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 Политика Украины
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Все про:апелляция (434) Шеремет (354) Кузьменко Юлия (23)

 Прокуроры приехали в суд, где утром должны были рассматривать апелляцию на арест Кузьменко

Прокуроры по делу Кузьменко, которых нардеп Михаил Бондарь привез в Апелляционный суд Киева после встречи с Генпрокурором Русланом Рябошапкой, уже находятся в здании суда.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Они приехали около получаса назад, однако заседание по рассмотрению апелляции на меру пресечения подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко не начинается.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Неявившиеся на рассмотрение апелляции на арест Кузьменко прокуроры едут в суд, - Корчинская. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На данный момент прокуроры находятся в кабинете судьи.

Напомним, заседание суда по апелляции на арест Кузьменко должно было начаться в 10:45. Представители прокуратуры на него не явились и, по информации экс-нардепа Оксаны Корчинской, проводить рассмотрение апелляции суд не планировал: заявка на доставку подозреваемой из СИЗО в суд не подавалась. Привезли Юлию Кузьменко только благодаря усилиям адвоката. После попытки суда перенести рассмотрение дела на 24 декабря, активисты, друзья, родные и коллеги Кузьменко отказались покидать зал суда и потребовали прибытия прокуроров.

Источник: https://censor.net.ua/n3166543
 
 
 Топ комментарии
 
Обов'язково. Для виступів на розігріві і в антракті, ой, вибачте, у перерві.
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угу, ось туди, за скло його запросити. Його місце там.
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Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф - не виноваты. Шеремет сам просил его грохнуть!
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Обов'язково. Для виступів на розігріві і в антракті, ой, вибачте, у перерві.
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угу, ось туди, за скло його запросити. Його місце там.
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Їхали волами, з Кропивницького, як мінімум. Пів дня.
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Влад Добош
2 хв ·

Поки прокурори думають як з того виходити! Я відїду на заплановану прес-конференцію в УНІАН на 15.30.
Юля під контролем і захистом громадськості. У випадку чого терміново повернуся до суду!
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Ох и в**бут этого гаранта по самые гарантии
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Причем здесь шоу?
У вас есть к кому аппелировать кроме президента если нарушаются конституционные права?
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При тому, що немає ніякого "окрім". Т.з. президент створює шоу з усього, до чого торкається на публіці.
А для відновлення конституційних прав президентові достатнього "запустити процес" видавши указ чи розпорядження а не особисто зявлятися на кожну розборку.
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Розборку?
Если он не запустил процесс,пусть лично является и реагирует.
Это не разборка.
Это напушение конституционного права,то что заседание назначили,а Кузьменко не привезли и прокуроры не явились.
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он земельным вопросом занят, с мусорами расчитывается
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Это не разборка.
А що, по суті не по формі? Канцеляризмами я також вмію користуватися.

Если он не запустил процесс,пусть лично является и реагирует.
Ми фантазуємо чи сувору реальність розгадаємо?
Бо реальність саме така: Публічна діяльність цього т.зв. президента суцільне шоу. А шоу тут і зараз непотрібне.
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Суровая реальность в том что он законный и действующий президент Украины,за которого на демократических выборах проголосовало большинство Украинцев.
Если он не справляется со своими обязанностями ( не важно по каким причинам) это все равно выбор.
Украинцы выбрали все то что происходит.
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Прокугоги вітали когось з днем ангела учора, а зранку голівонька бо бо...
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Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)
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20 Декабря 13:07
Прокурори навмисно не прийшли на апеляцію Кузьменко, щоб тримати її під вартою, для розгону присутніх, що обурені цими діями, пригнали спецпризначенців (Оновлюється)

Сьогодні шавки Зеленського зробили звичну для себе дію - коли шита білими нитками справа розвалюється, то вони просто не приходять на засідання і суддя спокійно відправляє за грати непричетну людину. Сьогодні, повинно проходити розгляд апеляції волонтера і дитячого хірурга Юлії Кузьменко, проти якої за вказівкою Зеленського сфальсифікували обвинувачення у вбивстві Павла Шеремета. Незважаючи на залізне алібі, відсутність мотиву та доказів, шавки Зеленського виконують його накази та хочуть держати за гратами Антоненко,кузьменко та Дугарь незважаючи ні на що.
Прокурори приїхали до суду, де вранці мали розглядати апеляцію на арешт Кузьменко - Цензор.НЕТ 4446

Крім цього, шавки зеленського не соромляться використовувати і інші брудни дії:

Але сьогодні, щось пішло не так у звичній прокурорсько-суддійскої схемі кидалова людей. Юлія Кузьменко заявила:"Я не поїду звідси, поки не буде засідання. Я буду кричати й чіплятися за все, що завгодно. Я маю право на це засідання". Присутні, що підтримують Юлію теж відмовляються залишати судову залу. У відповідь на це, у судійську залу піднялися близько 15 співробітників поліції особливого призначення для розгону присутніх...
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зачем вообще это шоу, не понимаю, ну если бы общество в Украине состояло исключительно из электората жопоблока или как его там сейчас, то да, возможно, был бы успех, но слава Богу, в Украине много людей, которые умеют думать, анализировать и знают сколько будет 2+2, не, лучше, 3+3, и еще они активные и смелые и они не будут молчать!
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И поэтому выбрал зеленского и слуг народа,а виноват во всем электорат жопоблока.
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А чому це прокурори і судді , залишаються сам на сам ? .
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Думают думку, как лучше дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в краине.
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Они уже откровенно издеваются! Янукович по сравнению с этими чьими-то "слугами" - столп законности и демократии! Антиукраинский 1937 год?
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