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 Политика Украины
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Все про:Боднар (65) МИД (5235) Путин (25310)

 В свое время Москва была подчинена Киеву. И кто кому принадлежал? - замглавы МИД Боднар о заявлении Путина об "исконно русском" Причерноморье

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что МИД Украины осуждает заявления президента РФ Владимира Путина о том, что якобы восточная часть Украины и все Причерноморье - это "исконные русские территории".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил выступая с трибуны Верховной Рады Украины во время часа вопросов к правительству в пятницу.

"Мы однозначно осуждаем любые попытки РФ посягать на территориальную целостность Украины. Заявление будет сегодня. Мы однозначно это осуждаем, и никакой нарратив Путина, и никакие его выдумки не будут работать для нас. Более того, давайте обратимся в историю - кто кому принадлежал? Когда-то в свое время Москва была подчинена Киеву. Так что давайте говорить о корнях, а не о последствиях", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Исконно русские" болота могут легко поместиться в пределах Московской области, - Турчинов о заявлении Путина

Он отметил, что также надеется на то, что результаты скайп-конференции участников Трехсторонней контактной группы приведут к освобождению до 31 декабря украинских пленных.

"Над этим работает переговорная группа, нет никакого предательства, работа ведется. Я думаю, мы эта работу завершим", - добавил Боднар.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин назвал Причерноморье "исконно русской территорией", с которой надо "разобраться".

Источник: https://censor.net.ua/n3166490
 
   
 Топ комментарии
 
Ну нарешті... А головне своєчасно. Припиздент десь за тиждень заяву зробить?
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Ну какая такая Москва?
- если первая столица Московии стольный град Касимов!
Москву монголы основали лет через сто после Касимова...

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А вот еще мощнее ответил Кровавый Пастор Турчинов))))

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Если от России отделить территории, которые были присоединены к ней через кровь, насилие, предательство и ложь, то "исконно русские" болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в рамки одной Московской области
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Ну нарешті... А головне своєчасно. ********** десь за тиждень заяву зробить?
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Президент не должен каждый раз реагировать на реплики полоумных из расейского дурдома. Для этого МИД есть.
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Ось саме Президент і повинен реагувати. Як ти не тужся, але ***** голова кацапії, з цим нічого не поробиш. Але замість президента в нас **********...
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Президент відповідає за зовнішню політику. І на заяви (нажаль ще й досі живого) путлєра, що є "коллєгою" ЗЕ! має відповісти Зе. Шо ж тут поробиш - робота така.
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Президент первым должен реагировать на такое, так как он по сути глава МИДа (внешней политики), что и делал Порошенко в свое время. Тем более, что ту ересь нес не какой-то неизвестный полоумный из-за поребрика, а их сцарь.
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Яка заява? Відосік з 40-го дубля зніме і в нет викладе
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Чекав доки діти зі школи прийшли, не мав більше в кого спитати?
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Не надо искать логику в заявлениях москвы . Они враги . Точка .
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Москву основал Казах Мәнгі Темір хан. Золотая орда

https://www.youtube.com/watch?v=hD9Q5ucZ2WU
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Доречі, з цього приводу є багато чудових видань, сособисто мені до смаку праці Володимира Білінського.
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Тобто путін планує широкомасштабну агресію проти України.
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Да не Путин , а российский Генштаб планирует , которьій уже год. Єто не секрет.
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Путин даже своим мочеиспусканием руководит с трудом. У них там бардак похуже нашего.
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Шо не так? Отгризли 10% території. Поставили пуделя замість вовка на чолі. Планують отгризти ще. Що в них не вийшло? Населення подсаджене на та як у мордорі. Все вийшло. Просто плани поступові. А зебіли висрались на могили загиблих воїнів та злили країну. Без бою.
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И это все поддерживается оболваненной пропагандой населением, судя по их опросам. http://rusjev.net/2019/12/20/88-rossiyan-gotovyi-k-nebolshoy-voyne-esli-mozhno-prisoedinit-novyie-territorii/
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Використовуючи логіку путіна, завтра Верховний Хурал Монголії заявить, що вся Євразія належить Монголії. Навіть Індія, яка ніколи не була під монголами, і яку вони тільки збиралися завоювати.
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Як це Індія та й не була!? Якраз Моголи внесли визначний вклад в розвиток Індії. Дійсно, монгольські війська з 1221 року безуспішно намагалися завоювати Індію, хоча і мали успішні набіги. Але з 16 сторіччя Бабур, який походив по батьку від Тамерлана, а по матері від Чінгісхана таки завоював Індію і створив власну імперію Великих Моголів.
Доречі, цікаво що, син Бабура мав ім'я Гамаюн (Щасливий) що, перкликається з кацапським образом Птаха Щастя Гамаюн, яка з'являється в кацапському епосі, якраз з навалою монголів.
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ЗІ: тюркський символ Гамаюн зображено на Смоленському гербі та є багато пов'язаних з Гамаюн топонімів за Уралом.
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Заявление ***** рассчитано, скорее, не только против Украины, а для дестабилизации обстановки в Европе - подогрева реваншистов, желающих перекроить границы, установленные после Второй мировой войны...
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Та да , при Порошенко такого не бьіло! Тот бьі сразу разразился "заявлением" , потужньім !
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Вибачте,але це не офіційна заява Президента,РНБО,міністра МЗС. Це якийсь пук,якогось зама. Реакції НЕМАЄ !
Буде заява-подивимось.
Тим часом в цирку :"Як справи у країні?". Зеленський з дітьми дзвонив Гончаруку, Баканову і Богдану
Економіка в переддефолтному стані,ворог заявляє про нові територіальні претензії.Що ж вирішують зробити продюсери Вови Лєниного ?
В свое время Москва была подчинена Киеву. И кто кому принадлежал? - замглавы МИД Боднар о заявлении Путина об "исконно русском" Причерноморье - Цензор.НЕТ 3946
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Та то таке. Адже зебілам й досі прикольно!
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мляяя, такие смелые в кабинетах...
так поедь и скажи ему в лицо, сцыкуняра!!!
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Можна подумати що фуйло заяву зробив на Майдані, а не під ліжком з бункера.
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Ну а нелох наконец-то что-то пукнет на эту тему, или нет.
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Ни Украина,ни РФ- к Руси варягов Рюриковичей- отношения не имеют.Это как современная Македония и империя Александра Македонского.
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Любой народ гордится своей историей, своими корнями, своими героями, так принято в цивилизованном мире. В так называемой России (Московии) все на оборот. Своей истории они чураются, своих героев они не хотят знать, брезгуют ими. Вместо этого они украли у Руси (Украины) ее историю, героев, религию, хотя в бога не веруют. Себя пытаются называть русскими, хотя это древнее название украинцев. Все время лезут в Украину, организовали голодомор, репрессии, развязали Вторую мировую войну. Ни дай Бог иметь таких соседей
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московиты в лаптях-это угрофинны, прямые родственники финнов в лаптях, скандинавов,варягов, основателей Руси.
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Всі скандинавські народи через нестачу родючих земель та ресурсів- були варягами і грабували сусідні регіони
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F) Руські, як і цигани, не мають своєї країни. Є країна російська федерація, куди входять автономні і національні округи. Руського автономного або національного округу не існує. Так що ввп - пн)(, чия б корова мукала. Свого часу Москва була підпорядкована Києву. І хто кому належав? - заступник міністра закордонних справ Боднар щодо заяви Путіна про "споконвічно російське" Причорномор'я - Цензор.НЕТ 804 Свого часу Москва була підпорядкована Києву. І хто кому належав? - заступник міністра закордонних справ Боднар щодо заяви Путіна про "споконвічно російське" Причорномор'я - Цензор.НЕТ 804 Свого часу Москва була підпорядкована Києву. І хто кому належав? - заступник міністра закордонних справ Боднар щодо заяви Путіна про "споконвічно російське" Причорномор'я - Цензор.НЕТ 804 Свого часу Москва була підпорядкована Києву. І хто кому належав? - заступник міністра закордонних справ Боднар щодо заяви Путіна про "споконвічно російське" Причорномор'я - Цензор.НЕТ 3753 Свого часу Москва була підпорядкована Києву. І хто кому належав? - заступник міністра закордонних справ Боднар щодо заяви Путіна про "споконвічно російське" Причорномор'я - Цензор.НЕТ 3753
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Замглавы мид? Вы серьезно? Где нахер президент этой страны?!!!
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Він його (хана Орди -Московії) боїться . Це вже гірше не придумаєш.
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« …А всех юродивых и убогих - ссылать в междуречье Оки и Волги к мордве, дабы видом своим диким не позорили святую Русь Киевскую…..» ( из Указа Я.Мудрого)
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Ярослав должен быть национальным героем и символом Украины, а не Бандера- Петлюра-Мазепа
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Святослав Хоробрый, разбивший и развеявший Хазарский Каганат, - герой Украины-Руси. А не Ярицлейв Хитрый, насаждавший религию покоренных рабов - христианство.
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Ярослав правил одной половиной Европы а его образованные дочки- второй половиной.Правление Ярослава- пик культурного,военного и економического влияния Киева.В отличии от периода Мазепы или Петлюры
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Мазепа, Петлюра и Степан Андреевич Бандера - борцы за Независимость Украины-Руси от Московской Орды. Без низ Украина не получила бы в Незалежность в 1991г.
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Не те методы и результаты никакущие.Независимость получил Кравчук ,который стал своим в Кремле и воспользовался кризисом.Прямой военный конфликт с Рашей-это 100% победа Раши
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Чушь. Победа достанется тому, кто захочет победить. Не может достичь "победы" тот, кто "на чужом *** в рай въехать" хочет.
Правительству: «Я не могу предложить ничего, кроме крови, тяжелого труда, слез и пота». ... Черчилль У.
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Британия проиграла войну и лишилась всех своих колоний.А 2 мировую выиграли америкосы,которые всех стравили между собой,торговали на крови со всеми и пришли в Европу в 1944 г к разделу пирога.Красавцы.
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Ну а де ж гарант Конституції і територіальної цілосності України ? . Невже так мокро і погано пахне ? .
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Дійсно.Петро б вже давно пообіцяв парад ЗСУ в Москві та в Севастополі
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Очень хорошо сказал Боднар ! Просто .По существу. И не коверкая исторического прошлого. А то,что путя ляпнул - так это даже хорошо. Самое время выставить его неграмотным идиотом и на глазах всего мира ))
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оба не грамотные) коренное население Киева и Москвы- всегда были в окупации иноверцев Рюриковичей или Романовых. А сейчас в окупации жыдо- олигархов и бандитов
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