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 Политика Украины, Общество
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Все про:Аваков (2936) игорный бизнес (304) МВД (8017)

 К 16:00 сегодняшнего дня все игорные заведения должны быть закрыты , - Аваков дал поручение Нацполиции. ВИДЕО

С сегодняшнего дня все игорные заведения прекращают функционирование.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом заявил министр Арсен Аваков.

"Постановление Кабинета министров уже опубликовано и вступило в силу. Оно заключается в следующем - отменить приказ Государственного кабинета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Министерства финансов от 12 декабря 2012 года в части деятельности распространителей лотерей. Национальной полиции и фискальной службе обеспечить принятие соответствующих мер", - сказал Аваков.

Министр отметил, что этот вопрос будет регулироваться специальным законом, который сейчас рассматривается и будет принят Верховной Радой.

"Постановление Кабмина нам диктует, что все игорные клубы, лотереи и игорные заведения должны быть закрыты. Требую от Нацполиции до 16 часов 20 декабря в соответствии с постановлением КМУ прекратить функционирование игорных заведений", - добавил он.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что полиция готова к выполнению приказа.

Напомним, ранее Кабмин исключил возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы хотели честных правил, но лоббисты игорного рынка решили, что они сильнее, - нардеп Мотовиловец о решении Кабмина по лотереям

Источник: https://censor.net.ua/n3166504
 
 
 Топ комментарии
 
Аваков сказав - Авоков зробить. Закриє власні ігрові заклади... до завтра.
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Надо же лохторат как-то отвлекать от вчерашнего объявления внутреннего дефолта в стране. Пусть хоть это прежевывают.
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вот это поворот! пришел новый министр вд, честный, принципиальный человек - и как рубанул: закрыть, понимаешь, с 16-ти часов все игровые залы! то ли дело коррумпированный предшественник - люди последнее из дома несут, антисанитария, преступность, уход от налогов, а ему лишь бы бабки текли в свой карман. арсен аваков - вы мой герой!
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