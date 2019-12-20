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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:игорный бизнес (304) Нацполиция (10607)

 Полиция за ночь пресекла деятельность 152 нелегальных игорных заведений по всей стране. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь с 19 на 20 декабря оперативники территориальных управлений стратегических расследований и следственных подразделений Национальной полиции провели масштабные отработки нелегальных игорных заведений по всей Украине. Таким образом полицейские пресекли деятельность 152 заведений, большая часть из которых работала под видом распространителей государственных лотерей. При этом администрация некоторых заведений пыталась препятствовать правоохранителям, забаррикадировав все двери.

Об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как выяснилось, в больших городах работали казино и покерные клубы, а в небольших городах и поселках - в основном - залы с игровыми автоматами старого образца.

Так, деятельность 8 подпольных казино прекращена в городах Киев, Днепр, Харьков и Запорожье, а также 7 залов для игры в покер - в Луцке, Кропивницком, Львове, Николаеве, Херсоне и Чернигове. В этих заведениях игроки во время турнира пользовались "кешовыми" фишками, которые имели денежный номинал и в дальнейшем обменивались на реальные деньги. Стоимость "входного билета" в казино и покерные залы могла составлять несколько тысяч долларов США.

Полиция за ночь пресекла деятельность 152 нелегальных игорных заведений по всей стране 01
Полиция за ночь пресекла деятельность 152 нелегальных игорных заведений по всей стране 02
Полиция за ночь пресекла деятельность 152 нелегальных игорных заведений по всей стране 03
Полиция за ночь пресекла деятельность 152 нелегальных игорных заведений по всей стране 04
Полиция за ночь пресекла деятельность 152 нелегальных игорных заведений по всей стране 05
Полиция за ночь пресекла деятельность 152 нелегальных игорных заведений по всей стране 06
Полиция за ночь пресекла деятельность 152 нелегальных игорных заведений по всей стране 07

Читайте также: Мы хотели честных правил, но лоббисты игорного рынка решили, что они сильнее, - нардеп Мотовиловец о решении Кабмина по лотереям

Кроме того, разоблачили 5 залов игровых автоматов в Запорожье и 132 интерактивных клуба по всей Украине.

Изъято 2375 единиц игрового оборудования: 2060 единиц компьютерного оборудования, 181 игровой автомат, 107 столов для игры в покер и 27 электронных рулеток. Стоимость изъятого оборудования составляет примерно 460 млн гривен. Также было изъято почти полмиллиона гривен, полученных от клиентов за возможность доступа к азартным играм.

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Начальник управления Департамента стратегических расследований Нацполиции Владимир Околит отметил: "Сегодня ночью специалисты ДВР отработали только те игорные заведения, которые считались незаконными. А после решения Кабинета министров будут отменены электронные системы. Теперь все государственные лотереи лишаются возможности использовать свои электронные системы. В связи с этим, необходимо создать постоянно действующие мобильные группы следственных подразделений и ДВР на местах. Данные группы должны противодействовать, выявлять и документировать незаконный игорный бизнес".

Правоохранители проводят оперативно-следственные действия для установления организаторов незаконного игорного заведения.

Источник: https://censor.net.ua/n3166517
 
   
 Топ комментарии
 
Аваков против Авкова. Такое даже в злой сказке не придумаешь
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Аваков накручивает свою "важность".
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Прямо гордість за поліцію. УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИХ РОЗСЛІДУВАНЬ. Це вам не хухри-мурли.
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Аваков проти Авакова, за сприяння Авакова Поліція за ніч припинила діяльність 152 нелегальних гральних закладів по всій країні - Цензор.НЕТ 5763
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Ну, уе був т ск на власників з метою стимуляції їхніх зусиль для легалізації ігрового бізнесу. 😁
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Ну так - одно дело на Цензоре мутить барыжий реванш, а другое - приказ исполнять. Вот и пришлкось сквозь слёзы и нихачу.
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У меня десь в 100 метрах от меня якась там Лотерея . Завтра посмотрю , закрылись чи не .
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Аваков против Авкова. Такое даже в злой сказке не придумаешь
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скоока лет выслеживали,выявляли,документировали,скоока человека-часов потрачено и вот наконец результат! Полиция за ночь пресекла деятельность 152 нелегальных игорных заведений по всей стране - Цензор.НЕТ 6960 действительно лохов у нас много,но чтобы за лохов считали всех! Полиция за ночь пресекла деятельность 152 нелегальных игорных заведений по всей стране - Цензор.НЕТ 6960
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152 - это наверное только в одном районе Киева столько "космолотов" и прочих "лото"
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Мосейчук на "Г+Г" целую неделю с придыханием будет рассказывать о героизме Авакова.
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А на м'ятому аналі про 144 потужні реформи!)))
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А теперь вопрос на ЗАСЫПКУ!!!!!
А почему полиция никак не реагировала на эти 152 заведения с момента их открытия?
Они ведь не вчера заработали?!!!!
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Так вказивку закрывать дали только вот-вот, раньше вказивки не было.
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Реально, Кабмін тільки день прийняв постанову. Раніше,типу не бачили, чине могли постанову прийняти.
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Засуетился Авакян, к чему бы это ? Кресло зашаталось ?
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та не... чтоб чужие не влезли и аппаратуру не хапнули...а так прикроют на день-два...а оно опять и снова и там же и с теми же....как бы и прикрыли...а как бы и не уничтожили)))))
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Называется это так - "укусили себя за ху@"
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Точно! Сьомий до 10 версії оновлюють. Майкрософт спеціально патчі роздає. Хоча, яке оновлення, там все ж піратське, напевно.
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при райотделах (или шо там сейчас)))) в подвале.... приоткроют... ну для своих... как бы проверенных... и знакомых)))))
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А в нас казино як гуділи так і гудять.
Ніхто не чіпає.
Певно аваківські.
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Братство - российский игорный бизнес возвращается в Украину
https://youtube.com/watch?v=0KorD-dLbkk
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Добро пожаловать в Минск, тут казино и игровые залы работают, причем абсолютно легально.
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прямо экстрасексы какие-то... судьбоносное решение токо принимали, а оне уж бросились исполнять...
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от так потихоньку на корпоратив и насшибают ))))))
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А " 5 элемент " Порошенко тоже напичкан "однорукими бандитами", что там шмон ведется?
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