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 ГПУ собирается уволить следователей по делам Майдана. После этого их переход в ГБР будет невозможен, - адвокат Закревская

Адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская сообщила, что, по ее информации, в ГПУ планируют уволить всех следователей по делам Майдана, не дождавшись подписания президентом Владимиром Зеленским закона №2116 о реформе ГБР. Если это произойдет, их быстрый и беспрепятственный переход в Госбюро расследований станет невозможен.

Об этом Закревская сообщила в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера узнала, что в ГПУ не собираются ждать подписания закона 2116, который позволит перевести следователей и прокуроров по Майдану из ГПУ в ГБР. По моей информации, на понедельник руководитель департамента кадровой службы Тарас Дунас готовит приказы об увольнении следователей и прокуроров, которые после увольнения уже не смогут попасть в ГБР и продолжить (возобновить) расследования дел Майдана", - написала она.

Закревская также обратилась к генпрокурору Руслану Рябошапке с просьбой прокомментировать данную информацию.

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ГПУ собирается уволить следователей по делам Майдана. После этого их переход в ГБР будет невозможен, - адвокат Закревская 01

Источник: https://censor.net.ua/n3166477
 
 
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5 лет "расследовали", а теперь давайте - спихните все на Зеленского.
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Была новость о выбросе мусора под ГПУ - ящики из-под виски, которое стоит.... ну, вроде неплохо.
Во этим и занимались то)
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Собирается расстрелять?
Ах оставьте(просыпается)
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я бы те порекомендовал видео, даже Антиколорадос его выложил у ся на сайте то - Домбровский обсерает Зелю и Петю.
Если чо, Антиколорадос - ярый "порохолюб".
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их не увольнять надо. а садить в камеры вместо беркутов
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шось нашого Рєпожопку (чи як там його) не чутно стало
мабуть, готує якусь капость
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