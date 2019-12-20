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 Рада урегулировала получение статуса УБД военнослужащими Военно-морских сил и Воздушных сил ВСУ

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №1197 "О внесении изменений в статью 6 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" по обеспечению прав военнослужащих Военно-морских сил и Воздушных сил Вооруженных Сил Украины на получение статуса участника боевых действий.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 317 народных депутатов.

Законопроектом предлагается установить, что к участникам боевых относятся члены экипажей кораблей, катеров, судов обеспечения, самолетов и вертолетов, другие лица, которые находясь на борту кораблей, катеров, судов обеспечения, самолетов (вертолетов) Вооруженных Сил Украины, Государственной пограничной службы Украины и Национальной гвардии Украины, защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в выполнении боевых (служебных) задач в условиях непосредственного соприкосновения и огневого контактас военными формированиями других государств и незаконными вооруженными формированиями.

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Кроме того, определяется, что порядок предоставления и лишения статуса указанных выше участников боевых действий определяется Кабинетом Министров Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3166527
 
 
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УБД - чорна мєтка. Нова власть розцінює ветеранів як неадекватних соціопатів
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Квартальщики, які ні разу не служили, теж підтримали? Дивно.
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