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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11446) Лещенко (590) Укрзализныця (1764)

 Кабмин назначил Лещенко членом набсовета "Укрзализныци"

Кабинет министров назначил бывшего народного депутата Сергея Лещенко членом наблюдательного совета акционерного общества "Украинская железная дорога".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на распоряжение Кабмина № 1309-р от 18 декабря.

"Выбрать членами наблюдательного совета акционерного общества "Украинская железная дорога" Журавлева Олега Сергеевича и Лещенко Сергея Анатольевича как представителей государства", - говорится в тексте документа.

Согласно распоряжению, досрочно прекращаются полномочия членов наблюдательного совета "Укрзализныци" Даниэля Билака Е. и Константина Марьевича.

Правительство также уполномочило госсекретаря Мининфраструктуры Андрея Галущака на подписание гражданско-правовых договоров с указанными членами наблюдательного совета АО "Укрзализныця".

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Источник: https://censor.net.ua/n3166539
 
   
 Топ комментарии
 
Цікаво, а що це чмо розуміє у предметі? А мене можна у раду НБУ?
Мабуть ні, у мене національність не правильна. Кабмин назначил Лещенко членом набсовета "Укрзализныци" - Цензор.НЕТ 9585
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И 300 тыс грн зарплаты. А его другу Мустафе, думаю, не меньше. А как же? Серьезные спецы широкого профиля - от гей-парадов и "реформирования" МВД до железной дороги и продажи вооружений. Сука, слов нет, чтобы не забанили.
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ну наконец-то пристроился на теплое местечко...
(за чем он там будет наблюдать? за потоками? или брызгами с тех потоков? ))))
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Ну вот Коломойша пристроил к кормушке и вторую свою крысу...
Переехавшего из Москвы в Киев пуштуна - вообще засунули в УкрОборонПром...
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Ничо шо он беню без устали грязью поливает?
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ну наконец-то пристроился на теплое местечко...
(за чем он там будет наблюдать? за потоками? или брызгами с тех потоков? ))))
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За вагонными сортирами... изнутри унитаза. Кабмин назначил Лещенко членом набсовета "Укрзализныци" - Цензор.НЕТ 1246
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хоть и заслуживает... но найдет потоки денежные... чтоб у любовниц денег не стрелять на жилье...
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В унитазе ему потоки и организуют. Иногда и с брызгами.
Но насчёт его любовниц Вы погорячились, чтобы не выразиться совсем нетолерантно... Кабмін призначив Лещенка членом наглядової ради "Укрзалізниці" - Цензор.НЕТ 8778
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Цікаво, а що це чмо розуміє у предметі? А мене можна у раду НБУ?
Мабуть ні, у мене національність не правильна. Кабмин назначил Лещенко членом набсовета "Укрзализныци" - Цензор.НЕТ 9585
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А ти щось розумієш у тому предметі? Може, вагонні колеса змащуєш, чи молтком гальмівні колодки перевіряєш? Ну, це вміти треба...Кабмін призначив Лещенка членом наглядової ради "Укрзалізниці" - Цензор.НЕТ 4892
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Все.
Прощай зализныця.
Мы запомним тебя такой какая ты есть сейчас.
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Общій вагон забацаного поїзда. На лавках сидять Гриша, Миша, Толя і Опанас..
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А лугандоне поезда не ходят вообще,поэтому есть к чему стремиться.
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И 300 тыс грн зарплаты. А его другу Мустафе, думаю, не меньше. А как же? Серьезные спецы широкого профиля - от гей-парадов и "реформирования" МВД до железной дороги и продажи вооружений. ****, слов нет, чтобы не забанили.
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Пабабабабам......
Птичка нашла своё гнёздышко)) Кабмин назначил Лещенко членом набсовета "Укрзализныци" - Цензор.НЕТ 8780
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любопытно, у кого СерЛещ отсосал, что бы сесть на такую жирную посаду?!
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Достойная лічность. Думаю Сірожа скоро розширить собі жилплощадь.
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за какие заслуги эту бородатую гниль куда то назначают?
а, ну да, у нас одних отбросов на должности назначают.
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Работал, не покладая рук и не закрывая рта, чтобы привести к власти зеленых.
Отблагодарили. В депутаты взять не смогли, очень зашкварился в историях по США.
Сирожа много знает о всей подноготной зеленых. если бы не отблагодарили, мог бы начать говорить.
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это ясно. нужно не забыть об этой бородатой гниле.
он только меня так сильно раздражает?
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Таке враження, що головний критерій підбору влади- профнепридатність і чортноротість
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Кабмін призначив Лещенка членом наглядової ради "Укрзалізниці" - Цензор.НЕТ 1223 Чайка Київ
Таке враження, що головний критерій підбору влади- профнепридатність і чортноротість
А вони свого часу дарма переймалися виходить... Кабмін призначив Лещенка членом наглядової ради "Укрзалізниці" - Цензор.НЕТ 3273


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Найема уже пристроили в укроборонпром за 10 дней работы 310 тысяч зарплаты как с куста этот соросовец то же не меньше будет получать это агенты внешнего управления соросята и гончарук то же но длб, гончарук уже натворил внутренний дефолт




tZE inform

@tZEinform

·8 мин
Сообщаем, может он не знает, что на выплаты этой задолженности без надбавок нужно 2.116 млрд. гривен, с надбавками 2.977 млрд. гривен. Около 30-33% этой суммы уйдет задолженностью в 2020 год. Хроника одного Президента .. (обновление)



@tZEinform

·8 мин
Гончарук официально признал наличие задолженности по заработной плате в образовании, здравоохранении, работникам государственных шахт (зарплаты - статья защищенная).
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Що може наглядати в Укрзалізниці людина яка не відрізнить тепловоза від електровоза.

Незрозуміло.
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країною править людина яка навіть на роялі руками не грає, а ви про залізницю турбуєтесь...
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Полный п..... Что за издевательство над Укрзализницей ? В наблюдательном совете ни одного транспортника !
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это для свежего непредвзятого взгляда со стороны)))
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чЛЕНИН назначая Дзержинского начальником ВЧК тоже думал,Феликс зачистит рюсскае отребье что чечены россию в 1994г
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Ще одного ублюдка на зарплату в 300 кусків приткнули?
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Новые лица ЗЕ - это Найем, Залищук и лизоблюд Геращенко, это литовец Абрамавичус в Укроборонпроме. Это обкуренный дегенерат Милованов, это заднеприводный самокатчик Гончарук, Это уголовник и насильник Иванисов, зашкваренный шмарами Яременко.

Кабмін призначив Лещенка членом наглядової ради "Укрзалізниці" - Цензор.НЕТ 8286
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О... Бородата жіночка насосала собі посаду... Наймєм теж пристроєний... Залишився зімін, Шабунін та насіння - бідолага під дощєм бігає, за аваковських нацжон, проти аваковських бєркутят...
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Не насосал, а честно заслужил. 9 месяцев ждал. Дождался.
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Іуди отримали свої 30 срібряків. Що значить вчасно і в потрібному напрямку гавкати...
Ну нічого, погавкали своїми паршивими язиками, тепер черед ними зелену дупу лизати.
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В россии уже стреляют в Москве не только у здания ФСБ на Лубянке.Массовая эвакуация детей из школ и детсадов.россия давай МАЙДАН...пора
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Явный профессионал-железнодорожник... Кабмін призначив Лещенка членом наглядової ради "Укрзалізниці" - Цензор.НЕТ 7701 За журналистской ширмой скрывался...Комедианты сцены, внедряют комедию в реальную жизнь... Кабмін призначив Лещенка членом наглядової ради "Укрзалізниці" - Цензор.НЕТ 7701
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А я уявляв усе інакше. Прийде Зеленський, закінчиться торгівля на крові, і усі ці безкорисні та чесні борцуни із корупціє, як один, запишуться до лав ЗСУ контрактниками із зарплатою у 10 тис/м...
Виявляється, що батьківщину любити, менше ніж за 300к у місяць, жоден антикорупціонер не збирається...
А де цей покидьок, як його... Шабунін, якому ледве руки не відірвали коли до військомату тягли? Член чого він зараз?
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таки соресовське гімно прикормили ...кинули кістку щоб знав господаря
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на россии Вдруг случилась Катастрофия,КГБист попал в беду и теперя ни жены ни шофера
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Фюрер Путлер приказал рюсская язычное население готовится к Олимпиаде,не в Токио,а на полгоне Семипалатинск...ядерное дерьмо давно приготовлено...для рюсскаязычных все НА ШАРУ однако.пепел сказал Киселев...вы его достойны................
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А, це той що так вилизував Зе, а його вони його до Зе-збіговиська не взяли. Зате тепер кинули кістку Сєрьожі. Він тепер ще одну квартиру купить Кабмін призначив Лещенка членом наглядової ради "Укрзалізниці" - Цензор.НЕТ 1503
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Жиииирррр!
Сергоня високий та худий, починаємо спостерігати, як він почне набирати вагу.
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Крупний спеціаліст по перевезеннях
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Это что бы набсовет активнее закрывал глаза на то что Пинчук им впаривает?
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Так уже ж Зє! є, чи ще цирку малоКабмін призначив Лещенка членом наглядової ради "Укрзалізниці" - Цензор.НЕТ 756 Ну, ви і циркомани...Кабмін призначив Лещенка членом наглядової ради "Укрзалізниці" - Цензор.НЕТ 8863
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Хитродупий Сирожа ще одну квартирку придбає...
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Він зароби ту квартиру , бо доказував що Тимошенко сидить за кримінал . Навіть перший привіз сенсацію - експертний висновок якоїсь контори , що так політики там немає - кримінал . А в минулому році американці взяли за яйця всіх хто причетний до втручання в їх вибори і....... вийшли на ту контору експертів . Там і виложили все і про всіх , вилізло і те що за неправдивий висновок , бабло заплати Пінчук , зять Чучми . А вуха стирчать з Кремля. Бабло він отримав в конверті , хазяїна не здав , тому і пішов на підвищення , для того щоб розчищати дорогу вагонам барина . Журналістика в нас ще та.
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я думал этот ******** уже где то в европах гуляет...
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От чесно: ви усі тут порохоботи чи просто заздрісники
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У Серёги болтовня по ТВ и в Инете и больше НИЧЕГО. ЯзЫк подвешенный, как помело а толку "0".
И мало у кого на ТВ и в Инете есть ему соперник пистеть так, как он.
Теперь будем посмотреть, шо он исправит в полностью ржавой, разворованной и конченной пропащей обворованной "укрзализниці" ?
Може Серёга решил с железа "укрзалізниці" бабла наварить, пока она полностью в ржавчину не превратилась ?.
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Нарешті Сергійку перестане жити за рахунок баб.
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У Грибоедова-"Злые языки страшнее пистолета". Наем и Лещенко стали "золотыми языками".
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Євреї мастакі язиком молоти,а лохі слухають. Щоб бути при владі--потрібно бути одної крові з нашим бубочкою. Така карма.
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