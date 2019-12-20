 Кабмин назначил Лещенко членом набсовета "Укрзализныци"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на распоряжение Кабмина № 1309-р от 18 декабря.
"Выбрать членами наблюдательного совета акционерного общества "Украинская железная дорога" Журавлева Олега Сергеевича и Лещенко Сергея Анатольевича как представителей государства", - говорится в тексте документа.
Согласно распоряжению, досрочно прекращаются полномочия членов наблюдательного совета "Укрзализныци" Даниэля Билака Е. и Константина Марьевича.
Правительство также уполномочило госсекретаря Мининфраструктуры Андрея Галущака на подписание гражданско-правовых договоров с указанными членами наблюдательного совета АО "Укрзализныця".
Переехавшего из Москвы в Киев пуштуна - вообще засунули в УкрОборонПром...
(за чем он там будет наблюдать? за потоками? или брызгами с тех потоков? ))))
Но насчёт его любовниц Вы погорячились, чтобы не выразиться совсем нетолерантно...
Мабуть ні, у мене національність не правильна.
Прощай зализныця.
Мы запомним тебя такой какая ты есть сейчас.
Хуже же не будет.
Птичка нашла своё гнёздышко))
а, ну да, у нас одних отбросов на должности назначают.
Отблагодарили. В депутаты взять не смогли, очень зашкварился в историях по США.
Сирожа много знает о всей подноготной зеленых. если бы не отблагодарили, мог бы начать говорить.
он только меня так сильно раздражает?
Таке враження, що головний критерій підбору влади- профнепридатність і чортноротість
А вони свого часу дарма переймалися виходить...
tZE inform
@tZEinform
·8 мин
Сообщаем, может он не знает, что на выплаты этой задолженности без надбавок нужно 2.116 млрд. гривен, с надбавками 2.977 млрд. гривен. Около 30-33% этой суммы уйдет задолженностью в 2020 год. Хроника одного Президента .. (обновление)
@tZEinform
·8 мин
Гончарук официально признал наличие задолженности по заработной плате в образовании, здравоохранении, работникам государственных шахт (зарплаты - статья защищенная).
Незрозуміло.
Ну нічого, погавкали своїми паршивими язиками, тепер черед ними зелену дупу лизати.
Виявляється, що батьківщину любити, менше ніж за 300к у місяць, жоден антикорупціонер не збирається...
А де цей покидьок, як його... Шабунін, якому ледве руки не відірвали коли до військомату тягли? Член чого він зараз?
Сергоня високий та худий, починаємо спостерігати, як він почне набирати вагу.
И мало у кого на ТВ и в Инете есть ему соперник пистеть так, как он.
Теперь будем посмотреть, шо он исправит в полностью ржавой, разворованной и конченной пропащей обворованной "укрзализниці" ?
Може Серёга решил с железа "укрзалізниці" бабла наварить, пока она полностью в ржавчину не превратилась ?.
Специалист?
https://www.youtube.com/watch?v=jc7H9iF0lsY&feature=youtu.be