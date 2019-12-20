 Суд перенес рассмотрение апелляции на арест Кузьменко на 24 декабря: адвокат, подозреваемая и слушатели отказываются покидать зал заседания. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

В Апелляционном суде началось рассмотрение апелляции по делу Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве Павла Шеремета.

Кузьменко доставили в зал суда. Однако прокуроры не явились на заседание.

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Адвокат Кузьменко Влад Добош заявил, что не выйдет из зала суда, если заседание перенесут. Также, заявил, что "не уедет отсюда" Юлия Кузьменко.

Однако коллегия судей, в составе Татьяны Фрич, Юрия Сливы (главенствующий судья) и Владимира Мельника, приняли решение перенести заседание на 24 декабря.

Присутствующие вольные слушатели заявили, что также не выйдут из зала суда.

Адвокат Кузьменко звонит Генпрокурору Руслану Рябошапке, однако, по словам защитника, он сбрасывает звонок.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".