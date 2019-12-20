 Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ в районе Невельского и Славного, потерь нет, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"После полуночи почти одновременно оккупанты из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия начали обстреливать наши позиции в районах Невельского и Славного. Первый обстрел продолжался 40, а второй - 50 минут. Учитывая плотность огня, а также имеющуюся угрозу собственной жизни и здоровью, в обоих случаях военнослужащие Вооруженных Сил Украины были вынуждены адекватно ответить противнику", - сказано в сообщении.

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По имеющейся информации, потерь с украинской стороны не зафиксировано.