 "ОПЗЖ установила контакт с партией "Единая Россия". "Хорошая идея", - Путин поддержал предложение Медведчука о межпарламентском диалоге в "нормандском формате"

"Хорошая идея, я попрошу руководство Думы, чтобы они тоже поработали", - сказал Путин. Он выразил уверенность, "реакция (российских парламентариев) будет только положительной", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Медведчук выступил с этой идеей в пятницу в Санкт-Петербурге на встрече с первым вице-премьером - министром финансов РФ Антоном Силуановым. К этой беседе присоединился и президент РФ.

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По мнению Медведчука, к урегулированию ситуации на востоке Украины следует подключить парламенты стран "нормандского формата" Германии, Франции, России и Украины. "Более того, мы договорились предварительно о встречах с парламентариями Германии и Франции. Вот вторая половина января – начало февраля. И у нас уже, Вы знаете, у партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" установился межпартийный контакт с партией "Единая Россия", - сообщил Медведчук.

Путин также заверил, что Москва будет стремиться к заключению соглашения по транзиту газа с Украиной.

"Мы будем стремиться к этому, но они (условия соглашения) должны быть взаимоприемлемыми, без создания обеим сторонам рисков", - заявил президент РФ.

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