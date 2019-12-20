 Суд перенес рассмотрение апелляции на арест Кузьменко на 24 декабря: адвокат, подозреваемая и слушатели отказываются покидать зал заседания. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
В Апелляционном суде началось рассмотрение апелляции по делу Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве Павла Шеремета.
Кузьменко доставили в зал суда. Однако прокуроры не явились на заседание.
Адвокат Кузьменко Влад Добош заявил, что не выйдет из зала суда, если заседание перенесут. Также, заявил, что "не уедет отсюда" Юлия Кузьменко.
Однако коллегия судей, в составе Татьяны Фрич, Юрия Сливы (главенствующий судья) и Владимира Мельника, приняли решение перенести заседание на 24 декабря.
Присутствующие вольные слушатели заявили, что также не выйдут из зала суда.
Адвокат Кузьменко звонит Генпрокурору Руслану Рябошапке, однако, по словам защитника, он сбрасывает звонок.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
если "интеллигенции" 8% - и она собирает по 25 000 на Майдане, то сколько ж % зелебыдла, которое собрало на Михайловской аж 43 старухи?
Если бы на выборы ходили нормальные люди страна не выбирала бы постоянно воров и мошенников.
Если быдло не приходит на выборы это как раз наоборот хорошо.
Потому что кого может выбрать быдло?
Вот тут спорный вопрос.
Вы предлагаете ограничить чьи то избирательные права?
Тут действует естественный отбор.
Нежизнеспособный организм погибает.
Что мы и наблюдаем.
Смотрите.
Они же практически необучаемые.
Говорят что умный учится на чужих ошибках,а дурак на своих.
А что с теми кто и на своих не учится?
всё что нужно знать о "качестве" обвинений: аваков и моника зе!лох решили попиарится и дали ЦУ создать хайп, но "что-то пошло не так...".
Теперь не знают как отмазаться, решили тупо съехать с темы - мол, само рассосется..
ну да, ну да...))
СКОЛЬКО ЖАБУ НЕ ЦЕЛУЙ - ПРИНЦЕМ НЕ СТАНЕТ
ты не бойся, не бойся
иди к людям, иди.
Сейчас мы наблюдаем её реанкарнацию - первая часть мармезонского балета - это овощ с его донецкой республикой , а сейчас идёт вторая часть - криворожская республика, чтобы биомассы в едином экстазе слились в единое целое
Де закон а де блаЗєнь з авакяном - отож....
Адвокат Кузьменко звонит Генпрокурору Руслану Рябошапке, однако, по словам защитника, он сбрасывает звонок."
Забились в норы и прикинулись мертвыми.
Надолго.
Зебобики и есть настоящие убийцы?
потом аваков кинул и йулю(в 2017).. а до этого всегда был в конфронтации с Порохом.
зелєвосудіє
Як хапати, то вони перші, а як доводити свої дії - то їх геть нема.
А что вы им за это можете сделать?
Вот давай на чистоту.
Воруют и воруют.
Это никто и не скрывает.
И что?
И т.д.
Почему эти должны стесняться?
Недовольна только кучка маргиналов.
Справа в цьому, що "паходка" може і індивідуальна, та не матеріальна, тобто не об'єктивна.
Ідентифікація за відбитками пальців - матеріальна, є палець і є його відбиток і ви порівнюєте два матеріальних об'єкта. Відбитки зняті із злочинця та з місця злочину лежать у архіві і завжди можна перевірити, порівнявши їх, чи не сталася помилка. І зробити це може будь-хто!
А походка? Як її порівнювати? На основі експертного виснвку? Так один експерт побачить одне, інший - інше, а якщо позолотити ручку то побачить і те, чого не було. І як перевірити чи не помилився експерД? Хто може це зробити?
Я не юрист, не знаю тонкощів, але відповідно здоровому глузду експертиза "па паходкє" не може бути доказом вини у суді, оскільки не матеріальна. Експертиза ДНК - матеріальна і тому об"єктивна, бо є об'єкт, експертиза за частками одягу, коли знаходять якусь ниточку і доводять що вона саме від того светра, який був на злочинці - матеріальна і тому об"єктивна, бо є об'єкт.
А що таке експертний висновок про "паходку"? Це ВРАЖЕННЯ конкретної людини, а враження завжди суб"єктивне!
Така експертиза може бути фактором, що обгрунтовує підозру, але не може бути доказом вини. Дімаю всім зрозуміла різниця між підозрою і виною?
Додам ще.
Саме через нематеріальність та реальну можливість суб'єктивного впливу, перевірка на поліграфі не є доказом вини у суді. Так само не може бути доказом і експертний висновок про "паходку".
Про що се свідчить? А про те, що мєнтам у суд іти ні з чим. Вони змогли лише обгрунтувати підозру і дали суду можливість призначити тримання під вартою на час слідства, але у суд мєнтам іти ні з чим.
Для чого затримували?
Або з відчаю, сподіваючися "потім розколоти", або це спосіб прокурору зберегти свою посаду, бо він не пройшов атестацію і має бути звільненим з прокуратури. Тепер же він типу "ключова особа" і у начальства є првід не звільняти того, кого з якихось причин завльняти дуже не хочеться (чийсь протеже, наприклад).
Сюр якийсь.
Ашибка пороха была в том шо не засадил рюкзака на зону гнить и не приватизировал плюсы.
Відпустіть жіночку під заставу, не напрошуйтесь на народний гнів.
И тут она вдруг решает:"А не послать бы мне всю мою карьеру, все мои труды коту под хвост и заняться террором?"
НЕ ВЕРЮ.
"
Обвинение настолько смехотворно (кто вообще знал в Украине о Шеремете ?), что теперь эта зелёная гоп-компания не знает как выкрутиться.
А ведь ЕСПЧ вытрет их поганые рожи об стол, с превеликим удовольствием, за такое *лядство.
Или боишься что "дорогие партнёры по мирному процессу" не поймут и не оценят ?