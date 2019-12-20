 Полиция за ночь пресекла деятельность 152 нелегальных игорных заведений по всей стране. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как выяснилось, в больших городах работали казино и покерные клубы, а в небольших городах и поселках - в основном - залы с игровыми автоматами старого образца.

Так, деятельность 8 подпольных казино прекращена в городах Киев, Днепр, Харьков и Запорожье, а также 7 залов для игры в покер - в Луцке, Кропивницком, Львове, Николаеве, Херсоне и Чернигове. В этих заведениях игроки во время турнира пользовались "кешовыми" фишками, которые имели денежный номинал и в дальнейшем обменивались на реальные деньги. Стоимость "входного билета" в казино и покерные залы могла составлять несколько тысяч долларов США.















Читайте также: Мы хотели честных правил, но лоббисты игорного рынка решили, что они сильнее, - нардеп Мотовиловец о решении Кабмина по лотереям

Кроме того, разоблачили 5 залов игровых автоматов в Запорожье и 132 интерактивных клуба по всей Украине.

Изъято 2375 единиц игрового оборудования: 2060 единиц компьютерного оборудования, 181 игровой автомат, 107 столов для игры в покер и 27 электронных рулеток. Стоимость изъятого оборудования составляет примерно 460 млн гривен. Также было изъято почти полмиллиона гривен, полученных от клиентов за возможность доступа к азартным играм.

Читайте также: К 16:00 сегодняшнего дня все игорные заведения должны быть закрыты , - Аваков дал поручение Нацполиции

Начальник управления Департамента стратегических расследований Нацполиции Владимир Околит отметил: "Сегодня ночью специалисты ДВР отработали только те игорные заведения, которые считались незаконными. А после решения Кабинета министров будут отменены электронные системы. Теперь все государственные лотереи лишаются возможности использовать свои электронные системы. В связи с этим, необходимо создать постоянно действующие мобильные группы следственных подразделений и ДВР на местах. Данные группы должны противодействовать, выявлять и документировать незаконный игорный бизнес".

Правоохранители проводят оперативно-следственные действия для установления организаторов незаконного игорного заведения.