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 Происшествия, Киевские новости
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 В стычке на Крещатике в Киеве пострадали 4 правоохранителей: задержаны 8 человек, - полиция

В управление полиции доставили восемь человек для дачи объяснений и установления всех обстоятельств инцидента. После первоочередной проверки будет дана правовая оценка действиям правонарушителей. На месте работает следственно-оперативная группа Печерского управления полиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева

"Сегодня на улице Крещатик к сотрудникам полиции во время несения службы подошла группа агрессивно настроенных лиц. Они начали нецензурно выражаться, в результате чего возник конфликт. В ответ на требования полицейских прекратить правонарушение молодые люди применили слезоточивый газ и устроили потасовку. Для прекращения противоправных действий молодых людей полиция в ответ использовала слезоточивый газ и один из полицейских произвел предупреждающий выстрел в воздух", - говорится в сообщение.

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В настоящее время в управление полиции доставлены 8 участников происшествия для установления их личных данных, предоставления объяснений и выяснения обстоятельств происшествия. Четверо полицейских обратились за медицинской помощью.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. После первоочередной проверки действиям правонарушителей будет дана правовая квалификация.

Источник: https://censor.net.ua/n3166520
 
 
 Топ комментарии
 
А при святому сивочолому гетьмані вони були ким?
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білі і пушисті зєлєберкути. Мстять, що прошляпили як лохи вчорашню акцію на Хрещатику.
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Після вівторка бєркутня у Києві відчуває себе пабєдітєлями.
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Скорее всего- порохоботы.
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білі і пушисті зєлєберкути. Мстять, що прошляпили як лохи вчорашню акцію на Хрещатику.
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А при святому сивочолому гетьмані вони були ким?
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частина з них сиділа в тюрмі та россії. вчора ще одного випустили
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А казапи вже провели расслЄдованіє і опубликовалі прічіни вчЄрашнеВо проішЄствія У сутичці на Хрещатику в Києві постраждали 4 правоохоронців: затримано 8 осіб, - поліція - Цензор.НЕТ 8861
У сутичці на Хрещатику в Києві постраждали 4 правоохоронців: затримано 8 осіб, - поліція - Цензор.НЕТ 3324
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це біля суду? там де прокурори не зявилися на апеляцію?
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пострадали 4 правоохранителя

3 мусора отруїлися власними газами, а четверти всрався від пострілу?
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