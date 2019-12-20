 ГПУ собирается уволить следователей по делам Майдана. После этого их переход в ГБР будет невозможен, - адвокат Закревская

Об этом Закревская сообщила в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Вчера узнала, что в ГПУ не собираются ждать подписания закона 2116, который позволит перевести следователей и прокуроров по Майдану из ГПУ в ГБР. По моей информации, на понедельник руководитель департамента кадровой службы Тарас Дунас готовит приказы об увольнении следователей и прокуроров, которые после увольнения уже не смогут попасть в ГБР и продолжить (возобновить) расследования дел Майдана", - написала она.
Закревская также обратилась к генпрокурору Руслану Рябошапке с просьбой прокомментировать данную информацию.
Во этим и занимались то)
Ах оставьте(просыпается)
Если чо, Антиколорадос - ярый "порохолюб".
мабуть, готує якусь капость