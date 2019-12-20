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 Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ в районе Невельского и Славного, потерь нет, - Минобороны

С начала текущих суток до 12:30 оккупанты дважды открывали огонь на донецком направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"После полуночи почти одновременно оккупанты из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия начали обстреливать наши позиции в районах Невельского и Славного. Первый обстрел продолжался 40, а второй - 50 минут. Учитывая плотность огня, а также имеющуюся угрозу собственной жизни и здоровью, в обоих случаях военнослужащие Вооруженных Сил Украины были вынуждены адекватно ответить противнику", - сказано в сообщении.

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По имеющейся информации, потерь с украинской стороны не зафиксировано.

Источник: https://censor.net.ua/n3166525
 
 
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Неймется ватникам. А ведь дохлый кацап не стреляет.Вывод?
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вывод однозначный - построить кацапам мост и свалить, ясно же все как белый день.
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потерь нет! - отлично...
за фразу - "военнослужащие Вооруженных Сил Украины были вынуждены адекватно ответить противнику" - отдельное спасибо - навешивайте - не стесняйтесь! от души !!!!
бережи вас Боженька!
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Что на ето скажет Мертвечук который сейчас сидит в штабе врага? Что нужно назначить его гауляйтером в Украине и тогда стрельба прекратится? Ах, да, еще же и причерноморье нужно отдать
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Это животное убивало на Донбассе
вернее там как у него написано
Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ в районе Невельского и Славного, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 9536
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защитники руССССССССкого языка, застрелиться не желаете?
Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ в районі Невельського і Славного, втрат немає, - Міноборони - Цензор.НЕТ 3029
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