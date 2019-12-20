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 Политика Украины
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 "Хорошая идея", - Путин поддержал предложение Медведчука о межпарламентском диалоге в "нормандском формате"

Президент России Владимир Путин высказался в поддержку идеи своего кума, лидера украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука организовать межпарламентский диалог в "нормандском формате" по урегулированию ситуации на востоке Украины.

"Хорошая идея, я попрошу руководство Думы, чтобы они тоже поработали", - сказал Путин. Он выразил уверенность, "реакция (российских парламентариев) будет только положительной", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Медведчук выступил с этой идеей в пятницу в Санкт-Петербурге на встрече с первым вице-премьером - министром финансов РФ Антоном Силуановым. К этой беседе присоединился и президент РФ.

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По мнению Медведчука, к урегулированию ситуации на востоке Украины следует подключить парламенты стран "нормандского формата" Германии, Франции, России и Украины.

Путин также заверил, что Москва будет стремиться к заключению соглашения по транзиту газа с Украиной.

"Мы будем стремиться к этому, но они (условия соглашения) должны быть взаимоприемлемыми, без создания обеим сторонам рисков", - заявил президент РФ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3166515
 
 
 Топ комментарии
 
С точки зрения Украины, Российская Дума -- нелегитимный парламент (поскольку там есть представители оккупированного Крыма).
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Тепер Зе повинен взяти Медведчука до себе і дати йому посаду "Хорошая идея", - Путин поддержал предложение Медведчука о межпарламентском диалоге в "нормандском формате" - Цензор.НЕТ 6768
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Казалось бы он должен был уже давно сидеть. Не то что при барыге. Ведь такой парень из народа пришел к власти. А тут на тебе... внезапно.
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Тепер Зе повинен взяти Медведчука до себе і дати йому посаду
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С точки зрения Украины, Российская Дума -- нелегитимный парламент (поскольку там есть представители оккупированного Крыма).
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Абу - кремлебот . Причем тупой кремлебот , низкосортный .
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Куприкова кістка (лат. os coccygis), ку́прик (лат. coccyx) - кістка в людини, яка зростається з вершиною крижів. Куприк утворений 1-5 (частіше 4) зрослими рудиментарними хребцями. Зростання відбувається у віці 12-25 років.
У жінок та рідше чоловіків хребці куприкової кістки зберігають рухливість у своїх суглобах у жінок єдині рухи в цих суглобах відбуваються під час пологів, коли пологові шляхи жінки розширюються під час зганяння плода.
Куприковий відділ хребта людини відповідає хвосту хребтових тварин.
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(лат. coccyx)

...
Якщо прочитати це кирилицею - то оцей "соссух" додатково символізує
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Коли в нарасійського патріота закінчуються аргументи, він починає чіплятися до слів, імен, ніків, тощо.
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Я ему уже ответил на этот счёт, в книжке оказывается описали это недоразумение))))
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Начинают персонализировать - переходят на личности.
Чтоб аргументировать, нужен минимум ума. Ботов набирают для одной метушни.
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Дантес этот был, как видно, сволочь порядочная, вроде нашего Володьки Шмерца, который подряд со всеми девчатами шьется и которого все колотят.©

Что ты говоришь, Шмерц?Ась? "Хороша ідея", - Путін підтримав пропозицію Медведчука про міжпарламентський діалог у "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 7514 "Хороша ідея", - Путін підтримав пропозицію Медведчука про міжпарламентський діалог у "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 7514 "Хороша ідея", - Путін підтримав пропозицію Медведчука про міжпарламентський діалог у "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 375
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а мне он показался вышиватой.. причем такой вот, эталонной!
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а шо тока максик? - максюсик и куприкусик, оба трое
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А як Ви ставитесь, до такої пропозиції Путіна?
Двома словами, коротко: «схвалюю» - «проти».
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Кремлебот, истину говоришь, это подтверждают два лайка тебе от кремлебовтов.
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А ось громадо, як Вам ця ІДЕЯ?
«20 декабря 2019

Россия согласилась вернуть долг Украине.



Частью пакетного газового соглашения с Украиной может стать выплата «Газпромом» порядка трех миллиардов долларов «Нафтогазу». О согласии России вернуть долг Украине, возникший после решения Стокгольмского арбитража, сообщил источник в российской делегации, передает «Интерфакс»
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Ху"ло получается тоже не "легитимный", ведь он тоже избирался в окупиованном Крыму
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Казалось бы он должен был уже давно сидеть. Не то что при барыге. Ведь такой парень из народа пришел к власти. А тут на тебе... внезапно.
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Він і так при посаді. Передає накази ***** анальному хазяїну Зебіла -Бєні.
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Смирись, это уже пошло в народ, нечего ябедничать модератору!
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О, так он ещё и шерсть, гадом буду... На оперчасть бегает, падла, куму стучать...
Жизнь порохоботам! Фарту масти! Зебилам - путиным по пасти!
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Особисто для тебе навіть закон прийняли!)))
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Может такую же как при пеце? Посредник по обмену?
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Не може. Бо то Медведчук Зєлі насправді посаду дав.
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"Если тебя хвалит враг - подумай, какую глупость ты совершил." - Август Бебель
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выполняй **** что должен ,а не фуфло с мертветчуком толкаешь.
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Это он раньше был должен, теперь должна Украина - посмотреть в глаза стоит дорого.
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Аки правда: дивишся в очі - а там виставлений рахунок і ніякого розуміння. 😏
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Хто вставав - невістка... Юля 10 років в опозиції, але винна Вона. Не Яик, не Петро, не Зе, не жопоблок...
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Вот заберите в свой рашистский парламент это дерьмо мертветчуковское и там обсуждайте что хотите !
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Ну за жопоблок же голосують якісь уроди і вони ж тут живуть, поруч ходять, тварі.
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а що нам казала нова влада про закон, що забороняє вести будьякі перемови без відповідних повноважень?
Хто такий цей мертвечук?!!
********* шавка, яку обов'язково знищать!
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хорошая идея - под зад коленом всех медведчуков из УКРАИНЫ!!!!!
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KIEV/MOSCOW, Dec 20 (Reuters) - Russia has offered to pay Ukraine about $3 billion to end a legal row over gas, a source close to talks told Reuters on Friday, in line with the amount proposed in arbitration rulings between Russian Gazprom and Ukrainian Naftogaz.

https://www.reuters.com/article/russia-ukraine-gas-debt/russia-offers-ukraine-3-bln-as-gas-arbitration-settlement-source-idUSR4N23E00F
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Россия предлагает Украине $ 3 млрд. В качестве газового арбитражного урегулирования - источник
КИЕВ / МОСКВА, 20 декабря. (Reuters). Россия предложила выплатить Украине около 3 млрд. Долл. США за прекращение судебного разбирательства из-за газа, сообщил Reuters в пятницу источник, близкий к переговорам, в соответствии с суммой, предложенной в арбитражных решениях между российским Газпромом и Украинский Нафтогаз.

Судебный спор заблокировал новую сделку по поставкам российского газа в Украину и в остальную часть Европы. Срок действия действующего соглашения о поставках истекает 31 декабря. Переговоры по новому пакту продолжаются.

Минэнерго России и Газпром не ответили на запросы о комментариях. Министерство энергетики Украины и Нафтогаз от комментариев отказались.
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Близькі до переговорів джерела повідомляють, що росія погодилася виплатити Україні 3 млрд. боргу згідно рішення Стокгольмського арбітражу.. Про це повідомило агенство Рейтерс.
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можно посоветовать пуйлу - перговорить с медведчуком, когда при встрече будут напару марченко фритюрить. вот в перерывах и поговорят
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марченко для ***** не интересна, ему бы мальчику язычком в пупик, это блаженство для педофила.
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зеля так старался за маЛчика лет семи прокатить...даже все время лыбился как полный идиот
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пэтя вытянул мертвечука из нафталина, а зеля никак его в назад в небытие не отправит..так и живём..(
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"Межпарламентский диалог в "нормандском формате". Какое-то дипломатическое извращение.
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"Нормандський штурвал", так би мовити
(тьху, який встид!)
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Міжпарламентський діалог кого з ким?

Агресора з жертвою агресії? Не розумію.
І, взагалі, який ще в Московії парламент, так слуг плешивого Люцифера?
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Хорошая идея-это мертвечук и путлер висят рядом на осине.
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Почалося... Хоча ніт, продовжилося. Я правильно зрозумів, що це "типа extended формат диалога" - щоб досягти "взаимопонимания" і відновити "дружбу, жвачку и исконное бурятство наших народов"?
Отак повзуча інтеграція і відбувається. Спочатку тертушка на рівні перзидентів, потім парламенти, далі піде взаємодія на рівні суспільства, економічні проекти, потім "ржублевая зона", спільний "культурний" проект "Маруворовайки"...
Отак і домишобратаємося.
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Ну я понимаю, от Украины Медведчук, а от рашки, кто?
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Валуєв. Причому, перемовини у рингу. Прости Господи, їй Богу, вболівав би за кацапа...
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А его ВР вообще уполномачивала ?
Путя с зелей 1 на 1 договорится не могут. А тут сотни депутатов.
Диб-м какой то!
Тем более судя по законам которые рашка дура принимает - я ОООООЧЕНЬ сомневаюсь в адекватности этого дурдома!
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анекдоты про Штирлица давно перестали быть смешными((
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Медведчука - арестовать за регулярные поездки в страну-агрессор в логово руководителей.
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ясно,пуйло обваляло зебобу в дерьме,затем напугало ту шмарклю так,шо тот даже шепотом гундосить не может,чтоб страну ,в которой он хоть и номинально,но пока еще президент,защитить...ну а теперь вообще за преза мертвечука признает,а не зебобу "Хорошая идея", - Путин поддержал предложение Медведчука о межпарламентском диалоге в "нормандском формате" - Цензор.НЕТ 3921шмаркля сцаная просрал все и вся
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Я ж вище написав - це вже зрадна тенденція: "диалог расширяется в extended формате". Зараз почнуть співпрацювати (з)рада і госдура, потім мишобратання пошириться на рівень економічних проектів, громадських організацій, культури тощо... Концепція - "прекращаем бурятоубийственную войну, пора мириться!" (паралельно почнеться ревізія 2014-2019 рр., раптом з'ясується, що то був суцільний "назгул екстремізму", коли "молодствующие фашистики" вбивали біларусів та розпинали хлопчиків, тому терміново потрібна денацифікація, деукраїнізація і каяття у ракоподібній позі). А там вже й "родная говень". Фініш.
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Блондинка? Порох позволил крысе медведчуку голову поднять, вылезти из норы.
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При згадці про Крим діалог закінчиться.
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Дашовыгаварите? Прям Мертвечук так предложил и ***** согласился сразу же? А может ***** вместе с Мертвечуком пойти на х***й?
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Что то мне все ето напоминает как Януковоща к Ющенку посватали.
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А кто мЕРТВЕЧУКУ давал мандат на переговоры в таком ключе, да ещё в логове врага? И разве не принят парламентом Закон, запрещающий гос.служащим, депутатам и пр. значимым фигурам без специальных полномочий посещать страну-агрессор? Конечно, если его Зе! благословил, тогда нема питань. мЕРТВЕЧУК может договориться с ****** за мир, только цена будет для нас неподъемной.
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Сам з собою погодився. Чи й не здивував.
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Почему Мертвечук до сих пор не в тюрьме и не в базе Миротворца? Ето в какой стране такое возможно чтобы чиновник страны на которую напали регулярно ездил на совещание к врагам а потом продвигал капитулятивные идеи?
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Умнейший мужик, а зебы, с трускавецким образованием и дипломами негосударственного образца, думают, что его можно голыми руками взять...
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