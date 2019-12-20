 Антоненко подал иск к Зеленскому, Рябошапке и Авакову. ДОКУМЕНТ

Об этом на своей странцие в сети Facebook сообщил адвокат Антоненко Святослав Жерновников, информирует Цензор.НЕТ.
"В Печерский суд от Андрея Антоненко (Riffmsater) подан иск к должностным лицам, опозорившим его репутацию", - говорится в сообщении.
Об этом на своей странцие в сети Facebook сообщил адвокат Антоненко Святослав Жерновников, информирует Цензор.НЕТ.
"В Печерский суд от Андрея Антоненко (Riffmsater) подан иск к должностным лицам, опозорившим его репутацию", - говорится в сообщении.
Будет постоянно в движе, с суда на суд. Тут главное что бы "друзья" при переездах не грохнули а то там весь гадюшник возбуждён.
Аваков, почему такое допускаешь, какие могут быть бунты и скандалы у зала суда, ты что министр МВД или какой-то неполноценный.
Цим позовом нехай сраку витре...
Сейчас он тоже сделал доброе дело ради нас, тратя свое время и деньги на отстаивание наших гражданских прав, прописанных в Конституции!
В следующий раз, какой нибудь новый президент Украины вспомнит, как облажался Зеленский со своими обвинениями и не будет творить подобного!
А с ним так поступили, вместо того чтоб героя дать
Да еще и слепая к тому же.
Це буде перемога для всієї України і Українців .
Как по мне, это объясняется нервозностью, и отсутствием чёткой стратегии защиты. Отсюда и совет молчать по 63 статье Конституции, и записка из сизо "ни о чём", и заявления об 100% алиби(но мы вам о нём не расскажем), и попытки организовать общественное давления по принципу"мы не верим следствию - значит выпускайте", и попытка через "прикормленых" инфобойцов создать напряжение в соцсетях ...
Проигрышная стратегия, как по мне, но другой, похоже, нет.