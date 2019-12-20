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Темы дня: Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Газовая война Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
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Все про:Аваков (2936) адвокат (1221) Зеленский (4074) Рябошапка Руслан (226) Антоненко Андрей (25)

 Антоненко подал иск на Зеленского, Рябошапку и Авакова. ДОКУМЕНТ

Подозреваемый по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко подал иск в суд на Президента Украины Владимира Зеленского, министра внутренних дел Арсена Авакова, первого заместителя председателя Национальной полиции Евгения Коваля и генерального прокурора Руслана Рябошапку о защите своей чести и достоинства.

Об этом на своей странцие в сети Facebook сообщил адвокат Антоненко Святослав Жерновников, информирует Цензор.НЕТ.

"В Печерский суд от Андрея Антоненко (Riffmsater) подан иск к должностным лицам, опозорившим его репутацию", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд перенес рассмотрение апелляции на арест Антоненко на 23 декабря

Антоненко подал иск на Зеленского, Рябошапку и Авакова 01
Антоненко подал иск на Зеленского, Рябошапку и Авакова 02

Источник: https://censor.net.ua/n3166497
 
   
 Топ комментарии
 
Ну аби до ЄСПЛ аби дійти, то починати саме з цієї позовної заяви треба. Процедура ж така?
А там доки до суду шеремета дійде і в єспл час підійде.
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Все правильно он подал.Цель-европейский суд.И он его выиграет.Зеля не только довел Украину до дефолта,он еще нас и опозорил.Хотя,мы тоже нелохи,выбрали.
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не нужно обобщать - я не выбирала эту плесень Антоненко подав позов на Зеленського, Рябошапку й Авакова - Цензор.НЕТ 8618 правда отдуваться приходится коллективно, а хотелось бы, чтобы персонально
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печёрская контора в этом случае для галочки, что бы подать заявление в международный суд нужно пройти через высер "Вовка и ко" в международном суде нелоху42 и рюкзакову будет киздец.
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Судді Печерського суду завжди славилися своєю принциповістю та служінням ЗАКОНУ!!!!
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В разі потреби після них піде в суди вищої інстанції, а потім і в міжнародний ЄСПЧ.
Буде розголос на весь світ про преЗедента-"юриста", "найкращого міністра" та Рябошапку.

За цією справою і так слідкують з Європи та США.
Подружка Авакова Йованович також дуже чекала на правосуддя в цій справі.
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Не просто Рябошапку, на "мого на 100% прокурора", який зробе, що скажуть
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Антоненко може подати позовну заяву, але результат її розгляду заздалегідь відомий Антоненко подал иск на Зеленского, Рябошапку и Авакова - Цензор.НЕТ 3869
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Ну аби до ЄСПЛ аби дійти, то починати саме з цієї позовної заяви треба. Процедура ж така?
А там доки до суду шеремета дійде і в єспл час підійде.
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Решение ЕСПЛ будет: выплатить такую-то сумму евро в качестве компенсации. И все...
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Російською ЕСПЧ азагалі то.
Саме так, але не все. Це ще визнання правоти постраждалого. А для декого -саме цей аспект має сенс а не "такая-то сумма евро"
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але самий факт цїєї заяви...так би мовити прецедент - це вже добре!
ніхто! ніхто, навіть преЗЕдент, не мають права без рішення суду назначати або визначати або вказувати хто винен...
і до обвинувачувального вироку суду ця людина має право на захист своєї гідності
(Ви це і без мене знаєте!!! і це ще раз підтверджуе, що нормальна людина не забрудниться, повіривши в те "шоу" , яке само по собі дуже дивне, якщо не сказати протизаконне!!)
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Стаття 7. Загальні засади кримінального провадження
1. Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться:8) невтручання у приватне життя;

10) презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини;

Стаття 15. Невтручання у приватне життя
1. Під час кримінального провадження кожному гарантується невтручання у приватне (особисте і сімейне) життя.
ексом, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження.
4. Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя, зобов'язаний запобігати розголошенню такої інформації.

Стаття 254. Заходи щодо захисту інформації, отриманої в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій
1. Відомості про факт та методи проведення негласних слідчих (розшукових) дій, осіб, які їх проводять, а також інформація, отримана в результаті їх проведення, не підлягають розголошенню особами, яким це стало відомо в результаті ознайомлення з матеріалами в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу.

Стаття 255. Заходи щодо захисту інформації, яка не використовується у кримінальному провадженні
2. Забороняється використання зазначених у частині першій цієї статті матеріалів для цілей, не пов'язаних з кримінальним провадженням, або ознайомлення з ними учасників кримінального провадження чи будь-яких інших осіб.

Коротко про їх "брифінги"...
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Мова йде про цивільну відповідальність.
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не важно.. суть - ЛЮБОЕ решение местного суда. А дальше - ЕСПЧ.
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ну що хотіли ЗЕ презіка? Отримайте лайно...далі буде гірше..
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точніше преЗЕка ( майбутній зек, тобто) Антоненко подав позов на Зеленського, Рябошапку й Авакова - Цензор.НЕТ 2613
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Нам методами агресивного маректингу просто втюхали Зєєєлю, а потім і "Слуг урода", як колись Годон втюхував простакам пірамідки Юшенсі. Нажаль не всі це здатні визнати. Я знаю кадрів, які досі впевнені, що то злочинна влада не дала чесному-благородному єврею Мавроді їх озолотити.
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Дело не в том что Мавроди еврей, а в том что мошенник высшей категории.
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Так, але чому "мошеннік висшей категории" виявився саме євреєм? Чому таке число "мошенніков висшей категории" віявляються саме євреями при тому, щоєвреїв в Україні 0,3% (за переписом 2002р)
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A вы статистку по мошенникам-украинцам собирали ? Или по мошенникам-грекам, например ?
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Брехунок, Мавроди это греческая фамилия, онбыл россиянином по матери и греко-украинцем по отцу.
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Ну да. Вроде бы умные люди из знакомых полезли в "МММ-2012"
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Правильно! Они хотят беспридельничать под видом "не совсем справедливой Фемиды".
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Чому не чекали?
Де ти так забарився, 100 днів вже минуло.
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Спектакли не нужны. Если совершил преступление то ответишь за свои действия согласно законов. Если не совершил То должны ответить МВД и Прокуратура первыми лицами учитывая резонанс.А лишние движения и надувание щек ничего кроме мыслей о подтверждения вины не вызывают
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Дядя. А ты хоть раз в жизни был в милиции, прокуратуре, тебя допрашивали, задерживали, предъявляли подозрение, судили.....? Если нет-то не пиз@и!
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Який ти розумний .... вбивати пора.
Авжеж, спектаклі не потрібні. То навіщо екстрена пресуха, обвинувачення і неявка до суду сторони обвинувачення?
А захист честі та гідності - не "лишние движения и надувание щек" для тих, хто має цю честь і гідність.
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Емм, мені менти (уже реформовані, до речі) колись намагалися впаяти буху їзду за кермом, коли я на антибіотиках був і пити навіть 10 грам не міг... А тут все серйозніше ж!

Тому знаєте, ви ніби як з іншої планети пишете!
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Щоб не намагалися впаяти, потрібно наполягти на проведення медичного огляду в мед. закладі, аж до взяття на аналіз крові та сечі, а не вестись на відмову на проведення медичного освідчення. Після такої вимоги, якщо ти дійсно тверезий або не під наркотой, менти попустяться.
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Так я і не відмовлявся, просто їхній алкотестер показав якусь страшну цифру (як від 300 грамів горілки). А аналіз крові показав НУЛЬ!
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А найцікавішою була мотивація - від вас алкоголем смердить...
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Довбані кретини зупиняють тебе, трусять тобі зерню, про "від вас пахне". Ти маєш кидати все, їхате в саме гидке місце у кожному обласному центрі і давати їм взяти у себе кров? Якого хера якийсь кретини в погонах має наражати на небезпеку моє здоров'я? Бо йому захотілося? Чувак ти потомствений раб, без гідності і самоповаги.
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Якщо звинувачення безпідставне під суд кретинів. Позор їм і ганьба, а вам ганьба що обрали їх. Все по правді.
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со стороны Зе давление на суд
За такое-импичмент
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Ти не в ЄС, Британії чи США. Антоненко подал иск на Зеленского, Рябошапку и Авакова - Цензор.НЕТ 7243 Окстись ти в цирку.
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Это в нормальных странах с демократию был бы импичмент. А вы живете в совкодроченской стране, где вами управляют Зедебид которого избрал телевизор и 73% дебилов и олигархи
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В любой нормальной цивилизованной стране за давление на суд президенту делают импичмент, а всех должностных лиц причастных к фальсификату сажают в тюрьму. И только в Украине уголовник, убийца мародер делает пресс-конференции, а его прикрывает презик.
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А при чому тут Зімбабве до «нормальной цив. страньі» ?
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Вироку суду ще не було,поки триває слідство статус у Антоненко тільки обвинувачений.всі питання до слідчого який висунув це обвинувачення .Яким боком ще й Зеленський до всього цього,однозначно петькіні дебіли піарщики порадили
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Антоненко - подозрваемый (не обвиняемый), не путай аналитег специализд по УК.
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Катя аналітег і спец по КПК
Підозру вручають при затриманні,потім в суді зачитують обвинувачення,суд визнав його законним і арештуав,які питання
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Мова йде про прес-конференцію , де Коваль , Аваков, Рябошапка , Зеленський , назвали Антоненка злочинцем. Не потрібно перекручувати події. І до того ж це було зроблено до суду.
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Кажу вам,не рвіть дупи передчасно,ви тільки шкодите цим людям,так само як і оті придурки,котрі дали поради відмовитись від свідчень,тим самим косвенно признати вину
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Вже 200 років така хєрня карає. В основному в козлорилію таке проходить, але і в нас довірливих дебілів вистачає.
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Вся эта патетическая суета не спроста.
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Зе узурпував владу в турборежимі. В турборежимі до нього й песець прийде. Хоча он вище вже прийшов, пухнастик.
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Я б на місці Антоненка також в Європейський суд з прав людини скаргу подав... Гадаю, там би дали адекватну оцінку всім "доказам" від МВС...
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Зря это фото Антоненко к новости приклеили. Тут бороду по бокам слабо видно.
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Для мене це також особлива, одна із приоритетних справ яку хочеться розкрити. І це було б дивно, якщо ця справа не пріоритетна для всіх українців, окрім замовників і виконавців. Так що на всіх українців, окрім вище зазначених не зацікавлених осіб, також можна подавати до суду.
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А ви розумієте, що, приміром, американський суд значну частину доказів, наведенних у цій справі не взяв навіть до розгляду, як отримані незаконним шляхом?
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кого ти питаєш? по тупості висловлювання не бачиш шо то кацап?
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Ні, ви не праві. Не живіть міфами. По перше "американський суд" це що таке? Якого Штату? "Американське право існує та розвивається на двох рівнях - штатів на федерації. Це пов'язано із федеральною структурою США. Тобто, штати, які входять до складу США, мають досить широку автономну компетенцію. У межах неї вони створюють власне законодавство та власну систему прецедентного права. Тому можна говорити, що у США існує 51 система права - 50 у штатах та одна на рівні федерації. Також суди кожного зі штатів здійснюють свою юрисдикцію незалежно один від одного, згідно власного законодавства."

Я поки що, не побачив жодних підстав для визнання доказів недопустимими. Є питання у їх належності та достатності, але це вже зовсім інше!
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А записи телефонних розмов? Аваков відзвітував про прослушку 44 тис. абонентів! Де санкція суду хоча б по сотні громадян???
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Ні. Не намагайтесь коментувати те, що не розумієте, та й не повинні розуміти. Це справа юристів. Я ж не коментую хід операції? Це не прослушка, це аналіз так званих лаків/сидів, просто номера які працювали в певному місці та в певний час. І робиться доступ до цієї інформації на підставі ухвали слідчого судді. Жодного змісту розмов у цей спосіб не отримаєш. Прослушка, це НСРД, їх 44 тис., за рік по усій країні не проводять. Вільних каналів для цього у такій кількості просто не існує!
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кацап, а ты сам понял что пёрднул?.. (хоча й українською...)
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Почитай в позовній заяві, які претензії Антоненко пред"являє до Зеленського. Хотіти щоб справа була розкрита і приймати в розкритті участь, це дві великі різниці. Я бачу що ти "НЕ кацап", але чомусь не хочеш щоб вбивство Шеремета було розкрито, то ти може й не українець?
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Ну а участь в прес-конференції де представниками влади людей названо злочинцями , на якій гарант дотримання Конституції , не мав би бути це що? . Нічого не доведено , не було суду , менти і прокуратура заявили- доведено .Присутність і слова " Для нас це особлива ,олна з приорітетних справ , яку хотілося б розкрити " , - це що сигнал , для суду , мол майте муху в носі , - вам кажуть все розкрито.
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А ще частину доказів відкинув би через алібі підозрюваних!
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Чого ви до мене додовбались? я і сотої частини того що творить Зеленський не зробив, а ви відразу імпічмент, імпічмент...
Антоненко подав позов на Зеленського, Рябошапку й Авакова - Цензор.НЕТ 4039
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Антоненко подає позовну заяву, а нам треба цього зеленого чмирька гнати поганим віником в його кохану паРашу Антоненко подав позов на Зеленського, Рябошапку й Авакова - Цензор.НЕТ 4482
Зєлю геть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Дострокові президентські!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Сам голосував за Зеленського. Але тоді він був "котом у мішку". Сьогодні з цього мішка виліз не кіт, не порося, а потвора з рогами, ратицями, довгим хвостом, собачим писком і рохкає по свинячому...
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Ще не відсидів, а вже "про захист честі" мова пішла. І адвокати максимально хайпують.
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а ты бы хотел отсидеть,по липовому делу?каждый гражданин имеет право на защиту или у зелени искривленное сознание на этот счет?
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Правильно зробив... По інстанціям - до Верховного суду, а далі - у Страсбург...
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пускай теперь у них бл голова болит Антоненко подав позов на Зеленського, Рябошапку й Авакова - Цензор.НЕТ 6543
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Шеремета замовив Аваков з Порошенком, а вбив Сергій Коротких(Малюта)
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авяков посадил всех в дырявую лодку, отгреб от берега и выбросил весла, молодчага, тупорылое создание, это результат закономерен для нашей системы, где политические назначенцы засиживаются в креслах, кто такой аваков - никто, с какого дыва он весомая фигура, народный фронт испарился, кого он представляет и шо оно такое, непонятно. Весомый кусок говна этот аваков.
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этого зеленого пинчера давно пора на нары
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Найкращий суд народний та на площи з гилякою. Антоненко подав позов на Зеленського, Рябошапку й Авакова - Цензор.НЕТ 8648
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На кой черт авакян затеял весь этот тухляк? Думал что прокатит,как с Сашком Билым? Так для этого надо было минимум грохнть Антоненка. Идиот.
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І це правильно.
Потрібно бити ворога його ж зброєю.
Влада підняла руку на святе - на атовців та волонтерів.
Має бути і людський суд - засудження, і правовий - з наслідками.
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