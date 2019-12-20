 Рада приняла законопроект, регулирующий зарплату сотрудников ГБР

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Законопроект вносит изменения в закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти" (по определению размеров должностных окладов).
В частности, Государственное бюро расследований внесено в перечень правоохранительных органов, работникам которых размер должностных окладов не устанавливает Кабинет министров.
Как говорится в пояснительной записке, данный законопроект необходим для установления конкурентной заработной платы для работников ГБР.