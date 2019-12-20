 "Хорошая идея", - Путин поддержал предложение Медведчука о межпарламентском диалоге в "нормандском формате"

"Хорошая идея, я попрошу руководство Думы, чтобы они тоже поработали", - сказал Путин. Он выразил уверенность, "реакция (российских парламентариев) будет только положительной", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Медведчук выступил с этой идеей в пятницу в Санкт-Петербурге на встрече с первым вице-премьером - министром финансов РФ Антоном Силуановым. К этой беседе присоединился и президент РФ.
По мнению Медведчука, к урегулированию ситуации на востоке Украины следует подключить парламенты стран "нормандского формата" Германии, Франции, России и Украины.
Путин также заверил, что Москва будет стремиться к заключению соглашения по транзиту газа с Украиной.
"Мы будем стремиться к этому, но они (условия соглашения) должны быть взаимоприемлемыми, без создания обеим сторонам рисков", - заявил президент РФ.
У жінок та рідше чоловіків хребці куприкової кістки зберігають рухливість у своїх суглобах у жінок єдині рухи в цих суглобах відбуваються під час пологів, коли пологові шляхи жінки розширюються під час зганяння плода.
Куприковий відділ хребта людини відповідає хвосту хребтових тварин.
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Якщо прочитати це кирилицею - то оцей "соссух" додатково символізує
Чтоб аргументировать, нужен минимум ума. Ботов набирают для одной метушни.
Что ты говоришь, Шмерц?Ась?
Двома словами, коротко: «схвалюю» - «проти».
«20 декабря 2019
Россия согласилась вернуть долг Украине.
Частью пакетного газового соглашения с Украиной может стать выплата «Газпромом» порядка трех миллиардов долларов «Нафтогазу». О согласии России вернуть долг Украине, возникший после решения Стокгольмского арбитража, сообщил источник в российской делегации, передает «Интерфакс».»
Жизнь порохоботам! Фарту масти! Зебилам - путиным по пасти!
Хто такий цей мертвечук?!!
********* шавка, яку обов'язково знищать!
https://www.reuters.com/article/russia-ukraine-gas-debt/russia-offers-ukraine-3-bln-as-gas-arbitration-settlement-source-idUSR4N23E00F
КИЕВ / МОСКВА, 20 декабря. (Reuters). Россия предложила выплатить Украине около 3 млрд. Долл. США за прекращение судебного разбирательства из-за газа, сообщил Reuters в пятницу источник, близкий к переговорам, в соответствии с суммой, предложенной в арбитражных решениях между российским Газпромом и Украинский Нафтогаз.
Судебный спор заблокировал новую сделку по поставкам российского газа в Украину и в остальную часть Европы. Срок действия действующего соглашения о поставках истекает 31 декабря. Переговоры по новому пакту продолжаются.
Минэнерго России и Газпром не ответили на запросы о комментариях. Министерство энергетики Украины и Нафтогаз от комментариев отказались.
(тьху, який встид!)
Агресора з жертвою агресії? Не розумію.
І, взагалі, який ще в Московії парламент, так слуг плешивого Люцифера?
Отак повзуча інтеграція і відбувається. Спочатку тертушка на рівні перзидентів, потім парламенти, далі піде взаємодія на рівні суспільства, економічні проекти, потім "ржублевая зона", спільний "культурний" проект "Маруворовайки"...
Отак і домишобратаємося.
Путя с зелей 1 на 1 договорится не могут. А тут сотни депутатов.
Диб-м какой то!
Тем более судя по законам которые рашка дура принимает - я ОООООЧЕНЬ сомневаюсь в адекватности этого дурдома!