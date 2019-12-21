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 Фирма, которой владел партнер семьи главы СБУ Баканова, получила под застройку 30 га завода "АТЕК" в Киеве

Киевсовет передал ООО "Диосестейт" в аренду два земельных участка бывшего завода "АТЕК" общей площадью около 30 га на проспекте Победы, 83 и ул. Чистяковская, 20 в Киеве. Соответствующие решения были приняты на заседании 19 декабря.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут "Наші гроші".

Согласно первому решению Киевсовета фирма получила в аренду на 5 лет участок площадью 23,57 га на проспекте Победы, 83 для реконструкции и обслуживания логистически-административного центра.

Согласно второму решению "Диосестейт" получил в аренду на 10 лет три участка общей площадью 6,31 га на ул. Победы, 83 и ул. Чистяковская, 20 (букв. К, Г, З, И, Й, Н, О, Р, С) для строительства зданий общественной застройки.

Эти участки "Диосестейт" получил в связи с приобретением права собственности на здания, расположенные на них. Отмечается, что большинство зданий бывшего завода "АТЕК" разрушены.

Фирма купила здания 6 и 7 февраля 2019 г. у ООО "ПАО Инвестмент лимитед Украина". Вместе с тем, как свидетельствуют данные госреестра судебных решений, 7 февраля на указанные здания был наложен арест.

Арест был наложен в рамках уголовного производства, которое расследует Главное следственное управление Нацполиции Украины по факту незаконного завладения имуществом ОАО "АТЕК". Это имущество арестовывалось как собственность "ПАО Инвестмент лимитед Украина". И уже 27 февраля арест был отменен.

ООО "Диосестейт" было создано в сентябре 2016 года. В 2017 году основателем и директором фирмы стал Алексей Литвишко, бывший заместитель начальника УМВД в Черниговской области.

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В мае 2018 года учредителем "Диосестейта" стал Анатолий Новиков, который пробыл ориентировочно до 11 февраля 2019 года. После чего его сменил Игорь Мусиев. А директором фирмы до сих пор остается Литвишко.

С 2006 года Анатолий Новиков является соучредителем ООО "Промышленно-коммерческая фирма "Екоэнерджи", руководителем которого в 2007-2010 гг был председатель СБУ Иван Баканов. До 2002 года основателем "Екоэнерджи" был муж сестры жены Баканова Александр Беляев.

Между тем, еще одним учредителем "Екоэнерджи" с 2008 года является виргинская компания "Карат Консалтинг Трейдинг Лимитед". Эта же виргинская компания является учредителем ООО "Экоинвест", руководителем которого является Светлана Беляева, сестра жены Ивана Баканова. В середине 2000-х гг. соучредителем "Экоинвест" была жена Баканова - Оксана Лазаренко.

Напомним, что в 2014 году акционерами ОАО "АТЕК" стали Алексей Дмитриенко (34%), Андрей Нагребельный (14%) и Марина Шейгас (36%).

Дмитриенко называют человеком скандального судьи Артура Емельянова. Эта связь подтверждается через ООО "Муллан", учредителем которого вместе с Дмитриенко является Павел Малик из Вены - это бизнес-партнер супругов Емельяновых. К слову, Емельянов и Дмитриенко - оба из Донецка.

Марина Шейгас является адвокатом и бизнес-партнером Андрея Нагребельного, в частности, по ООО "Финансово-правовая группа "Лад".

В свою очередь Нагребельный, который с апреля 2014 г. был председателем наблюдательного совета "АТЕК", является учредителем ряда компаний. В июле-декабре 2019 года он возглавлял Киево-Святошинскую райорганизацию ВО "Батькивщина". От этой партии Нагребельный летом этого года баллотировался в Раду по округу №95.

Фирма, которой владел партнер семьи главы СБУ Баканова, получила под застройку 30 га завода АТЕК в Киеве 01
Лариса Ильенко (слева) и Марина Шейгас (справа)

В соседнем округе №94 тоже от "Батькивщины" баллотировалась Лариса Ильенко, которая в 2016-2019 гг была директором ОАО "АТЕК". Сейчас она является председателем Обуховского райсовета.

Именно при руководстве Ильенко, а также Нагребельного и Шейгас указанные выше здания на ул. Победы, 83 и ул. Чистяковская, 20 в январе 2017 г. были проданы "АТЕК" в пользу ООО "ПАО Инвестмент лимитед Украина". Нацполиция проверяет, была ли эта продажа формальной и не нанесены ли "АТЕК" убытки на 55 млн грн.

С 22 октября руководителем "АТЕК" является Виталий Маковецкий. Он возглавляет благотворительный фонд Ларисы Ильенко "Киевская Русь". Маковецкий, известен как экс-вице-президент Федерации конькобежного спорта Украины, в 2010 году был осужден за разбойное нападение на бизнесмена.

Учредителем ООО "ПАО Инвестмент лимитед Украина" была компания "Нао Инвестмент Инкорпорейтед" из ОАЭ, конечным владельцем которой значилась киприотка Ольга Леонидоу. В сентябре этого года "ПАО Инвестмент лимитед Украина" было ликвидировано.

Стоит добавить, что в 2016 году ООО "Инженерная группа "Азов" (далее - "Арей") получила на территории "АТЕК" в аренду на несколько лет помещения для производства и ремонта военной техники для нужд АТО. Однако, работа на территории завода закончилась скандалом.

Кроме того, на территории "АТЕК" с 2014 года базируются "корпуса" "Азова", который с 2016 года оформился в политическую партию "Национальный корпус".

Источник: https://censor.net.ua/n3166521
 
   
 Топ комментарии
 
Клятий Порошенко знову усе вкрав
😱😂🤣🤣🤣
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ВАм Порох був "нєдостаточно отлічним"? Карупция бач була?
Справжня карупция зараз тільки починається! СПРАВЖЕЯ МЕГАКОРУПЦІЯ!
Ви зробили це разом! Зє! Радійте і пишайтеся!
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"партнер семьи" - это что, свингеры?
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Да ні, схоже, що зелені такі ж уроди як і Петрові - ніякої різниці - брехати і красти...
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Та ні, таких аферистів Україна при владі ще не мала. Навідь Янукович виглядає на їхньому фоні як прохфесор
🤔
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ВАм Порох був "нєдостаточно отлічним"? Карупция бач була?
Справжня карупция зараз тільки починається! СПРАВЖЕЯ МЕГАКОРУПЦІЯ!
Ви зробили це разом! Зє! Радійте і пишайтеся!
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Дык, все же оборутки еще при порохе мутились.
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При Порошенкові мутились оборутки з "Фирмой, которой владел партнер семьи главы СБУ Баканова" ? Фірма, якою володів партнер сім'ї глави СБУ Баканова, отримала під забудову 30 га заводу "АТЕК" у Києві - Цензор.НЕТ 6732 Не смішіть нікого. Це вже стадо "свинарчуків Зеленського"
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Я думаю, что нет смысла спорить у кого из них член толще.
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"Кроме того, на территории "АТЕК" с 2014 года базируются "корпуса" "Азова", который с 2016 года оформился в политическую партию "Национальный корпус".
Зебилам с "Азовом" в одном Киеве стало тесно. Фирма, которой владел партнер семьи главы СБУ Баканова, получила под застройку 30 га завода "АТЕК" в Киеве - Цензор.НЕТ 6065
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ога, та ж многіє зданія там разрушени... занятноє на АТЕК лєжбіще, всякой тварі по парє

dneprlena‏ @dneprlena

і да, якщо хто не знав, то підказую:
"грузинський легіон" вже який рік гостює саме у АЗОВа, на території АТЕК,
на одній адресі разом з НацКорпусом, НацЖонами(Коротких Боцман),
бюро АРЕЙ імені Зваричів, школою Коновальця і штабом БєлаваВашьдя
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Максимальна площа ділянки у власності на людину:

Польща - 500 Га
Румунія - 100 Га
Угорщина - 300 Га
Україна - 200 000 Га
Ви розумієте до чого це веде?
Хтось дуже хоче, швидко скупити за безцінь, родючи українські землі.
Завоювати не змогли, а скупити зможуть...

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Вы не за это разве голосовали 21 апреля ? А за что ?
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Тєлєвізор пріказал ім голосовать за что, і, кого угодно, но: «Только не Порошенко !!!!»
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Еврейская мафия Коломойский- Моника Зеленски деребанять Украину!
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Пинчука забыли. Ну и Рабиновича, разумеется...
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Фирма купила здания в феврале прошлого года (при прошлой власти). Землю под этими зданиями ей передал Киевсовет, в котором рулят петики (Солидарность).
Но виноват все равно Зеленский. Смотри не перепутай.
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У тебя вообще другие слова в лксиконе кроме （петики）есть ？
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"Порохозалежність". Обама мочився в мордорських парадняках, цьому штанці Порох псує.
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А чё тут путать : рука - руку моет. Младокоррупционеры от ЗЕ стали коррупционерами не сейчас, а раньше. Просто ЗЕ присосавшись к власти крышует их воровство, а не Петя. Вам же главное имя, а не суть
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А че.. Кто че сторожит тот с ентого должен шото иметь,не?
🤑
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Просто вдалий бізнесмен... Звісно не такий вдалий, як саша інуковощ, але все ж таки...
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Ну,стоматологу не було рівних у всьому світі - прям фінансовий геній,млять...
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Литинанта бакланова для того туда и ставили... что бы карманы набивать... свои.. своих родычей и друзей...
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Ото несподіванка! Клятий барига Петя! Що ти робиш!
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Це перемога махровая коррупция во весь рост расцвела

современная жизнь СН

Фирма, которой владел партнер семьи главы СБУ Баканова, получила под застройку 30 га завода "АТЕК" в Киеве - Цензор.НЕТ 4409
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Зрада зрадная, фирма которой кто-то раньше владел взяла в аренду землю под застройку, это же надо.
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банда зеЛеных барых!скоро будет на ростове
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А у ЗЕлёной клики оказываеца богатая криминальная мародёрская история...
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"Фирма купила здания 6 и 7 февраля 2019 г... 7 февраля на указанные здания был наложен арест.... 27 февраля арест был отменен"_______________"о чем "новость" и в чем "криминал"??
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"Уважаемый господин министробороны!
Я житель Свердловской области, мне 24 года, я женат на вдове 40 лет, которая имеет 20-летнюю дочь. Мой отец женился на этой девушке и таким образом стал моим зятем, поскольку он муж моей дочери. Таким образом, моя падчерица стала моей мачехой, раз уж она жена моего отца. У нас с женой родился сын. Он стал братом жены моего отца и внуком моего отца. И, соответственно, моим дядей, поскольку он брат моей мачехи. Таким образом, мой сын теперь мой дядя. Жена моего отца тоже родила ребенка, который стал одновременно моим братом, раз уж он сын моего отца, и моим внуком, поскольку он сын дочери моей жены. Так как муж матери кого-либо является его отцом, получается, что я отец своей жены, раз я брат своего сына. Таким образом, я стал собственным дедом.
Учитывая вышеизложенное, господин министр, прошу вас принять необходимые меры по освобождению меня от призыва на военную службу, поскольку по закону нельзя призывать на службу одновременно сына, отца и деда."
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Про кацапов -- из вчера...
Захожу в диспетчерскую за доками
Стоит какой-то водила у прилавка и гавкается с немцами по-русски! Тычет им в морды свой патефон...

... шо-то ему непонятно...
-- Алекс! Ты ж говоришь по-русски -- переведи ему! А то капут фолльный! *)
Ну... -- флядь -- щас кацап у нас, это редкость -- раньше больше было. Ладно -- перевожу...
...перевёл...
А от него -- изо рта воняет -- я всё время отступал на полшага, а он всё надвигался...

ХЗ? -- зубы, наверное, раз в месяц чистит -- пальцем...*)
Я не утрирую! ...если бы не наши коллеги -- послал бы его молча... ...нахер он мне сдался?
Ага ... -- он всё понял и грит с полуразворота: ОК. ...и побёг...
Я ему вслед: Эй, кацап! Хоть бы спасибо сказал.

Он: А? Та я всё понял...
Сказал нашим гансюкам, что я не русский, а украинец! -- и больше к русским переводам, прошу меня не привлекать!

...потом, правда, минут с 10 объяснял разницу между нами, вами и ими... -- врядли дошло...
Потом я уехал в свой пятисоткилометровый рейс на всю ночь... -- аж полегчало...*)
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Во время празднования в Лондоне дня рождения одесского криминального авторитета Владимира Галантерника вместе с российскими звёздами... гостей развлекал лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук. *****.
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это называется БОРЬБА С КОРРРРРУПЦИЕЙ.
ведь коррупционеры не получили застройку..))
получили чеСНые слуги )))
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🙂 це що виходить, учора вдарили по аваковцям, сьогодні по нацжонам. Зробимо їх ще раз (с))
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Ага, а народу еще и впаривают мол продажа земли это плохо. С такими схемами им и так хорошо, зачем конкурентов в игру впускать.
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Мои искренние поздравлям зебилам, никаких кумовей , знакомых, друзив☝️☝️☝️
(кроме зелёных)
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на..издели вы канечно много, есть и фамилии и цифры. а вот сколько за эти гектары получил Киевский бютжет???
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Ну что вы взъелись на нашего главного чекиста? Он при должности то - ничего. И детективов, видно, мало читал. Не то что Антоша Геращенко. Думал, что замутил крутую схему, никто не раскопает, не раскрутит. Не повезло.
Хотя мог бы посмотреть "17 мгновений". Ну, для профессионализма. Все-таки не сатира с юмором.
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Кодлан Коломойского. Охрана./ Баканов получил лычки лейтенанта чтобы читать секретные документы. Об этом сообщила Мендель/ Жена Баканова - гражданка России/ Топ-менеджер "Приватбанка" времен Коломойского Дубилет стал советником Баканова./СБУ выступила против открытия рынка электроэнергии.Бывший юрист "Квартала" Баканов выступил против закона который не устраивает Коломойского./ СБУ начала щемить крупнейшее иностранное предприятие, с которым конкурирует Коломойский На "АрселорМиттал" открыли уголовное дело.
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Мені сьогодні один виборець ЗЕ сказав що для того щоб у Зеленського все вийшло треба посадити Порошенка, Юльку і АТОшників.
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какая неожиданность.. большая радость в семье 73%ных зебилов
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