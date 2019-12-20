 Антоненко подал иск на Зеленского, Рябошапку и Авакова. ДОКУМЕНТ

Об этом на своей странцие в сети Facebook сообщил адвокат Антоненко Святослав Жерновников, информирует Цензор.НЕТ.
"В Печерский суд от Андрея Антоненко (Riffmsater) подан иск к должностным лицам, опозорившим его репутацию", - говорится в сообщении.
Об этом на своей странцие в сети Facebook сообщил адвокат Антоненко Святослав Жерновников, информирует Цензор.НЕТ.
"В Печерский суд от Андрея Антоненко (Riffmsater) подан иск к должностным лицам, опозорившим его репутацию", - говорится в сообщении.
Буде розголос на весь світ про преЗедента-"юриста", "найкращого міністра" та Рябошапку.
За цією справою і так слідкують з Європи та США.
Подружка Авакова Йованович також дуже чекала на правосуддя в цій справі.
А там доки до суду шеремета дійде і в єспл час підійде.
Саме так, але не все. Це ще визнання правоти постраждалого. А для декого -саме цей аспект має сенс а не "такая-то сумма евро"
ніхто! ніхто, навіть преЗЕдент, не мають права без рішення суду назначати або визначати або вказувати хто винен...
і до обвинувачувального вироку суду ця людина має право на захист своєї гідності
(Ви це і без мене знаєте!!! і це ще раз підтверджуе, що нормальна людина не забрудниться, повіривши в те "шоу" , яке само по собі дуже дивне, якщо не сказати протизаконне!!)
1. Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться:8) невтручання у приватне життя;
10) презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини;
Стаття 15. Невтручання у приватне життя
1. Під час кримінального провадження кожному гарантується невтручання у приватне (особисте і сімейне) життя.
ексом, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження.
4. Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя, зобов'язаний запобігати розголошенню такої інформації.
Стаття 254. Заходи щодо захисту інформації, отриманої в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій
1. Відомості про факт та методи проведення негласних слідчих (розшукових) дій, осіб, які їх проводять, а також інформація, отримана в результаті їх проведення, не підлягають розголошенню особами, яким це стало відомо в результаті ознайомлення з матеріалами в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу.
Стаття 255. Заходи щодо захисту інформації, яка не використовується у кримінальному провадженні
2. Забороняється використання зазначених у частині першій цієї статті матеріалів для цілей, не пов'язаних з кримінальним провадженням, або ознайомлення з ними учасників кримінального провадження чи будь-яких інших осіб.
Коротко про їх "брифінги"...
Де ти так забарився, 100 днів вже минуло.
Это сразу видно.
Авжеж, спектаклі не потрібні. То навіщо екстрена пресуха, обвинувачення і неявка до суду сторони обвинувачення?
А захист честі та гідності - не "лишние движения и надувание щек" для тих, хто має цю честь і гідність.
Тому знаєте, ви ніби як з іншої планети пишете!
За такое-импичмент
тримайтесь, Андрію, фашизм не пройде!
Підозру вручають при затриманні,потім в суді зачитують обвинувачення,суд визнав його законним і арештуав,які питання
десь ми це вже чули...
Я поки що, не побачив жодних підстав для визнання доказів недопустимими. Є питання у їх належності та достатності, але це вже зовсім інше!
Зєлю геть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Дострокові президентські!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Потрібно бити ворога його ж зброєю.
Влада підняла руку на святе - на атовців та волонтерів.
Має бути і людський суд - засудження, і правовий - з наслідками.