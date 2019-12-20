 "Нет никакой "зрады". Работа ведется": замглавы МИД Боднар надеется, что до 31 декабря удастся договориться об обмене пленными

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он заявил во время часа вопросов правительству.
"Я также надеюсь, что результаты скайп-конференции приведут к освобождению до 31 декабря наших заложников, и ребята будут дома", - отметил Боднар.
Он сказал, что этим занимается переговорная группа.
"Нет никакой "зрады". Работа ведется. Я думаю, мы эту работу завершим", - добавил замминистра.
Также он отметил, что переговоры Трехсторонней контактной группы в Минске 18 декабря по обмену удерживаемыми лицами не были сорваны.
"То, что в Минске не удалось договориться, будет продолжено в рамках скайп-конференции об освобождении заложников", - сказал Боднар.
Как сообщалось, на встрече ТКГ в Минске 18 декабря не удалось прийти к соглашению касательно освобождения удерживаемых лиц. Украинская сторона, согласно достигнутой в рамках саммита "нормандской четверки" договоренности, настаивает на обмене всех на всех, однако во время встречи ТКГ не удалось согласовать списки удерживаемых лиц.
Напомним, видеоконференцию Трехсторонней контактной группы по освобождению удерживаемых в ОРДЛО лиц перенесли на 23 декабря.
Он тыпил, что это не понимает или прикидывается?
он же поехавший. высер на Валдает об "они подохнут, а мы - "в рай"" только че стоит.
и никто не реагирует, ибо в Рашке заразы - куча. бактериологическое оружие только че стоит то. (шоб не попало к террористам типо)
и на каждое брехливое слово в нашу сторону от сцаря всея сруси должна быть хоть какая-то оценка, хотя бы чтоб знали, что мы так не думаем и он говорит мягко говоря отсебятину...
не будет деда - будет Медведа.
эти твари не успокоятся то.
я х.з. как можно усмирить эту опухоль(Рузвелту привет) теперь.
это реально - страна-монстр. и "разбомбить" не катит. Вася, ты же знаешь что начнется после того, если гипотетически разбомбят и даже оккупируют Рашку то?
от пары грамм "новичка" обосралось вся **.ее Королевство, а там этого "добра" - тонны.
Этим и пользуются
У цапів нема доброї волі - лише роги пихатості...
Пам'ятаєте, як Порошенко ледь не кожного тижня за горло хватали з приводу "звільніть наших полонених", журналісти як всраті бігали, мам-пап збирали під офісом, в кабінети пропихувались з криками, кишки на кулак наматували, всіх трясло?
Ніби сам Порошенко їх в полоні тримає, і віддавати не хоче.
А зараз - тиша, і мами-папи мовчать, ніде не мітингують, "воззваній" не пишуть, прокльонів не шлють.
І журналістам всиратися нічим, ніяка падла навіть не пискнула до Зе "звільніть наших полонених, ви ж пообіцяли!".
Чи полонені закінчились? Чи бабло?
Лена Яблонька