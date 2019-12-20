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Все про:ВР (24229) зарплата (1954) ГБР (792)

 Рада приняла законопроект, регулирующий зарплату сотрудников ГБР

Рада приняла в первом чтении и в целом за законопроект №2572, который регулирует выплату заработной платы работникам ГБР.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Законопроект вносит изменения в закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти" (по определению размеров должностных окладов).

В частности, Государственное бюро расследований внесено в перечень правоохранительных органов, работникам которых размер должностных окладов не устанавливает Кабинет министров.

Как говорится в пояснительной записке, данный законопроект необходим для установления конкурентной заработной платы для работников ГБР.

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Источник: https://censor.net.ua/n3166518
 
 
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