 Следственные действия не связаны с деятельностью СМИ и журналистов, - НАБУ об обысках в здании телеканала "Думская"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook.

"Следственные действия санкционированы, осуществляются в рамках расследования возможных злоупотреблений должностных лиц Одесского облсовета при продаже в сентябре 2018 г. нежилых помещений по адресу Лидерсовский бульвар ,13 (Одесса) в пользу ООО "Шаг вперед"", - сказано в сообщении.

Как отмечается, целью проведения следственного действия в помещении, которое сейчас использует ТРК "Думская", является поиск документов о передаче права собственности на нежилые помещения по адресу Лидерсовский бульвар, 13.

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"Эти документы, как считает следствие, могут находиться по адресу Канатная ,10 из-за того, что указанное СМИ и ООО "Шаг вперед" имели одних и тех же бенефициарных владельцев.

Подчеркиваем, следственные действия никоим образом не связаны с деятельностью СМИ и журналистов", - говорится в сообщении НАБУ.

Предварительная правовая квалификация - ч.2 ст. 364 УК Украины.