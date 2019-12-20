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 Политика Украины
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Все про:Шеремет (354) Киян Петр (1)

 В обнародованной МВД записи речь шла о домашней ссоре: если разговор опубликуют полностью, станет очевидно, что он не имеет отношения к делу, - фигурант дела об убийстве Шеремета Киян

Ветеран АТО, фигурант дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, Петр Киян (Электрик) уверяет, что фрагмент записи его разговора, который показали на пресс-конференции, был вырван из контекста, а в самом разговоре речь шла о бытовой ссоре, и это никак не касается дела Шеремета.

Об этом заявил Киян в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ в зале суда по апелляции на арест подозреваемой в деле об убийстве Шеремета Юлии Кузьменко.

"В записи МВД речь шла о домашней ссоре", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В деле об убийстве Шеремета задержаны еще двое подозреваемых Петр Киян и Яна Дугарь (обновлено)

По словам Кияна, в записях МВД, где он говорит о том, "сколько он в жизни натворил", речь идет о домашнем конфликте.

Как отметил Киян, если разговор опубликуют полностью, это станет очевидно – однако, по его мнению, следователи вырывают слова из контекста.

Разговор, отметил Киян, происходил в ноябре этого года и он не имеет ни малейшего отношения к делу.

Также Киян рассказал, что подозрение ему не вручено.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд перенес рассмотрение апелляции на арест Кузьменко на 24 декабря: адвокат, подозреваемая и слушатели отказываются покидать зал заседания. ФОТО

Защита подозреваемых планирует обратиться в ГБР с заявлением о фальсификации дела, а также в международные инстанции.

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Источник: https://censor.net.ua/n3166493
 
 
 Топ комментарии
 
зелепупенки від вас кацапами тхне.
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собаков обісрався на підгрунті службового рвєнія
тепер - тільки у відставку
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Аваков ставленник Зеленского? О как вас рвет!
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юлькин взагалі то, а працює він під особисту відповідальність ***********. ще питання є?
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Невже його Юлька міністром поставила? Може підпис під наказом покажеш?
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Підпис здесь і підпис здесь. Мені подобаються спроби зеленських фанатів відмазувати вєлічайшего лідєра від бруду
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аваков - как раз и есть СЕЙЧАС ставленник зеленского.. забыл? кто его оставил на этом посту?
а до этого - его Тимошенко продвинула в НарФронт, смотрящим, заодно и чтобы получить квоту на кресло министра мвд (которую аваков занимал с февраля 2014, но которая после выборов в ВР - получил Нарфронт)..
аваков ВСЕГДА был в конфронтации с Порошенко и служил Тимошенко, а с 2017 года - бене коломойскому, кинув Тимошенко. Это вкратце, не вдаваясь в подробности..
Недаром моника зе!лох особо поблагодарил именно авакова за "помощь в выборах" и оставил ему кресло министра МВД - ЕДИНСТВЕННОМУ из тех кто занимал посты с 2014года
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Це, вона з Качанівки керувала Наротним Фронтом? Кіндерсюрприз був не при ділах?
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собаков обісрався на підгрунті службового рвєнія
тепер - тільки у відставку
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Ага, а обеспокоенные разговоры с Кузьменко, когда начались вызовы на допрос по делу Шеремета - это тоже домашние ссоры были, верю.
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Всё плохо . Нельзя устраивать шоу , когда в стране война . Все (и не очень умные) переживали , чтобы зеля не ляпнул чего лишнего на встречи с пулом . Он глава государства , а мы его воспринимаем как школьника на экзаменах .
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Он глава государства?
Знайшов час шуткувати. Воно можливо і стане главою, колись - все може бути. Але на зараз він лише "школьник" що обійняв посаду голови держави. А крісло не додає нічого. Ні розуму, ні досвіду, ні звичок, ні навичок, ні ...
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Там явно не обійшлося без Богдана. Таку херню тільки він за допомогою мусорів міг вчинити.
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Хто там руки доклав - справа іншого часу і місця.
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Тобто справа проти цих людей є липовою.
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99,99(9)% - так
0,0(0)1% - даю на неумисну помилку
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Это организовано мошенниками, чтобы отвлечь людей от дерибана земли. Поэтому от главного никак отвлекаться нельзя.
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І це також. Але основний напрям "show must go on", аби не було часу думати.
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Ой, ця справа затівалася мусорами аби скинути Авакова і зайняти його місце. Скоріше всього не обійшлося без Богдана. Авакову був даний час до Нового року аби показати результати. Аваков схоже начав присувати підлеглих, можливо обіцяв виперти, якщо не дадуть результатів. А ті домовилися з Богданом що, допоможуть скинути Авакова, взамін на вірність і крісло. Той, хто стане замість Авакова і є організатор.
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