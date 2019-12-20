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Темы дня: Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Газовая война Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
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Все про:Аваков (2936) адвокат (1221) Зеленский (4074) Рябошапка Руслан (226) Антоненко Андрей (25)

 Антоненко подал иск к Зеленскому, Рябошапке и Авакову. ДОКУМЕНТ

Подозреваемый по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко подал иск в суд на Президента Украины Владимира Зеленского, министра внутренних дел Арсена Авакова, первого заместителя председателя Национальной полиции Евгения Коваля и генерального прокурора Руслана Рябошапку о защите своей чести и достоинства.

Об этом на своей странцие в сети Facebook сообщил адвокат Антоненко Святослав Жерновников, информирует Цензор.НЕТ.

"В Печерский суд от Андрея Антоненко (Riffmsater) подан иск к должностным лицам, опозорившим его репутацию", - говорится в сообщении.

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Антоненко подал иск к Зеленскому, Рябошапке и Авакову 01
Антоненко подал иск к Зеленскому, Рябошапке и Авакову 02

Источник: https://censor.net.ua/n3166497
 
   
 Топ комментарии
 
Все правильно он подал.Цель-европейский суд.И он его выиграет.Зеля не только довел Украину до дефолта,он еще нас и опозорил.Хотя,мы тоже нелохи,выбрали.
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В разі потреби після них піде в суди вищої інстанції, а потім і в міжнародний ЄСПЧ.
Буде розголос на весь світ про преЗедента-"юриста", "найкращого міністра" та Рябошапку.

За цією справою і так слідкують з Європи та США.
Подружка Авакова Йованович також дуже чекала на правосуддя в цій справі.
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але самий факт цїєї заяви...так би мовити прецедент - це вже добре!
ніхто! ніхто, навіть преЗЕдент, не мають права без рішення суду назначати або визначати або вказувати хто винен...
і до обвинувачувального вироку суду ця людина має право на захист своєї гідності
(Ви це і без мене знаєте!!! і це ще раз підтверджуе, що нормальна людина не забрудниться, повіривши в те "шоу" , яке само по собі дуже дивне, якщо не сказати протизаконне!!)
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Ще в лігу сексуальних реформ треба написати) Антоненко подав позов на Зеленського, Рябошапку й Авакова - Цензор.НЕТ 4507
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Не хочеш посидеть за продуманное обвинение, нет?
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За продуманное обвинение? О коротуна-певц продумал обвинение ? Экий коротун молодец!
Будет постоянно в движе, с суда на суд. Тут главное что бы "друзья" при переездах не грохнули а то там весь гадюшник возбуждён.
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Молодец адвокат Антоненко!!!! , тянет из него кучи денег (знает наверно, что есть заначки у бойца) ---------такие иски очень дорогие по деньгам ( пошлина, судебные затраты и т.д.) да и плюс еще и услуги адвоката и кстати эти иски считаются самыми невыгодными , если так можно выразится -- шанс выигрыша по иску равен нулю, в итоии наших судов за лет 10 было выиграно только один два иска из приблизительно 200 штук и выиграны были депутатами которые были у власти
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Коротун штабс-сержант ссо! У него бабла как у дурного фантиков. Он ему на гитаре отыграет долг в тюремном оркестре.
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Тут сложнее проиграть, чем выиграть раз в 10! Т.к. нарушение гражданских прав очевидно и видео закреплено в отличном качестве! Экспертизы для установления личности преступников не понадобится!
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Всё правильно! Нужно ещё в какой-то европейский суд по правам человека подавать иск. Эти твари в этой истории вообще берега попутали. Причём очернили честные имена людей которые в 1000 раз больше хорошего для страны сделали чем эти твари.
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"Берега попутали" -это у тебя за поребриком
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Можно еще было на Свободу Слова вместе с Шустером подать. Савик Шустер своей передачей тоже принимал участие в клевете на подозреваемых. Откровенно играет на стороне Зе-команды... На Западе и такие иски есть.
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Антоненко, у тебя смятение, не ожидал что так может повернуться судьба задом. Ти захищайся. Що, і в гадці не мав, що таке може трапитись? Виходь на трибуну і аргументуй. Чи може ритуальне вбивство людини в безладі країни твоя стихія. Не мовчи... а ... почуємо.
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Антоненко ! не сдавайся! Обгадить конечно проще чем потом отмыться, но к чистому не пристанет.Все кто с мозгами все правильно понимают!
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Андрюша, а вдруг чего-нибудь да найдут!?
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Такие расследования не проводят под силовым давлением. Под угрозами физической расправы со стороны АТОшников. Если такое происходит, то это уже анархия и не государство, а выражаясь словами Путлера "недогосударство" - полубандитская республика.. Ни в одной европейской стране такое невозможно. Претензии могут быть выставлены, когда следствие закончится и ничего не докажут, а скажут "Извините ошиблись"
Аваков, почему такое допускаешь, какие могут быть бунты и скандалы у зала суда, ты что министр МВД или какой-то неполноценный.
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Теперь для Рябошапки с Аваковым дело чести найти хоть что-то. Ищите! Человек грешен и чего нибудь всегда найдется. Чтоб люди не сказали что вы за*ранцы.
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А к чему эта мужественная фотка, от чувака который в военных операциях не учавствовал и в зоне АТО был только чтобы петь?
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вони зганьбили не репутацію Антоненка, а свою... Хоча, яка там в біса "репутація" в шмарклі та його прихвостнів ((
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кто то скажет - контузия лечится???
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Яке воно тупе, цей музикант...
Цим позовом нехай сраку витре...
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Уважаю. Этот человек бросив покой и теплый быт, пошел нас защищать!
Сейчас он тоже сделал доброе дело ради нас, тратя свое время и деньги на отстаивание наших гражданских прав, прописанных в Конституции!
В следующий раз, какой нибудь новый президент Украины вспомнит, как облажался Зеленский со своими обвинениями и не будет творить подобного!
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"пошел нас защищать!"___________вот только не надо преувеличивать!
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Пребывание сержанта Антоненко в зоне проведения АТО / ООС связано с его деятельностью как музыканта, в составе группы внутренней коммуникации ВСУ и тому подобное.Источник: https://censor.net.ua/n3165774
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Этот человек бросив покой и теплый быт, пошел нас защищать, играл на баяне, мурку шпарил.

А с ним так поступили, вместо того чтоб героя дать
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А не вскружила ли ему голову пророшенкова поверхностная и лицемерная трескотня про патриотизм и личный пример Барыги, что под покровом этой трескотни можно проворачивать тёмные делишки с пользой для кармана и пуза.
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Вообще-то за оскорбения должностных лиц не мешало бы к уголовному кодексу прибегать. . Я не защитник и не сторонник Зеленского, но мне противно когда каждая дрянь оскорбляет Президента!
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Ты придуриваешься? Я спрашиваю, в каких окопах ТЫ нас защищал!
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Что Антоненко "дрянь" говориш только ты , а я утверждаю,что это ты дрянь ,п"янь и гандон. Думаю, количество лайкв под нашими постами расставит точки над "і". Поезд пошел...
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А мне противно что конкретная дрянь коверкает фамилию Президента. Надо бьі к уголовке и етом прибегнуть.
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Дудкин, почему у тебя нет украинского алфавита. Или ты из Ольгино постишь.?
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Потому что тьі(следи за литерой) конкретная дрянь, коверкаюшая фамилию Президента.
Да еще и слепая к тому же.
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Появившись на брифинге,********** одобрил работу мвс в деле о поимке убийц Шеремета-всё!!! зю фактически принял работу...как обычно жидко обделавшись..поздравляю Украина...а те кто голосовал за кота в мешке-так это по нашему..."наделаю себе в штаны,что бы соседу воняло"...теперь @лядь нюхайте
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Раз ведет себя как порохобот-провокатор, значит рыльце в пушку.
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Гарний хід - бажаю Антоненку вигратив в суді проти Зе , Рюкзакевича і Ко Антоненко подав позов на Зеленського, Рябошапку й Авакова - Цензор.НЕТ 8007
Це буде перемога для всієї України і Українців .
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на войне все средства хороши. но результата это не даст, кроме пиара.
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Подбарыжника в коментах сразу можно узнать по высеру про подачу потом в ЕСПЧ, но так как туда набирают исключительно олигофренов, то понятное дело не понимают что ЕСПЧ пошлет такой иск нафиг.
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Детский сад. Эмоциональные пассажи, выписанные адвокатом типа: "повну зневагу до принципу...","...вщент розтрощений принцип недоторканості честі і гідності", "знехтували правовими принципами...", "вийшов за межі своїх повноважень", настолько же юридически несостоятельны, как и "увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, размежевание общества по принципу национальной принадлежности".
Как по мне, это объясняется нервозностью, и отсутствием чёткой стратегии защиты. Отсюда и совет молчать по 63 статье Конституции, и записка из сизо "ни о чём", и заявления об 100% алиби(но мы вам о нём не расскажем), и попытки организовать общественное давления по принципу"мы не верим следствию - значит выпускайте", и попытка через "прикормленых" инфобойцов создать напряжение в соцсетях ...
Проигрышная стратегия, как по мне, но другой, похоже, нет.
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