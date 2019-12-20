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 Политика Украины
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Все про:Медведчук (1010) Путин (25310) нормандская четверка (1058)

 "ОПЗЖ установила контакт с партией "Единая Россия". "Хорошая идея", - Путин поддержал предложение Медведчука о межпарламентском диалоге в "нормандском формате"

Президент России Владимир Путин высказался в поддержку идеи своего кума, лидера украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука организовать межпарламентский диалог в "нормандском формате" по урегулированию ситуации на востоке Украины.

"Хорошая идея, я попрошу руководство Думы, чтобы они тоже поработали", - сказал Путин. Он выразил уверенность, "реакция (российских парламентариев) будет только положительной", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Медведчук выступил с этой идеей в пятницу в Санкт-Петербурге на встрече с первым вице-премьером - министром финансов РФ Антоном Силуановым. К этой беседе присоединился и президент РФ.

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По мнению Медведчука, к урегулированию ситуации на востоке Украины следует подключить парламенты стран "нормандского формата" Германии, Франции, России и Украины. "Более того, мы договорились предварительно о встречах с парламентариями Германии и Франции. Вот вторая половина января – начало февраля. И у нас уже, Вы знаете, у партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" установился межпартийный контакт с партией "Единая Россия", - сообщил Медведчук.

Путин также заверил, что Москва будет стремиться к заключению соглашения по транзиту газа с Украиной.

"Мы будем стремиться к этому, но они (условия соглашения) должны быть взаимоприемлемыми, без создания обеим сторонам рисков", - заявил президент РФ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3166515
 
 
 Топ комментарии
 
С точки зрения Украины, Российская Дума -- нелегитимный парламент (поскольку там есть представители оккупированного Крыма).
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Тепер Зе повинен взяти Медведчука до себе і дати йому посаду "Хорошая идея", - Путин поддержал предложение Медведчука о межпарламентском диалоге в "нормандском формате" - Цензор.НЕТ 6768
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хорошая идея - под зад коленом всех медведчуков из УКРАИНЫ!!!!!
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Сам з собою погодився. Чи й не здивував.
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Почему Мертвечук до сих пор не в тюрьме и не в базе Миротворца? Ето в какой стране такое возможно чтобы чиновник страны на которую напали регулярно ездил на совещание к врагам а потом продвигал капитулятивные идеи?
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Умнейший мужик, а зебы, с трускавецким образованием и дипломами негосударственного образца, думают, что его можно голыми руками взять...
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По мнению Медведчука, к урегулированию ситуации на востоке Украины следует подключить парламенты стран "нормандского формата" Германии, Франции, России и Украины "Хороша ідея", - Путін підтримав пропозицію Медведчука про міжпарламентський діалог у "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 5410

А может Мертвечук просто попросит своего кума ***** вывести росийские войска с Украины и перестать бомбить украинские города и на етом росийско-украиская война которую Мертвечук и ***** называют *ситуацией* и закончится? ***** же видит что Мертвечук никак методом выборов не попадает во власть решил просто Мертвечука назначить правой рукой Зеленского.
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Сам себя не похвалишь - никто не похвалит. Это про Путина
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Скільки страхітливих помилок у сліві "*****"...
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Закон о иностранных агентах находящихся на стороне врага Украины,уже принят? Ну тогда ждите воплощение планов )(уйла по расчленению Украины.
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пуйло офіційно погрожує анексією кількох областей України. У нас є гарант? У нас є притомний міністр закордонних справ?Чому громадяни України мають слухати це приниження?
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для України нічого хорошого ці 2 упиря запропонувати не можуть, скоріш за все опять наіпутін вовачку
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Це до Яременка. Ківа ще може дати телефін якоїсь Юлі з Одеси.
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Юрий Касьянов
1 год ·

Обмен пленными до 31 декабря - важная для Зеленского операция. Зеленскому нужен видимый успех. А пленные нужны Кремлю в качестве заложников на газовых переговорах. Если Украина согласится на условия Газпрома, тогда и пленных могут отдать. Но сначала деньги, а потом люди. Такова логика Путина. До конца года времени осталось мало. А заложников они потом новых наберут. Это - бесконечный бег по кругу, пока вся Украина не окажется в заложниках у Кремля.
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С газом уже договорились, продолжение транзита - решенный вопрос. Более того, Газпром заплатит Украине по иску арбитража около $3 млрд. Читайте новости. "Хороша ідея", - Путін підтримав пропозицію Медведчука про міжпарламентський діалог у "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 8934
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а остальное бабло, по искам, зебоба простил?
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На счет остального не пишут. Но в любом случае Зеле это будет очень в тему.
Новый контракт + выплата долка = рейтинг+.
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у нас на такие мелочи внимания не обращают ,т к долг,который отдадут бене,на хлеб не намажут даже зебобики )так что с рейтингом - пшик...тем более МВФ денег не дают,европейский транш ,уже понятно,что тоже просрали - дупа полная
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МВФ денег не даст? Откуда такая информация? Первый раз слышу.
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Гончарук:--«Інформація про те, що у нас є певні недонадходження до державного бюджету, це правда. Дійсно, певні програми до кінця року не будуть профінансовані» Через це уряд скасував будівництво нових шкіл, дітсадків та лікарень
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/// Дійсно, певні програми до кінця року не будуть профінансовані» ///
Ответ в вашей цитате.
А на счет денег от МВФ что? Сгоряча написали? "Хороша ідея", - Путін підтримав пропозицію Медведчука про міжпарламентський діалог у "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 5766
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По факту, саме запрпонувало, саме й схвалило
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Мнение ублюдка Медведчука в Украине ноль и никого не интересует.И о чём он там договаривается с врагом Украины пассией в Украине всем насрать.
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Но ход конём опасный, ведь французам и немцам лень заниматься проблемой серьезно, потому данное вытеснение правительственных структур и подмена их парламентскими, в которые легко включить кремлевскую агентуру во французском и немецком парламенте (а то и в ДНРовском), может позволить подменить первоначальный нормандский формат этим "парламентским", где все ресшения будут писаться под дисктовку кремля. Очень опасно, имхо!
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Кто делегировал Мертветчука от имени страны веcти переговоры с ****** по подобным вопросам?!
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эта тварь и его клан занимают второе место в раде... так что основная масса мерзостей среди нас
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но это практически несовместимая с нормальной жизнью доза... А тут еще и порохоботные вредительствуют что есть мочи...
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не раскачивайте рояль - нашего писюниста тошнит! "ОПЗЖ встановила контакт із партією "Единая Россия". "Хороша ідея", - Путін підтримав пропозицію Медведчука про міжпарламентський діалог у "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 490
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Арешт Мекдведчука та обмін на всіх бранців Кремля.
Як би гарант, це зробив, був би респект від всієї України.
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Гарант арестует армейских, ветеранов и волонтёров; он очень занят.
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посмотреть бы на хари избранников этой мерзости в Украине...
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сподіваюсь СБУ відкриє справи за державну зради проти кожного депутата, який буде брати участь в кремлвському збіговиську.
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замечательная идея - двум прикацапленым наглухо парламентам небходимо встретится.
и если в одном слуги, то в другом, видимо, их кацапские господа.
назрела таки встреча в формате....
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Путин, какой же ты подонок и сволочь)). Парламенты он захотел сблизить, паскуда плешивая))
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А для чого Нам ще якісь країни?
Конфлікт Україно-Російський, можна самим про все домовитись!
Давайте якісь вже умови реальні для обох сторін та забудемось про цю війну раз і назавжди!
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Забор десять метров высотой, железобетонный. И рядом - ров с крокодилами.
Это и будет мир.
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Порошенко купит крокодилов и будет их кормить или его только на бассейн для приближенных порохоботов хватит?
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В Украине авторитетом обладают только армия и волонтёры.
Вот они и решат в итоге: куда и как пойдёт страна.
А не какие-то там нефтяные деляги будут решать судьбу самой большой страны Европы.
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А що там у нас закон каже про сепаратні переговори з агресором?
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Що ще треба, щоб в карний кодекс була внесена стаття про злочин колабораціонізму?? На наступний день ситуація в країні стала б значно спокійнішою.
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Медведчук вже бредит союзным государством.Типа як у Пуйла с Лукой
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почему мертветчук до сих пор живой, ему в пора в гости к гиви и к моторыле
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СБУ после Грицака вообще не работает на интересы Украины. Баканов ноль Не пора ли Медведчука взять за жабры за Гос измену?
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Чому ця п'ята колона не заборонена В Україні ?
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Альо,гарант,може треба вже баканову зателефонувати стосовно цього чорта мертвечука?
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Все лайно ще попереду ... ще буде стільки здивувань та брудних матюків
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Это не сепаратные переговоры с агрессором? Там вроде Рада закон по этому поводу приняла...
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Очень опасно. Подтянут франкогерманскую парламентскую агентуру влияния вроде лепеновцев и АфДешников и будут писать "решения" от имени нормандского формата под диктовку кремля, по сути похитив вывеску нормандского формата.
Это Сурков придумал, а мертвечук исполнил, имхо.
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Долбаный Сталин! НЕ договорился с Адиком задружить в 1943-м ВКП(б)- КПСС с НСДАП. А то б договорились тогда про обмен пленными.
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Опожопівцям, на чолі з дуполизом Путіна, для обєднання, краще, підходять тамбовські і лужниковські.
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Опожопівцям, на чолі з дуполизом Путіна, для обєднання, краще, підходять тамбовські і лужниковські.
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Баканов! А ну візьми за яйця того чорта, Медведчука!
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