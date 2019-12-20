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 Политика Украины, Общество
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Все про:Шустер (522) телевидение (579)

 Об импичменте Трампу, земельных противостояниях и изменениях в Конституцию - сегодня в "Свободе Слова Савика Шустера"

Битва за Белый Дом. Что значит импичмент Трампу для Украины? Как изменятся отношения с США если 45-ый Президент все же будет отстранен? Битва за Землю. Какой ценой разрешат продажу земли? Битва за Конституцию. Что изменится в основном Законе страны?

Чем на самом деле дышит страна - сегодня в Свободе Слова Савика Шустера в 21:00. Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

Юрий Луценко, Генеральный прокурор Украины (2016 - 2019)

Юлия Тимошенко, Лидер партии ВО "Батькивщина"

Александр Корниенко, Глава партии "Слуга Народа"

Андрей Белецкий, Лидер партии "Национальный корпус"

Олег Тягнибок, Лидер партии ВО "Свобода"

Марина Ставнийчук, член Венецианской комиссии от Украины (2009 - 2013)

Роман Лещенко, Уполномоченный Президента Украины по вопросам земли

Алексей Мушак, Советник Премьер-министра Украины по экономической политике

Никита Потураев, Нардеп от "Слуги Народа"

Они говорят, а решает народ.

Источник: https://censor.net.ua/n3166545
 
 
 Топ комментарии
 
кстати, наша украинская РСЗО "Вильха" получила новый дизайн, и теперь будет выглядеть так:
Об импичменте Трампу, земельных противостояниях и изменениях в Конституцию - сегодня в "Свободе Слова Савика Шустера" - Цензор.НЕТ 2272

Об импичменте Трампу, земельных противостояниях и изменениях в Конституцию - сегодня в "Свободе Слова Савика Шустера" - Цензор.НЕТ 7654
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Хватит рекламировать российских агентов в Украине!!!
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будут снова переливать с пустого в порожне???
пустая трата времени и нервов.
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Битва за землю? Ха-ха-ха! Битва за те, хто і далі буде платити власникам 5 гектарних паїв копійки. І як орендну плату і за відкритий чи сірий продаж землі. Ах, фермери такі святі... Читайте краще класиків "Сто тисяч", "Хазяїн". Ось такі і ******* куркулі.
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кстати, наша украинская РСЗО "Вильха" получила новый дизайн, и теперь будет выглядеть так:
Об импичменте Трампу, земельных противостояниях и изменениях в Конституцию - сегодня в "Свободе Слова Савика Шустера" - Цензор.НЕТ 2272

Об импичменте Трампу, земельных противостояниях и изменениях в Конституцию - сегодня в "Свободе Слова Савика Шустера" - Цензор.НЕТ 7654
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Напиши краще, звісно якшо є інформація, коли Грім -2 перший раз стрельне.
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немає інфи по "Грому".. але, по "Вільхі" є прогрес.. КРАЗ доопрацював пускову установку..
раніше вона виглядала так:
Об импичменте Трампу, земельных противостояниях и изменениях в Конституцию - сегодня в "Свободе Слова Савика Шустера" - Цензор.НЕТ 2465
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Гнати цього волохатого путєнського шпигуна, разом з його шоу та й всю зелену команду...
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Это на правах рекламы? Должна быть соотв. надпись на статье.

А вообще странно, что кто-то еще смотрит эти говношоу
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Хватит рекламировать российских агентов в Украине!!!
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