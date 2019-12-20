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 Политика Украины, Общество
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 О возобновлении железнодорожного сообщения с ОРДЛО речь пока не идет, - замглавы МИД Боднар

Заместитель главы МИД Украины Василий Боднар заявил, что о возобновлении железнодорожного сообщения с оккупированными районами Донецкой и Луганской областей пока речь не идет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил во время часа вопросов к правительству.

"О железнодорожном сообщении пока речь не идет. Речь идет только об открытии дополнительных пунктов пропуска для гуманитарных потребностей. И такое поручение получила Трехстороння контактная группа, она над этим работает", - сказал Боднар.

На вопрос о том, когда будут открыты дополнительные пункты пропуска в Золотом, Счастье и Демино-Александровске, замминистра сказал, что готовность Украины в этом вопросе есть, однако это надо согласовать с другой стороной конфликта.

"Это надо согласовать, чтобы не было срыва с той стороны, потому что с нашей стороны готовность есть", - объяснил Боднар.

Ранее стало известно, что глава МИД Украины Вадим Пристайко не исключает открытия железнодорожного КПВВ на линии соприкосновения с оккупированными территориями Донбасса.

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Источник: https://censor.net.ua/n3166487
 
 
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Можна зробити простіше - трохи не так як на малюнку - в "республіки"... О возобновлении железнодорожного сообщения с ОРДЛО речь пока не идет, - замглавы МИД Боднар - Цензор.НЕТ 4605
О возобновлении железнодорожного сообщения с ОРДЛО речь пока не идет, - замглавы МИД Боднар - Цензор.НЕТ 3395
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А рейтинг як підтримувати?
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И ИДТИ НЕ МОЖЕТ!!! Ты сюда боевиков привезти хочешь?
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А Зеля говорит запустим поезда. Призедент брехать не может!
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лучше сразу авиасообщение! Аэропорт ведь готов? О возобновлении железнодорожного сообщения с ОРДЛО речь пока не идет, - замглавы МИД Боднар - Цензор.НЕТ 2291
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Можна зробити простіше - трохи не так як на малюнку - в "республіки"... О возобновлении железнодорожного сообщения с ОРДЛО речь пока не идет, - замглавы МИД Боднар - Цензор.НЕТ 4605

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\\О возобновлении железнодорожного сообщения с ОРДЛО речь пока не идет, - замглавы МИД \\
Ключевое слово ПОКА....ЗеКоманда
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Все делеться чтоб потихоньку приучать украинцев к тому что эта раковая опухоль так или иначе будет всунута в Украину как и хочет кумир криворожского малороса.
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"пока"?
Тобто, хочете але не можете.
Відповідно, хотелку вам треба відбити по саме "пока"
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