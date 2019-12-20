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Все про:игорный бизнес (304) лотерея (124) Мотовиловец (6)

 Мы хотели честных правил, но лоббисты игорного рынка решили, что они сильнее, - нардеп Мотовиловец о решении Кабмина по лотереям

Нардеп Мотовиловец прокомментировал решение правительства об исключении возможности распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей.

Об этом он написал в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы намеревались ввести четкие и прозрачные правила, единые для всех, но лоббисты теневого игорного рынка решили, что они сильнее и сделают так, как привыкли. Ну что ж. Мы закрываем все игровые салоны по всей стране", - отметил Мотовиловец.

Нардеп подчеркнул, что всем, кто ставит под сомнение право власти на силу, это "будет неожиданным уроком, тяжелым, болезненным, но важным".

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Напомним, 19 декабря Верховная Рада во время голосования в первом чтении провалила голосование за законопроект №2285-Д "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр".

После этого правительство исключило возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей.

Мы хотели честных правил, но лоббисты игорного рынка решили, что они сильнее, - нардеп Мотовиловец о решении Кабмина по лотереям 01

Источник: https://censor.net.ua/n3166496
 
   
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Им нас...ать на все ваши решения! Салоны как стояли по всем улицам, так и будут стоять. Ваши решения можете засунуть себе в зад, потому что их никто всерьез не воспринимает.
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КЛЮЧОВЕ: закривають мережу по всій країні. Який жах. Як люди зможуть далі жити без лотареї?
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А тепер ще добавити повну конфіскацію у власників чи орендарів салонів і 10% тому хто перший заявить, то взагалі всюди закрили би за один день.
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Як можна закрити те, чого офіційно немає? Усунути Авакова не поможе, - ліквідуйте поліцію і прокуратуру, тоді хіба...
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