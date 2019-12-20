 В обнародованной МВД записи речь шла о домашней ссоре: если разговор опубликуют полностью, станет очевидно, что он не имеет отношения к делу, - фигурант дела об убийстве Шеремета Киян

Об этом заявил Киян в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ в зале суда по апелляции на арест подозреваемой в деле об убийстве Шеремета Юлии Кузьменко.
"В записи МВД речь шла о домашней ссоре", - заявил он.
По словам Кияна, в записях МВД, где он говорит о том, "сколько он в жизни натворил", речь идет о домашнем конфликте.
Как отметил Киян, если разговор опубликуют полностью, это станет очевидно – однако, по его мнению, следователи вырывают слова из контекста.
Разговор, отметил Киян, происходил в ноябре этого года и он не имеет ни малейшего отношения к делу.
Также Киян рассказал, что подозрение ему не вручено.
Защита подозреваемых планирует обратиться в ГБР с заявлением о фальсификации дела, а также в международные инстанции.
Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
а до этого - его Тимошенко продвинула в НарФронт, смотрящим, заодно и чтобы получить квоту на кресло министра мвд (которую аваков занимал с февраля 2014, но которая после выборов в ВР - получил Нарфронт)..
аваков ВСЕГДА был в конфронтации с Порошенко и служил Тимошенко, а с 2017 года - бене коломойскому, кинув Тимошенко. Это вкратце, не вдаваясь в подробности..
Недаром моника зе!лох особо поблагодарил именно авакова за "помощь в выборах" и оставил ему кресло министра МВД - ЕДИНСТВЕННОМУ из тех кто занимал посты с 2014года
тепер - тільки у відставку
Знайшов час шуткувати. Воно можливо і стане главою, колись - все може бути. Але на зараз він лише "школьник" що обійняв посаду голови держави. А крісло не додає нічого. Ні розуму, ні досвіду, ні звичок, ні навичок, ні ...
0,0(0)1% - даю на неумисну помилку