишились денег. Всему виной - провал на таможне и резкое падение курса доллара.

Кабинет министров перевел распределение средств в ручной режим. Обрезать могут десятки программ, в том числе на развитие инфраструктуры (строительство, ремонт школ и т.д).

Строительные компании, подрядчики, которые получали заказы от государства под конец года, остались ни с чем. Как заявил в комментарии бывший глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов, государство таким шагом рискует полностью потерять доверие бизнеса.

Львиную долю платежей (около 80%) оставляют на конец года. Компании в первой половине 2019-го выигрывали тендеры, предоставляли услуги и планировали в декабре получить заработанные деньги. А в итоге без какого-либо предупреждения, из Telegram-каналов они узнали, что их работу не оплатят вовремя.

Гончарук же все четыре месяца молчал.

Правительство разработало бюджет должника, социальные программу урезали, реформы проигнорировали

В следующем году каждый украинец своими налогами заплатит около 10 тысяч гривен на госдолг, включая новорожденных детей и стариков. Бюджет страны подготовило Министерство финансов. А учитывая, что именно они отвечают за долговую политику, деньги на долги фактически забрали у других министерств и ведомств.

Штрафы хотят увеличить, а прожиточный минимум "реформируют" без обсуждений

Минсоц пообещал отвязать прожиточный минимум от "несвойственных платежей", а на самом деле фактически собирается увеличить львиную долю всех штрафов. Наказание могут усилить за: побег из армии, хранение наркотиков, разглашение данных следствия, подкуп, незаконное обогащение, незаконное строительство и еще десятки разных нарушений.

Премьер - неуч?

Запомнился Алексей Гончарук громким скандалом и откровенной ложью о своем образовании.

Как оказалось, его диплом и научная степень - попросту фикция. Дело в том, что премьер неоднократно упоминал, мол, является целым доктором философии.

Но когда СМИ более детально изучили его биографию, оказалось, никакой докторской степени он никогда не имел, а окончил лишь онлайн курсы. Курьезный скандал набрал такой силы, что Гончаруку пришлось оправдываться перед журналистами.

"Я не ученый, я никогда наукой профессионально не занимался, вы знаете, что есть много разных курсов, других не официальных дипломов, которые может получать человек, это - один из них", - подчеркнул премьер, а также добавил, что диплом у него на руках - не государственного образца.

Все бы ничего, онлайн-образование имеет место быть, но в этой ситуации глава Кабмина выглядел как минимум глупо. Учитывая этот скандал, малоопытный премьер-министр (не имевший за плечами существенных достижений, помимо работы в грантовой структуре BRDO), вероятно, слабо понимает в государственном управлении.

Скандальный концерт ультраправой группы

В ночь на 14 октября глава Кабмина посетил концерт ультранационалистической группы "Сокира Перуна". После ее выступления в 2018 году правоохранители завели уголовное дело из-за распространение нацистской символики. Также песни "Сокири" часто критиковались за откровенно антисемитский контент. Алексей Гончарук же во время выступления вышел на сцену и поблагодарил защитников Украины.

Железный занавес?

Еще один камень в огород главы правительства - изоляция от СМИ. Все решения принимаются за закрытыми дверьми, а украинцы узнают о них лишь задним числом. Как например с заседаниями правительства.

Если ранее они были публичными, то сейчас журналисты не могут туда попасть и рассказать украинцам о происходящем.

Гончарук сам лично выходит по итогу встречи и выборочно рассказывает о принятых решениях. Как они были приняты - никто не знает.

Аналогичный занавес и с публикацией постановлений. Сейчас документы афишируются с большим опозданием, и вовремя понять, что и как решили в правительстве - невозможно.

Просто невероятный набор скандалов и губительных для страны решений всего за 4 месяца. В демократическом и правовом государстве этого будет достаточно, чтобы премьер-министр добровольно ушел в отставку.
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И что эта чурка тупая может понимать в обороне и в промышленности??? Чего ждать если в руководители назначают тупорылых начальников.
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Да, нихера в этой стране не меняется. Пестец... У меня жена - боец ВСУ, на пенсии. Военная пенсия - 2 000 грн.
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Єто Петя ей такую дал, обещал 1000 грн в день,Ю а дал 2000 в месяц. Что тьі хочешб что бьв тебе поменяли за пол года??? Папередники зкоторьіх тьі и сам вьібирал за 28 лет ничего не поменяли. Может вьіберем снова Петю и он снова тебя продинамит?
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посмотрим что ей дал богоподобный зеля:
Н И Ф У Я
И
Ф
У
Я
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ПАри Порошеноко тьі бьі даже не узнал, какая зарплата у зама "Укроборонпрома"
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А зе буде повертати в бюджет зарплати наємів ? Зебіли , ви в моніки питали ?
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ще одна "кришталево чиста" ******....Заробляє...То на бєню буром перло...тепер вірно служить...!І ні церква, ні кабак,- нічого не свято"...Висоцький про таких давно висловився...
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при такій зарплаті боротися з корупцією?????! не смішіть..... . а при одній лише думці про преміальні, можна деякі процеси і прискорити.
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Он не должен бороться с коррупцией. Его задача - эффективное управление оборонным предприятием. Развитие перспективных направлений, научного потенциала, внедрение передовых технологий.
Я не верю, что бывший журналист создаст Lockheed Martin в Украине.
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І це зарплата в державній компанії.За що такі зарплати?
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І це зарплата в державній компанії.За що такі зарплати?
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"Зато хоть поржем па-приколу"(с), так ведь, ЗЕпавианчики?
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Страна социальной справедливости-на такие деньги выживают 200(ДВЕСТИ)пенсионеров.
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Так он же наверное от станка не отходил!!! Стахановец - мля...
Поднял военную промышленность)
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Начнет выпытывать купе курящее.
про мое прошлое и настоящее.
Навру с три короба - пусть удивляются.
С кем распрощалась я, с кем распрощалась я,
С кем распрощалась я, вас не касается.
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Який цинізм йде війна на сході, тіж військові заводи майже не працюють ,але собі виписують космічні зарплати ,як і всі антикорупційні органи і це не мародерство?
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А не хилый у пуштуна социальный лифт.... А ведь ещё пол года назад это тело продавало свою рожу на антипорошенковских акциях за сто долларов в час... За місяць роботи на посаді заступника голови "Укроборонпрому" Найєм отримав 310 тисяч зарплати - Цензор.НЕТ 3939
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Теперь, с такими спецами в оборонной сфере,как Найем, "Укроборонпром", достигнет невиданных вершин...Комедианты сцены, внедряют комедию в жизнь...Вот только комедии такого рода, дорого обходятся украинскому бюджету... За місяць роботи на посаді заступника голови "Укроборонпрому" Найєм отримав 310 тисяч зарплати - Цензор.НЕТ 647
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Вам шо зебізяни.."вєтєрану борцуну с бариххой" 300 штук зажали???
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