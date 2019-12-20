 "ОПЗЖ установила контакт с партией "Единая Россия". "Хорошая идея", - Путин поддержал предложение Медведчука о межпарламентском диалоге в "нормандском формате"

"Хорошая идея, я попрошу руководство Думы, чтобы они тоже поработали", - сказал Путин. Он выразил уверенность, "реакция (российских парламентариев) будет только положительной", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Медведчук выступил с этой идеей в пятницу в Санкт-Петербурге на встрече с первым вице-премьером - министром финансов РФ Антоном Силуановым. К этой беседе присоединился и президент РФ.
По мнению Медведчука, к урегулированию ситуации на востоке Украины следует подключить парламенты стран "нормандского формата" Германии, Франции, России и Украины. "Более того, мы договорились предварительно о встречах с парламентариями Германии и Франции. Вот вторая половина января – начало февраля. И у нас уже, Вы знаете, у партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" установился межпартийный контакт с партией "Единая Россия", - сообщил Медведчук.
Путин также заверил, что Москва будет стремиться к заключению соглашения по транзиту газа с Украиной.
"Мы будем стремиться к этому, но они (условия соглашения) должны быть взаимоприемлемыми, без создания обеим сторонам рисков", - заявил президент РФ.
А может Мертвечук просто попросит своего кума ***** вывести росийские войска с Украины и перестать бомбить украинские города и на етом росийско-украиская война которую Мертвечук и ***** называют *ситуацией* и закончится? ***** же видит что Мертвечук никак методом выборов не попадает во власть решил просто Мертвечука назначить правой рукой Зеленского.
1 год ·
Обмен пленными до 31 декабря - важная для Зеленского операция. Зеленскому нужен видимый успех. А пленные нужны Кремлю в качестве заложников на газовых переговорах. Если Украина согласится на условия Газпрома, тогда и пленных могут отдать. Но сначала деньги, а потом люди. Такова логика Путина. До конца года времени осталось мало. А заложников они потом новых наберут. Это - бесконечный бег по кругу, пока вся Украина не окажется в заложниках у Кремля.
Новый контракт + выплата долка = рейтинг+.
Ответ в вашей цитате.
А на счет денег от МВФ что? Сгоряча написали?
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Як би гарант, це зробив, був би респект від всієї України.
и если в одном слуги, то в другом, видимо, их кацапские господа.
назрела таки встреча в формате....
Конфлікт Україно-Російський, можна самим про все домовитись!
Давайте якісь вже умови реальні для обох сторін та забудемось про цю війну раз і назавжди!
Это и будет мир.
Вот они и решат в итоге: куда и как пойдёт страна.
А не какие-то там нефтяные деляги будут решать судьбу самой большой страны Европы.
Это Сурков придумал, а мертвечук исполнил, имхо.