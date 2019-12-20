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 Политика Украины
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Все про:Боднар (65) МИД (5235) обмен (850)

 "Нет никакой "зрады". Работа ведется": замглавы МИД Боднар надеется, что до 31 декабря удастся договориться об обмене пленными

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар надеется, что до 31 декабря в рамках скайп-конференции Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе удастся договориться об обмене удерживаемыми лицами.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он заявил во время часа вопросов правительству.

"Я также надеюсь, что результаты скайп-конференции приведут к освобождению до 31 декабря наших заложников, и ребята будут дома", - отметил Боднар.

Он сказал, что этим занимается переговорная группа.

"Нет никакой "зрады". Работа ведется. Я думаю, мы эту работу завершим", - добавил замминистра.

Также он отметил, что переговоры Трехсторонней контактной группы в Минске 18 декабря по обмену удерживаемыми лицами не были сорваны.

"То, что в Минске не удалось договориться, будет продолжено в рамках скайп-конференции об освобождении заложников", - сказал Боднар.

Как сообщалось, на встрече ТКГ в Минске 18 декабря не удалось прийти к соглашению касательно освобождения удерживаемых лиц. Украинская сторона, согласно достигнутой в рамках саммита "нормандской четверки" договоренности, настаивает на обмене всех на всех, однако во время встречи ТКГ не удалось согласовать списки удерживаемых лиц.

Напомним, видеоконференцию Трехсторонней контактной группы по освобождению удерживаемых в ОРДЛО лиц перенесли на 23 декабря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В свое время Москва была подчинена Киеву. И кто кому принадлежал? - замглавы МИД Боднар о заявлении Путина об "исконно русском" Причерноморье

Источник: https://censor.net.ua/n3166495
 
 
 Топ комментарии
 
Ми не забули, що до 31.12.2019 р. повинні обміняти всіх на всіх. От і побачимо результати їхньої роботи.
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Что мешает Хуйлу на следующий день после обмена снова наловить пару сотен заложников и через них опять вымогать от Украины всемчто он хочет??!!
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Почему Минск ? Почему не Львов или Варшава ?
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ТОГДА РАБОТАЙТЕ И НЕ СВЕТИТЕСЬ В ПРЕССЕ,как лягушка путешественница.Результат все скажет сам
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переклад: "нє мєшайтє нам дагаваріваца пасєрєдінє!"
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Ми не забули, що до 31.12.2019 р. повинні обміняти всіх на всіх. От і побачимо результати їхньої роботи.
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Та нах обмены, нас не это волнует!
Он тыпил, что это не понимает или прикидывается?
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Что мешает ***** на следующий день после обмена снова наловить пару сотен заложников и через них опять вымогать от Украины всемчто он хочет??!!
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а МИД (уже молчу про преЗЕдента) планирует как-то отреагировать на публичные псевдоисторические высказывания х.ла....или его ересь не подлежит обсуждению?
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так на бред умалишенного только психиатры должны реагировать то.
он же поехавший. высер на Валдает об "они подохнут, а мы - "в рай"" только че стоит.
и никто не реагирует, ибо в Рашке заразы - куча. бактериологическое оружие только че стоит то. (шоб не попало к террористам типо)
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купа мешканців України вважають так само, як хутін... Думаю, що й зєзєдєнт так саме вважає... Якщо ні, то ПОВИНЕН виразити обурення з цього приводу й зробити офіційну заяву... - він президент України, чи губернатор малоросії???
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понимаете в чем дело (а вы понимаете!) это не просто бред, это бред первого лица непредсказуемой страны, возомнившей себя вяликими, и нам так несказочно повезло быть их соседями..
и на каждое брехливое слово в нашу сторону от сцаря всея сруси должна быть хоть какая-то оценка, хотя бы чтоб знали, что мы так не думаем и он говорит мягко говоря отсебятину...
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там тупо "страна" - ОПГ.
не будет деда - будет Медведа.
эти твари не успокоятся то.
я х.з. как можно усмирить эту опухоль(Рузвелту привет) теперь.
это реально - страна-монстр. и "разбомбить" не катит. Вася, ты же знаешь что начнется после того, если гипотетически разбомбят и даже оккупируют Рашку то?
от пары грамм "новичка" обосралось вся **.ее Королевство, а там этого "добра" - тонны.
Этим и пользуются "Немає ніякої "зради". Робота ведеться": заступник голови МЗС Боднар сподівається, що до 31 грудня вдасться домовитися про обмін полоненими - Цензор.НЕТ 5641
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Обмін зривається, викочують нові умови... Невже гадали, що буде щось інше з фєдєрастами??? Не може з ними бути ніяких домовленостей - тре давити до тих пір поки самі не запросять перемір'я, а тоді ще давити, поки самі не вийдуть...
У цапів нема доброї волі - лише роги пихатості...
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Скільки ще поступок кремлівському тхору зробить Зе, щоб звільнити полонених (не всіх) і підняти свій рейтинг серед холодильників і молобздьожі?
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На те вони й журнашлюхи...

Пам'ятаєте, як Порошенко ледь не кожного тижня за горло хватали з приводу "звільніть наших полонених", журналісти як всраті бігали, мам-пап збирали під офісом, в кабінети пропихувались з криками, кишки на кулак наматували, всіх трясло?
Ніби сам Порошенко їх в полоні тримає, і віддавати не хоче.
А зараз - тиша, і мами-папи мовчать, ніде не мітингують, "воззваній" не пишуть, прокльонів не шлють.
І журналістам всиратися нічим, ніяка падла навіть не пискнула до Зе "звільніть наших полонених, ви ж пообіцяли!".
Чи полонені закінчились? Чи бабло?
Лена Яблонька
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