 В свое время Москва была подчинена Киеву. И кто кому принадлежал? - замглавы МИД Боднар о заявлении Путина об "исконно русском" Причерноморье

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил выступая с трибуны Верховной Рады Украины во время часа вопросов к правительству в пятницу.
"Мы однозначно осуждаем любые попытки РФ посягать на территориальную целостность Украины. Заявление будет сегодня. Мы однозначно это осуждаем, и никакой нарратив Путина, и никакие его выдумки не будут работать для нас. Более того, давайте обратимся в историю - кто кому принадлежал? Когда-то в свое время Москва была подчинена Киеву. Так что давайте говорить о корнях, а не о последствиях", - сказал он.
Он отметил, что также надеется на то, что результаты скайп-конференции участников Трехсторонней контактной группы приведут к освобождению до 31 декабря украинских пленных.
"Над этим работает переговорная группа, нет никакого предательства, работа ведется. Я думаю, мы эта работу завершим", - добавил Боднар.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин назвал Причерноморье "исконно русской территорией", с которой надо "разобраться".
- если первая столица Московии стольный град Касимов!
Москву монголы основали лет через сто после Касимова...
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Если от России отделить территории, которые были присоединены к ней через кровь, насилие, предательство и ложь, то "исконно русские" болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в рамки одной Московской области
https://www.youtube.com/watch?v=hD9Q5ucZ2WU
Доречі, цікаво що, син Бабура мав ім'я Гамаюн (Щасливий) що, перкликається з кацапським образом Птаха Щастя Гамаюн, яка з'являється в кацапському епосі, якраз з навалою монголів.
Буде заява-подивимось.
Тим часом в цирку :"Як справи у країні?". Зеленський з дітьми дзвонив Гончаруку, Баканову і Богдану
Економіка в переддефолтному стані,ворог заявляє про нові територіальні претензії.Що ж вирішують зробити продюсери Вови Лєниного ?
так поедь и скажи ему в лицо, сцыкуняра!!!
Правительству: «Я не могу предложить ничего, кроме крови, тяжелого труда, слез и пота». ... Черчилль У.