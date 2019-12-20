 "Мы вас просили на встрече неоднократно втихаря не делить средства соцэконома", - мажоритарщик Гузь спросил Гончарука перераспределил ли он 1,8 млрд

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, такой вопрос нардеп поставил премьеру во время часа вопросов к правительству.
"Я хочу обратить внимание всех мажоритарщиков, которые в этом зале, нас здесь 99. Надо, чтобы премьер нам всем сказал, в среду на закрытом заседании правительства было ли принято решение о перераспределении 1 млрд 800 млн грн средств на социально-экономическое развитие, где забрали у тысячи объектов эти средства, и перераспределили, например, 371 млн на город Покровск, 260 млн на Каменское. Это что за история? У нас есть это распоряжение, где расписано все до копейки", - сказал Гузь.
"Мы вас просили на встрече неоднократно втихаря не делить средства соцэконома, когда мажоритарщики в этом зале об этом не знают", - добавил он.
Гончарук ответил, что пока не подписывал такое распоряжение.
"По состоянию на сегодня никакие распоряжения о соцэкономе я не подписывал. А процедура выглядит каким образом: у вас в парламенте есть комиссия из народных депутатов, которая определяет перечень этих объектов. Они поступили к нам в правительство, это правда, это действительно так, мы его рассмотрели, но мы его не выпускаем. Я сразу после того, как мы его рассмотрели связался с господином Давидом Арахамия (председателем фракции "Слуга народа". - Ред.), который является ответственным за то, чтобы правильно организовать этот процесс в парламенте, насколько я знаю. Он должен смодерировать этот вопрос для того, чтобы проконсультироваться, правильно ли все было сделано на уровне процедур в парламенте. Так же мы консультировались с бюджетным комитетом для того, чтобы убедиться, что все процедуры были соблюдены. Если нам поступит подтверждение, что все процедуры на уровне парламента были соблюдены, мы, безусловно направим это распоряжение в парламент для выполнения", - сказал Гончарук.
Пермьер-министр отметил, что окончательное решение принимает бюджетный комитет парламента.
Дід Микола
@DidMykola2
·
Щоб не піаритися, як "барига Порошенко", на відкритті нових дитячих садочків, шкіл, лікарень і т.і., ЗеУряд "заморозив" їхнє будівництво.
Злі язики кажуть, що це сталося через брак коштів, бо "небариги" крадуть "нєпадєцкі".
Не вірте цьому підлому наклепу!
с интересом наблюдаем за зекомандой
Євробляхери вирішили з якогось перепою, що якщо підтримати на виборах ЗЕлібобіків, то вони їм зроблять безкоштовний ввіз автомотлоху.
Логічно, що після виборів, євробляхерів послали нах - разом з їх черметом на колесах.
Але на те вони й барани, щоб бути впертими.
Автодовбо....би кучкуються і понесуть чєлобітную бубочці, де скоріш за все вигребуть від мусорів звіздюлєй, і підуть додому писати в інтернеті про "злочинну владу", паралельно підшукуючи авторозборку, де за їх автомотлох дадуть грошей, а не по морді.
Д.Глущук
"С завтрашнего мы отменяем все запланированные учебно-тренировочные сборы в Украине… Мы сокращаем сборы, которые проводятся за границей: в Киргизии, Испании, Португалии, Турции, Польше, Кении для наших ведущих спортсменов. Мы не можем позволить себе увеличивать этот долг. И не имеем никаких гарантий от министерства по выплате средств", - рассказал глава Федерации. Он заверил, что вина за сложившуюся ситуацию лежит исключительно на власти. Гоцул обратился к чиновникам, которые ответственны за финансирование легкой атлетики. "Уважаемые, легкая атлетика Украины - один из двух видов спорта, которые приносили медали нашей стране на всех без исключения Олимпийских играх, в которых Украина принимала участие как независимая страна. От вас зависит, продолжится ли эта традиция", - заявил глава Федерации.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/sport/197219_1576703803
Легкая атлетика это не вид спорта