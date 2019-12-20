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Все про:ВР (24229) соцпомощь (205) военнослужащие (4387) лечение (658) волонтеры (1958) Антитеррористическая операция (15819) добровольцы (669) инвалидность (17)

 Рада одобрила закон о повышении соцзащиты участников АТО

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №1198 "О внесении изменений в статью 13 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" по усилению социальной защиты отдельных категорий лиц с инвалидностью вследствие войны.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 323 народных депутата.

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Законопроект предусматривает повышение уровня социальной защиты всех категорий участников антитеррористической операции, участвовавших в проведении антитеррористической операции, осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны. Также под действие законопроекта подпадают лица с инвалидностью из числа волонтеров, добровольцев и участников боевых действий на территории других государств, которые признаны лицами с инвалидностью вследствие войны путем предоставления им права на бесплатную медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения Минобороны, СБУ, Службы внешней разведки Украины, Службы Госспецсвязи, МВД Украины, других центральных органов исполнительной власти, которые в соответствии с законом осуществляют руководство военными формированиями.

Источник: https://censor.net.ua/n3166541
 
   
 Топ комментарии
 
Провокаторам не відповідаю.
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Для обозначения смертной казни в разное время использовались эвфемизмы «высшая мера социальной защиты»
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Я с дедом вообще перестал общаться, поэтому пришлось извратиться: нажал лайк и отправил в спам. Это разумно, это гуманно.
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Законопроэкт парти "ЕС". К тому же, это касается медицинского обслуживания, добавили некоторые котегории. Там про масштабные изменения речь не идет, новость не новость проще говоря.
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Влад Добош
2 хв ·

Поки прокурори думають як з того виходити! Я відїду на заплановану прес-конференцію в УНІАН на 15.30.
Юля під контролем і захистом громадськості. У випадку чого терміново повернуся до суду!


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Общая сумма остановленных минфином, по распоряжению кабмина,платежей составляет 11 млрд 893 млн. гривен. В последний момент Гончарук выхватил 483 млн. на дотацию убыточным государственным шахтам уголь которых по заниженным ценам продают Коломойскому.

Рада схвалила закон про підвищення соцзахисту учасників АТО - Цензор.НЕТ 6919
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Не-не-не... Заигрывать с нами не нужно, нас не *******, не задобрите.
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