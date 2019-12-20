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Все про:НАБУ (3001) журналистика (2550) обыск (1401) СМИ (3284) САП (1222)

 Следственные действия не связаны с деятельностью СМИ и журналистов, - НАБУ об обысках в здании телеканала "Думская"

Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП осуществляют ряд обысков в Одессе, в том числе по адресу Канатная 10, где расположена ТРК "Думская".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook.

"Следственные действия санкционированы, осуществляются в рамках расследования возможных злоупотреблений должностных лиц Одесского облсовета при продаже в сентябре 2018 г. нежилых помещений по адресу Лидерсовский бульвар ,13 (Одесса) в пользу ООО "Шаг вперед"", - сказано в сообщении.

Как отмечается, целью проведения следственного действия в помещении, которое сейчас использует ТРК "Думская", является поиск документов о передаче права собственности на нежилые помещения по адресу Лидерсовский бульвар, 13.

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"Эти документы, как считает следствие, могут находиться по адресу Канатная ,10 из-за того, что указанное СМИ и ООО "Шаг вперед" имели одних и тех же бенефициарных владельцев.

Подчеркиваем, следственные действия никоим образом не связаны с деятельностью СМИ и журналистов", - говорится в сообщении НАБУ.

Предварительная правовая квалификация - ч.2 ст. 364 УК Украины.

Следственные действия не связаны с деятельностью СМИ и журналистов, - НАБУ об обысках в здании телеканала Думская 01

Источник: https://censor.net.ua/n3166536
 
 
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наркотики?игорный бизнес?проституция?дистабилизация внутриполитической обстановки?торговля внутренними органами?
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Всі вже зрозуміли, що обшуки пов"язані з Олексієм Гончаренко, який дуже багато критикує чинну владу, а особливо її вождя.
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В гости пришли друзья. У сотрудников ДБР, проводящих обыск, резко испортилось настроение.

Слідчі дії не пов'язані з діяльністю ЗМІ та журналістів, - НАБУ про обшуки в будівлі телеканалу "Думська" - Цензор.НЕТ 4351
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