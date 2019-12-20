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 На оккупированной территории Донбасса увеличилось количество преступлений наемников РФ против местного населения, - ГУР

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает о существенном увеличении количества преступлений и правонарушений, совершенных военнослужащими соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК российско-оккупационных войск против местного населения.

Как иноформирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

В частности, 16 декабря военнослужащие 1 АК ограбили одно из предприятий, которое имеет автомобильную и сельскохозяйственную технику, для дальнейшей продажи агрегатов и оборудования с целью собственного обогащения.

Также сообщается, что для недопущения проявлений гражданского неповиновения российские оккупационные администрации усилили административно-полицейский режим.

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"С 18 декабря введен запрет на выезд жителей из отдельных населенных пунктов временно оккупированной территории в Донецкой области. Соответствующие контрольные мероприятия осуществляют подразделения так называемого "МВД" путем проверки наличия местных жителей по местам прописки. Российская оккупационная администрация оправдывает такие действия необходимостью выявления и противодействия "украинским диверсантам"", - сказано в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3166529
 
 
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Аборигены должны страдать! Только так ими может быть получена малая толика Искупления за то что они сделали Украине.
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А почему аборигены за свой выбор Зе не должны страдать?
Почему они называют это злорадством и ноют про плохих порохоботов,которые радуются их неудачам?
Какие то двойные стандарты.
😒
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Никто и никогда так не уничтожал и не притеснял рузкоязычных кацапов как кремлевское *****. Сначала 80тыс. рузгоязычных было уничтожено росийскими бомбардировщиками в Грозном, потом в абхазии и приднестровье. Теперь на даунбасе и крыму.
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Рузкиймир ето как болезнь. Где она появляется там все страдают и умирают. Болезнь нужно блокировать и лечить или ампутировать но никак с ней не нужно вступать в дискуссию и вживлять в другой организм.
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А так бы над ними издевались биндеры и солдаты НАТО.
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Зашибісь, більше пекла!!!!!
Звали злиднів? тепер живіть з ними.

ПМ: Мультик "Злидні" пригадався. Там є чудова фраза у злиднів - "хорошу тут у вас, мьі будем здесь жить" - суть москалів.
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