 Прокуроры приехали в суд, где утром должны были рассматривать апелляцию на арест Кузьменко

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Они приехали около получаса назад, однако заседание по рассмотрению апелляции на меру пресечения подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко не начинается.
На данный момент прокуроры находятся в кабинете судьи.
Напомним, заседание суда по апелляции на арест Кузьменко должно было начаться в 10:45. Представители прокуратуры на него не явились и, по информации экс-нардепа Оксаны Корчинской, проводить рассмотрение апелляции суд не планировал: заявка на доставку подозреваемой из СИЗО в суд не подавалась. Привезли Юлию Кузьменко только благодаря усилиям адвоката. После попытки суда перенести рассмотрение дела на 24 декабря, активисты, друзья, родные и коллеги Кузьменко отказались покидать зал суда и потребовали прибытия прокуроров.
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Поки прокурори думають як з того виходити! Я відїду на заплановану прес-конференцію в УНІАН на 15.30.
Юля під контролем і захистом громадськості. У випадку чого терміново повернуся до суду!
Он гарант Конституции.
У вас есть к кому аппелировать кроме президента если нарушаются конституционные права?
А для відновлення конституційних прав президентові достатнього "запустити процес" видавши указ чи розпорядження а не особисто зявлятися на кожну розборку.
Если он не запустил процесс,пусть лично является и реагирует.
Это не разборка.
Это напушение конституционного права,то что заседание назначили,а Кузьменко не привезли и прокуроры не явились.
А що, по суті не по формі? Канцеляризмами я також вмію користуватися.
Если он не запустил процесс,пусть лично является и реагирует.
Ми фантазуємо чи сувору реальність розгадаємо?
Бо реальність саме така: Публічна діяльність цього т.зв. президента суцільне шоу. А шоу тут і зараз непотрібне.
Если он не справляется со своими обязанностями ( не важно по каким причинам) это все равно выбор.
Украинцы выбрали все то что происходит.
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20 Декабря 13:07
Прокурори навмисно не прийшли на апеляцію Кузьменко, щоб тримати її під вартою, для розгону присутніх, що обурені цими діями, пригнали спецпризначенців (Оновлюється)
Сьогодні шавки Зеленського зробили звичну для себе дію - коли шита білими нитками справа розвалюється, то вони просто не приходять на засідання і суддя спокійно відправляє за грати непричетну людину. Сьогодні, повинно проходити розгляд апеляції волонтера і дитячого хірурга Юлії Кузьменко, проти якої за вказівкою Зеленського сфальсифікували обвинувачення у вбивстві Павла Шеремета. Незважаючи на залізне алібі, відсутність мотиву та доказів, шавки Зеленського виконують його накази та хочуть держати за гратами Антоненко,кузьменко та Дугарь незважаючи ні на що.
Крім цього, шавки зеленського не соромляться використовувати і інші брудни дії:
Але сьогодні, щось пішло не так у звичній прокурорсько-суддійскої схемі кидалова людей. Юлія Кузьменко заявила:"Я не поїду звідси, поки не буде засідання. Я буду кричати й чіплятися за все, що завгодно. Я маю право на це засідання". Присутні, що підтримують Юлію теж відмовляються залишати судову залу. У відповідь на це, у судійську залу піднялися близько 15 співробітників поліції особливого призначення для розгону присутніх...
2+2,не, лучше, 3+3, и еще они активные и смелые и они не будут молчать!