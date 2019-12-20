 На оккупированной территории Донбасса увеличилось количество преступлений наемников РФ против местного населения, - ГУР

Как иноформирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

В частности, 16 декабря военнослужащие 1 АК ограбили одно из предприятий, которое имеет автомобильную и сельскохозяйственную технику, для дальнейшей продажи агрегатов и оборудования с целью собственного обогащения.

Также сообщается, что для недопущения проявлений гражданского неповиновения российские оккупационные администрации усилили административно-полицейский режим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отряд российских снайперов прибыл в район Марьинки: они сдают экзамены и оттачивают свои навыки на людях, - штаб. ФОТОрепортаж

"С 18 декабря введен запрет на выезд жителей из отдельных населенных пунктов временно оккупированной территории в Донецкой области. Соответствующие контрольные мероприятия осуществляют подразделения так называемого "МВД" путем проверки наличия местных жителей по местам прописки. Российская оккупационная администрация оправдывает такие действия необходимостью выявления и противодействия "украинским диверсантам"", - сказано в сообщении.