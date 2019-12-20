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Все про:апелляция (434) Кузьменко Юлия (23) Добош (3)

 Суд перенес рассмотрение апелляции на арест Кузьменко на 24 декабря: адвокат, подозреваемая и слушатели отказываются покидать зал заседания. ФОТОрепортаж

Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение апелляции на арест подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета волонтер, врач Юлия Кузьменко.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

 В Апелляционном суде началось рассмотрение апелляции по делу Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве Павла Шеремета.

Кузьменко доставили в зал суда. Однако прокуроры не явились на заседание.

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Суд перенес рассмотрение апелляции на арест Кузьменко на 24 декабря: адвокат, подозреваемая и слушатели отказываются покидать зал заседания 01
Суд перенес рассмотрение апелляции на арест Кузьменко на 24 декабря: адвокат, подозреваемая и слушатели отказываются покидать зал заседания 02

Адвокат Кузьменко Влад Добош заявил, что не выйдет из зала суда, если заседание перенесут. Также, заявил, что "не уедет отсюда" Юлия Кузьменко.

Однако коллегия судей, в составе Татьяны Фрич, Юрия Сливы (главенствующий судья) и Владимира Мельника, приняли решение перенести заседание на 24 декабря.

Присутствующие вольные слушатели заявили, что также не выйдут из зала суда.

Адвокат Кузьменко звонит Генпрокурору Руслану Рябошапке, однако, по словам защитника, он сбрасывает звонок.

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Суд перенес рассмотрение апелляции на арест Кузьменко на 24 декабря: адвокат, подозреваемая и слушатели отказываются покидать зал заседания 03
Суд перенес рассмотрение апелляции на арест Кузьменко на 24 декабря: адвокат, подозреваемая и слушатели отказываются покидать зал заседания 04
Суд перенес рассмотрение апелляции на арест Кузьменко на 24 декабря: адвокат, подозреваемая и слушатели отказываются покидать зал заседания 05
Суд перенес рассмотрение апелляции на арест Кузьменко на 24 декабря: адвокат, подозреваемая и слушатели отказываются покидать зал заседания 06
Суд перенес рассмотрение апелляции на арест Кузьменко на 24 декабря: адвокат, подозреваемая и слушатели отказываются покидать зал заседания 07

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Источник: https://censor.net.ua/n3166484
 
 
 Топ комментарии
 
"Кузьменко доставили в зал суда. Однако прокуроры не явились на заседание.

Адвокат Кузьменко звонит Генпрокурору Руслану Рябошапке, однако, по словам защитника, он сбрасывает звонок."

Забились в норы и прикинулись мертвыми.
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Зелешобла в симбиозе с авакянской мусорней берегов не видят.
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видно аваков разом з припиздентом обгадились по повній. рєбяткі, за все потрібно відповідати.
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Зелешобла в симбиозе с авакянской мусорней берегов не видят.
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Ясно. Мне важно было услышать мнение 8% интеллигенции.
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услышал?
если "интеллигенции" 8% - и она собирает по 25 000 на Майдане, то сколько ж % зелебыдла, которое собрало на Михайловской аж 43 старухи?
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Нормальные люди на выборы ходят, а не булыжники бросают на майданах.
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Вот это сомнительно.
Если бы на выборы ходили нормальные люди страна не выбирала бы постоянно воров и мошенников.
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почему в других странах десятилетиями ходят на выборы и все ОК? Проблема в быдле, которая НИКОГДА не ходит на выборы, а потом после очередных выборов визжит: как ВЫ могли выбрать этих воров и мошенников?
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Ну вот вы сами себе противоречите.
Если быдло не приходит на выборы это как раз наоборот хорошо.
Потому что кого может выбрать быдло?
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Проблема в том, что в стране огромное количество ненормальных и просто готовых голосовать за гречку. В развитых странах голоса такого контингента перебивается голосами нормальных людей. А у нас быдла много, вместо народа, которое согласно, что бы их соседи за гречку выбирали им власть.
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А у нас быдла много, вместо народа, которое согласно, что бы их соседи за гречку выбирали им власть.

Вот тут спорный вопрос.

Вы предлагаете ограничить чьи то избирательные права?

Тут действует естественный отбор.
Нежизнеспособный организм погибает.
Что мы и наблюдаем.
Смотрите.
Они же практически необучаемые.
Говорят что умный учится на чужих ошибках,а дурак на своих.
А что с теми кто и на своих не учится?
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"...прокуроры не явились на заседание."

всё что нужно знать о "качестве" обвинений: аваков и моника зе!лох решили попиарится и дали ЦУ создать хайп, но "что-то пошло не так...".
Теперь не знают как отмазаться, решили тупо съехать с темы - мол, само рассосется..
ну да, ну да...))
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Нет, не рассосётся. Антоненко уже нацелился в ЕСПЧ это дело подать. Там шутить не любят.
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Сейчас вы не быдло - сейчас вы биомасса (
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ты понимаешь, Maks Kolorto,

СКОЛЬКО ЖАБУ НЕ ЦЕЛУЙ - ПРИНЦЕМ НЕ СТАНЕТ Суд переніс розгляд апеляції на арешт Кузьменко на 24 грудня: адвокат, підозрювана і слухачі відмовляються залишати зал засідання - Цензор.НЕТ 7414
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в следующий раз подойдешь к тем 25 - 50 - 100 - 150 000, которые там соберутся, и расскажешь им, какие они мудаки

ты не бойся, не бойся
иди к людям, иди.
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150 000? Где ты видел такое скопище порохоботов? Суд переніс розгляд апеляції на арешт Кузьменко на 24 грудня: адвокат, підозрювана і слухачі відмовляються залишати зал засідання - Цензор.НЕТ 3951
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Спасибо жителям кривбасса за презедента ********)
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даунбасенок, мы тебя уже слушали. Теперь заткнись.
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А в чём он не прав на заре прошлого столетия нам явилась криворожско донецкая республика
Сейчас мы наблюдаем её реанкарнацию - первая часть мармезонского балета - это овощ с его донецкой республикой , а сейчас идёт вторая часть - криворожская республика, чтобы биомассы в едином экстазе слились в единое целое
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.. настолько начхать, что ты не поленился написать об этом
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А как это коррелируется? Или ты просто отгавкнулся? Ну ладно-засчитано.
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Прокурорам більше сказати нічого про "справу"... Суд перенес рассмотрение апелляции на арест Кузьменко на 24 декабря: адвокат, подозреваемая и слушатели отказываются покидать зал заседания - Цензор.НЕТ 9763
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видно аваков разом з ************ обгадились по повній. рєбяткі, за все потрібно відповідати.
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Безотвественность расхолаживает всех... почему не видоизменить закон так, чтобы "прогульщики" выплачивали второй стороне процесса компенсацию в размере собственного должностного оклада за каждый день до следующего заседания... из своего кармана, разумеется. Может, были бы более мотивированы...
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А краще зробити простіше - у зв'язку з неявкою сторони обвинувачення звільнити з під варти/зняти обвинувачення,тощо. А потім якщо звільнений виявиться винним посадити її поряд як співучасників злочину.
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Найсмішніше, що за законом саме так має бути!
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От, от, за законом.... Суд переніс розгляд апеляції на арешт Кузьменко на 24 грудня: адвокат, підозрювана і слухачі відмовляються залишати зал засідання - Цензор.НЕТ 4607
Де закон а де блаЗєнь з авакяном - отож....
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"Кузьменко доставили в зал суда. Однако прокуроры не явились на заседание.

Адвокат Кузьменко звонит Генпрокурору Руслану Рябошапке, однако, по словам защитника, он сбрасывает звонок."

Забились в норы и прикинулись мертвыми.
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А це звичайна тактика зебіла. Сховатись і чекати доведення ситуації до абсурду
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Этот спектакль теперь пока зелю не вынесут.
Надолго.
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таки да - монику зе!лоха вынесут НАВСЕГДА... на кладбище Суд переніс розгляд апеляції на арешт Кузьменко на 24 грудня: адвокат, підозрювана і слухачі відмовляються залишати зал засідання - Цензор.НЕТ 5289
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Всрались ЗЕбобики! Кузьменко накатала письмецо маме Шеремета, шо настоящие убицы будут найдены и наказаны! Фейковое дело развалилось.
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А чего всрались?
Зебобики и есть настоящие убийцы?
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уже писали, шо дестабилизация нуна была бене и рюкзаку, шоб расшатать пороха и снести его сериалом.
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Шо за брэд? Она знала убийц и молчала? Она соучастница?
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Смотри опросы рейтинг пороха растет и догоняет ОПЗЖ, Ошибка пети в том шо не снес рюкзака и не засадил эту падлу в тюрягу.
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Порох и не мог его снести - авакова поставили на пост по квоте нарфронта - после выборов ВР. Но фактически аваков - человек Йульки, которая засунула его в НарФронт - смотрящим, ну и получить кресло МВД (НарФронт получил квоту назначить своего в кресло МВД).
потом аваков кинул и йулю(в 2017).. а до этого всегда был в конфронтации с Порохом.
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растет? Где то на 1-2 %, в межах похибки, как говорится
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Она сказала, что будут найденьі. Про то, что знает кто ето не говорила
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то есть она вообще не при делах, но с потолка дала обещание найти. Я тож могу многое пообещать ))))
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І чё за хрень?
Як хапати, то вони перші, а як доводити свої дії - то їх геть нема.
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И шо?
А что вы им за это можете сделать?
Вот давай на чистоту.

Воруют и воруют.
Это никто и не скрывает.
И что?

И т.д.

Почему эти должны стесняться?
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Взагалі то не повинні. їх же "народ обрав" (принаймні керівництво).
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Тем более рейтинги показывают что доверие к президенту,которые олицетворяет собой моновласть монобольшинства только растет.
Недовольна только кучка маргиналов.
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Так і повинно бути. Закон від'ємної селекції ще ніхто обійти не зміг.
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Вижу что обвиняемые и их адвокаты не могут предоставить иной линии защиты чем устройство цирка вместо суда и игра в молчанку. А так говорили, так говорили.
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Так они и пришли на суд, а оказалось что попали в цирк, в котором клоуны не соизволили явиться.
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таки цирк от моники зе!лоха и авакова: "прокуроры не явились на заседание." бо - всрались...
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У мєнтів єдине обгрунтування пшдозри це "експертиза паходкі"!
Справа в цьому, що "паходка" може і індивідуальна, та не матеріальна, тобто не об'єктивна.
Ідентифікація за відбитками пальців - матеріальна, є палець і є його відбиток і ви порівнюєте два матеріальних об'єкта. Відбитки зняті із злочинця та з місця злочину лежать у архіві і завжди можна перевірити, порівнявши їх, чи не сталася помилка. І зробити це може будь-хто!
А походка? Як її порівнювати? На основі експертного виснвку? Так один експерт побачить одне, інший - інше, а якщо позолотити ручку то побачить і те, чого не було. І як перевірити чи не помилився експерД? Хто може це зробити?
Я не юрист, не знаю тонкощів, але відповідно здоровому глузду експертиза "па паходкє" не може бути доказом вини у суді, оскільки не матеріальна. Експертиза ДНК - матеріальна і тому об"єктивна, бо є об'єкт, експертиза за частками одягу, коли знаходять якусь ниточку і доводять що вона саме від того светра, який був на злочинці - матеріальна і тому об"єктивна, бо є об'єкт.
А що таке експертний висновок про "паходку"? Це ВРАЖЕННЯ конкретної людини, а враження завжди суб"єктивне!
Така експертиза може бути фактором, що обгрунтовує підозру, але не може бути доказом вини. Дімаю всім зрозуміла різниця між підозрою і виною?
Додам ще.
Саме через нематеріальність та реальну можливість суб'єктивного впливу, перевірка на поліграфі не є доказом вини у суді. Так само не може бути доказом і експертний висновок про "паходку".
Про що се свідчить? А про те, що мєнтам у суд іти ні з чим. Вони змогли лише обгрунтувати підозру і дали суду можливість призначити тримання під вартою на час слідства, але у суд мєнтам іти ні з чим.
Для чого затримували?
Або з відчаю, сподіваючися "потім розколоти", або це спосіб прокурору зберегти свою посаду, бо він не пройшов атестацію і має бути звільненим з прокуратури. Тепер же він типу "ключова особа" і у начальства є првід не звільняти того, кого з якихось причин завльняти дуже не хочеться (чийсь протеже, наприклад).
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Уся країна чекає суду, доказів, подробиць, а прокурори.... Просто не приходять до суду....це просто звиздець якийсь.
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Може їм соромно з такими доказами на людях з'являтись
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А коли вони протягом року не будуть приходити? Жінку так і будуть тримати за ґратами?
Сюр якийсь.
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Им очень страшно. Вынесут "неправильное" решение - и могут из окна выпасть, как Чечетов. В стране ведь нет независимой судебной системы; есть только "телефонное право".
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Дестабилизация нуна была бене и рюкзаку, шоб расшатать пороха и снести его сериалом.

Ашибка пороха была в том шо не засадил рюкзака на зону гнить и не приватизировал плюсы.Суд переніс розгляд апеляції на арешт Кузьменко на 24 грудня: адвокат, підозрювана і слухачі відмовляються залишати зал засідання - Цензор.НЕТ 5502
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Прокурори сидять в засаді, як партизани. А 100%мойпрокурор - забарикадувався.
Відпустіть жіночку під заставу, не напрошуйтесь на народний гнів.
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А ведь это уже обсёр Авакова, а вместе с ним и нелоха.
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Авакову пох, бо він цілком від Янелоха залежить. І Яянелоху пох, бо він обісрався вже давно, і черговий обсёр нічого не додасть і не забере. Зебіли до останнього будуть за Янелоха стояти доки його не знесуть к ібеням.
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Вот одного не понимаю. Вместо того, чтобы жить в свое удовольствие, молодая врачиха проходит сложную специализацию "детская кардиохирургия", собирает материалы для кандидатской и докторской диссертации, защищает ученую степень, становится заведующей отделения детской кардиохирургии...
И тут она вдруг решает:"А не послать бы мне всю мою карьеру, все мои труды коту под хвост и заняться террором?"
НЕ ВЕРЮ.
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И ладно еще бы террором против какого-то известного злодея, а то малоизвестный белорусский журналист - явно не тот объект, который может вдохновить на терроризм.
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Це був російський журналіст, багаторічний співпрацівник ОРТ.
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Надпись на могильном камне: "Павло Шеремет, белоруский журналист, убит в Киеве <дата>".
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Если не нравится идея с терроризмом, можете рассмотреть это дело как исполнение образцово-показательного смертного приговора, замаскированного под акт терроризма.
"
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Если после ТАКОЙ пресс-конференции, с ТАКИМИ выступавшими, прокуроры НЕ выходят на работу, не выполняют свои прямые обязанности - дело ШИТО БЕЛЫМИ НИТКАМИ !
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Прокуроры - тоже люди; не хотят перестукиваться через стены камеры с соседями, коими будут нынешние сидельцы на Банковой.
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Зелёный режим зашкварился по самые помидоры. Всё прозрачно как стёклышко: общество больше всего доверят армии, волонтёрам и военным медикам. Потому удар направлен именно по их авторитету.
Обвинение настолько смехотворно (кто вообще знал в Украине о Шеремете ?), что теперь эта зелёная гоп-компания не знает как выкрутиться.
А ведь ЕСПЧ вытрет их поганые рожи об стол, с превеликим удовольствием, за такое *лядство.
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Рябошапка, дело о зверском убийстве Романа Беспалого когда откроешь?
Или боишься что "дорогие партнёры по мирному процессу" не поймут и не оценят ?
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