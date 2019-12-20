 Антоненко подал иск на Зеленского, Рябошапку и Авакова. ДОКУМЕНТ

Об этом на своей странцие в сети Facebook сообщил адвокат Антоненко Святослав Жерновников, информирует Цензор.НЕТ.

"В Печерский суд от Андрея Антоненко (Riffmsater) подан иск к должностным лицам, опозорившим его репутацию", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд перенес рассмотрение апелляции на арест Антоненко на 23 декабря



