 Обнародованный МВД разговор о "Градах" в Киеве был о неготовности столицы к войне, - участник разговора с Кузьменко, доброволец Ульянов

Об этом в зале Апелляционного суда Киева, где должна была рассматриваться апелляция на арест подозреваемой в деле об убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко, заявил в комментарии Цензор.НЕТ доброволец Владимир Ульянов (Марат).
По словам Ульянова, записанный правоохранителями разговор с Юлией вел именно он.
Также Марат отметил, что с ним лично следователи на связь не выходили ни разу, а также подчеркнул, что следствие вырвало нужные фразы из контекста. Если послушать разговор полностью, по словам бойца, это станет очевидно
Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
Но они переживают за тебя!
Потому что за последнюю неделю рейтинг президента вырос на 10%.
Значит они сами выбрали все что с ними происходит,произойдет и может произойти.
В том числе запросто верхушка смоется в Испанию,а избиратели будут сдыхать от голода под обстрелами.
Причем эта история не новая.
Так уже было на Донбассе,когда верхушка смылась в Киев.
Одни Савченко гнобили,другие Антоненко
Вообще то по Киеву градами может зарядить кремль.
А что бы у него это не получилось как раз и воевали на Донбассе эти люди.
А что ты сделал для того что бы это не произошло?
Выбрал президента Зе?
Вот к нему и обращайся.
Откуда у Кузьменко град?
Украина это же не россия где из воинских частей пропадает тяжелое вооружение и перемещвется через границу ( или в нашем случае через блокпосты) и далее на сотни километров.
Поэтому поднимай срандель если так боишься градов и едь в АТО.
Кто кроме тебя не пропустит путина к Киеву?
Оружие есть в вч.
Ничего в шахтах откапывать не надо.
У тебя совсем замутилось сознание?
Попей таблеточек.
Вот я тебе второй раз и повторяю.
Если тебе ссыкотно за Киев обращайся к президенту которого ты выбрал.
Потому что обстрелять Киев градами может не Кузьменко ( у которой нет никаких градов),а путин.
У тебя под влиянием пропаганды запаморочилось сознание и ты лишился способности адекватно оценивать.
Ты суеверный?
Бросай эти предрассудки.
Нужно быть готовым ко всему.
Конкретно.
У тебя и президента есть план обороны Киева?
Или ты на чемоданах,как в 14 году?
Польша всех не примет.
Они просто закроют границу.
Пропали дети! Неlp! Help!
А они из-под елочки, как зайчики - прыг-прыг!
Как же вы обсуждаете тему, если вы не в теме?
На ютубе набери - брифинг по убийству шеремета.
И посмотри внимательно.
Я знаю таких, как ты.
Тебе поговорить хочется. Да?
Посмотри на трезвую.
І вони розмовляють про героя- жертву, що треба використати момент, коли зараз пресують Марусю та Федину. А пресують їх саме менти.
Так що сам послухай уважно і про дітей там взагалі нічого нема.
Нет?
Посмотри.
Смотрите брифинг.
Они говорили о Звиробий и ее детях.
Посмотри брифинг.
І вони розмовляють про героя- жертву, що треба використати момент, коли зараз пресують Марусю та Федину. А пресують їх саме менти.
Так що сам послухай уважно і про дітей там взагалі нічого нема.
Осталось закрепить это общими фразами порохоботов вроде "дело разваливается", "так и думали что дело липа" - и можно поверить и этому.
Будешь останавливать врага что бы грады не достали до Киева.
Ты из окопа строчишь?
Если тебе ссыкотно за Киев почему ты не едешь его защищать,а ждешь пока за тебя это сделают жители Донбаса,крымские татары и Кузьменко,которую ты потом в качестве благодарности посадишь в СИЗО и будешь устраивать политически мотивтрованный цирк.
Все эти митинги в зале суда - ошибочная тактика защиты.
Так он уже решал во время майдана.
Почему тогда он был не прав,а теперь все норм?
Надьку за миномет посадили! Этих уже за Грады!!!!!
Следующих уже надо сажать ни как не меньше ЄТОГО!