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 Суд перенес рассмотрение апелляции на арест Антоненко на 23 декабря

Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение апелляции на арест подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета сержанта ССО Андрея Антоненко (Рифмастер).

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Рассмотрение апелляции перенесли на 23 декабря на 13.20.

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Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Источник: https://censor.net.ua/n3166485
 
 
 Топ комментарии
 
НЄЄЄЄЄЄ! припливли ви зєлєпупенки!
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Суд переніс розгляд апеляції на арешт Антоненка на 23 грудня - Цензор.НЕТ 7842

Підозрюваний у справі вбивства журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко подав позов на посадових осіб, які зганьбили його репутацію.
Про це адвокат Святослав Жерновніков написав у Facebook.
"До Печерського суду, від Андрія Антоненка (Riffmsater), подано позов до посадових осіб, які зганьбили його репутацію", - зазначив він.
Як сказано в заяві, під час брифінгу представника МВС було повністю проігноровано норму за принципом презумпції невинуватості, а також принцип честі і гідності громадянина і людини.
Військовослужбовець подав позов на міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, президента України Володимира Зеленського, Генерального прокурора Руслана Рябошапку, а також першого заступника голови Нацполіції, начальника кримінальної поліції Євгена Коваля.
Також Riffmsater позивається до третьої особи - телеканалу "Україна".
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У неділю на Майдані Незалежності буде рок-концерт на підтримку ув'язнених.

22.12 з 12-00


Музичний Марафон "Білими Нитками" на Майдані!





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Зрада!!!
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по каковски это написЯно?
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Я тебья нэ поЙняв Суд переніс розгляд апеляції на арешт Антоненка на 23 грудня - Цензор.НЕТ 2683
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і не дивно. ви взагалі не розумієте, що відбувається. дурника включили і раді цьому
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Дурныка ты .. не включал, ты родился таким Суд переніс розгляд апеляції на арешт Антоненка на 23 грудня - Цензор.НЕТ 9010
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слава Президенту Зеленскому, горанту Конституции ! упа !
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А было на 24е в пред.новости. Ну, на 23е это ж совсем другое дело.
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І тут прокурорам нічого більше сказати про "справу" - докази скінчилися... Суд перенес рассмотрение апелляции на арест Антоненко на 23 декабря - Цензор.НЕТ 5231
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Массовый мор прокуроров, причастных к "делу врачей-волонтеров-участников АТО"?
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Суд переніс розгляд апеляції на арешт Антоненка на 23 грудня - Цензор.НЕТ 7842

Підозрюваний у справі вбивства журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко подав позов на посадових осіб, які зганьбили його репутацію.
Про це адвокат Святослав Жерновніков написав у Facebook.
"До Печерського суду, від Андрія Антоненка (Riffmsater), подано позов до посадових осіб, які зганьбили його репутацію", - зазначив він.
Як сказано в заяві, під час брифінгу представника МВС було повністю проігноровано норму за принципом презумпції невинуватості, а також принцип честі і гідності громадянина і людини.
Військовослужбовець подав позов на міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, президента України Володимира Зеленського, Генерального прокурора Руслана Рябошапку, а також першого заступника голови Нацполіції, начальника кримінальної поліції Євгена Коваля.
Також Riffmsater позивається до третьої особи - телеканалу "Україна".
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У мєнтів єдине обгрунтування пшдозри це "експертиза паходкі"!
Справа в цьому, що "паходка" може і індивідуальна, та не матеріальна, тобто не об'єктивна.
Ідентифікація за відбитками пальців - матеріальна, є палець і є його відбиток і ви порівнюєте два матеріальних об'єкта. Відбитки зняті із злочинця та з місця злочину лежать у архіві і завжди можна перевірити, порівнявши їх, чи не сталася помилка. І зробити це може будь-хто!
А походка? Як її порівнювати? На основі експертного виснвку? Так один експерт побачить одне, інший - інше, а якщо позолотити ручку то побачить і те, чого не було. І як перевірити чи не помилився експерД? Хто може це зробити?

Я не юрист, не знаю тонкощів, але відповідно здоровому глузду експертиза "па паходкє" не може бути доказом вини у суді, оскільки не матеріальна. Експертиза ДНК - матеріальна і тому об"єктивна, бо є об'єкт, експертиза за частками одягу, коли знаходять якусь ниточку і доводять що вона саме від того светра, який був на злочинці - матеріальна і тому об"єктивна, бо є об'єкт.
А що таке експертний висновок про "паходку"? Це ВРАЖЕННЯ конкретної людини, а враження завжди суб"єктивне!
Така експертиза може бути фактором, що обгрунтовує підозру, але не може бути доказом вини! Дімаю всім зрозуміла різниця між підозрою і виною?

Додам ще.
Саме через нематеріальність та реальну можливість суб'єктивного впливу, перевірка на поліграфі не є доказом вини у суді. Так само не може бути доказом і експертний висновок про "паходку".
Про що се свідчить? А про те, що мєнтам у суд іти ні з чим. Вони змогли лише обгрунтувати підозру і дали суду можливість призначити тримання під вартою на час слідства, але у суд мєнтам іти ні з чим.
Для чого затримували?
Або з відчаю, сподіваючися "потім розколоти", або це спосіб прокурору зберегти свою посаду, бо він не пройшов атестацію і має бути звільненим з прокуратури, а тепер він типу "ключова особа" і у начальства є првід не звільняти того, кого з якихось причин завльняти буже не хочеться (чийсь протеже, наприклад).
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но даже здесь у них - полный писец.. Суд переніс розгляд апеляції на арешт Антоненка на 23 грудня - Цензор.НЕТ 8361
согласно экспертизе ПОХОДКИ от британца:..британський експерт Иван Бирч заявив, що жінка, яка робила фото і відео напередодні вбивства (розвідниця, якою назвали Яну Дугарь), та жінка (Юлия Кузменко), що закладала вибуховий пристрій, і та, що активувала бомбу, з великою ймовірністю одна і та ж людина.❗️❗️❗️😎
Такі висновки могли поставити під сумнів версію слідства, тому їх не оприлюднили.👏😂
https://voi.com.ua/news/1302128
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У неділю на Майдані Незалежності буде рок-концерт на підтримку ув'язнених.

22.12 з 12-00


Музичний Марафон "Білими Нитками" на Майдані!





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💩🤢🤡калозелемрази с ручным бе-бе-🎒-авакяшкой ,отрабатывают путлеру дискредитацию Героев Украины
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Рябошапка и вся зеленая шобла пид@расов забилась по норам и не подает признаков жизни. А патриоты чистят ружья и готовятся к весне
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