 "Мы вас просили на встрече неоднократно втихаря не делить средства соцэконома", - мажоритарщик Гузь спросил Гончарука перераспределил ли он 1,8 млрд

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, такой вопрос нардеп поставил премьеру во время часа вопросов к правительству.

"Я хочу обратить внимание всех мажоритарщиков, которые в этом зале, нас здесь 99. Надо, чтобы премьер нам всем сказал, в среду на закрытом заседании правительства было ли принято решение о перераспределении 1 млрд 800 млн грн средств на социально-экономическое развитие, где забрали у тысячи объектов эти средства, и перераспределили, например, 371 млн на город Покровск, 260 млн на Каменское. Это что за история? У нас есть это распоряжение, где расписано все до копейки", - сказал Гузь.

"Мы вас просили на встрече неоднократно втихаря не делить средства соцэконома, когда мажоритарщики в этом зале об этом не знают", - добавил он.

Читайте также: Кабмин ограничивает проведение платежей до конца текущего бюджетного года

Гончарук ответил, что пока не подписывал такое распоряжение.

"По состоянию на сегодня никакие распоряжения о соцэкономе я не подписывал. А процедура выглядит каким образом: у вас в парламенте есть комиссия из народных депутатов, которая определяет перечень этих объектов. Они поступили к нам в правительство, это правда, это действительно так, мы его рассмотрели, но мы его не выпускаем. Я сразу после того, как мы его рассмотрели связался с господином Давидом Арахамия (председателем фракции "Слуга народа". - Ред.), который является ответственным за то, чтобы правильно организовать этот процесс в парламенте, насколько я знаю. Он должен смодерировать этот вопрос для того, чтобы проконсультироваться, правильно ли все было сделано на уровне процедур в парламенте. Так же мы консультировались с бюджетным комитетом для того, чтобы убедиться, что все процедуры были соблюдены. Если нам поступит подтверждение, что все процедуры на уровне парламента были соблюдены, мы, безусловно направим это распоряжение в парламент для выполнения", - сказал Гончарук.

Пермьер-министр отметил, что окончательное решение принимает бюджетный комитет парламента.