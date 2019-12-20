EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Газовая война Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  3625  39
Материалы по теме:
Все про:статус (310) Донбасс (20271) пленные (658)

 40 человек просят исключить их из обменных списков - не хотят возвращаться в "Л/ДНР", - российский "КоммерсантЪ"

При подготовке к обмену пленными между Украиной и "Л/ДНР" возникли некоторые сложности - несколько десятков человек, которых Киев готовился передать оккупантам, по разным причинам попросили исключить их из обменных списков. Теперь предстоит проверить, действительно ли их отказ является добровольным.

Как информирут Цензор.НЕТ, об этом пишет российский "КоммерсантЪ".

Как пишет издание, дополнительную проблему в переговорах о новом "большом обмене" пленными между Киевом и "Л/ДНР" описали два источника в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины.

По словам одного из них, около сорока человек из числа тех, кого украинская сторона готовилась передать Донецку и Луганску, отказались участвовать в обмене и возвращаться в ОРДЛО. Собеседник не назвал всех причин отказов, отметив лишь, что среди отказников есть как те, кто не хочет возвращаться в неподконтрольные Киеву районы Донбасса, так и те, кто желает отбыть назначенное наказание и тем самым закрыть вопрос уголовного преследования в Украине.

Как отмечает издание, требование Луганска "очистить" всех, кто подлежит обмену, стало одной из причин того, что 18 декабря на заседании ТКГ не удалось согласовать проведение "большого обмена" до конца года.

Второй источник также подтвердил информацию об отказниках, не назвав их число. "Это их право не меняться. Их никто не заставляет переезжать. Для нас важно, чтобы была очистка. Чтобы все нормы были соблюдены и человек был освобожден и пользовался равными правами, как все остальные граждане, - сказал он. - Останется он на территории, подконтрольной Киеву, или приедет к нам - он волен распоряжаться своей судьбой самостоятельно. Важно, чтобы его не понуждали отказаться от обмена. Это должно быть подтверждено".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы отказались проводить завтра видеоконференцию по вопросу обмена пленными, но она может пройти в понедельник

По информации "Ъ", изначально во время переговоров об обмене речь шла о том, чтобы проверку добровольности отказа, которую запросили в ОРДЛО, осуществили представители Международного красного креста. Однако оккупационные власти "Л/ДНР" выступили против этого и настояли на том, чтобы проверку осуществил координатор подгруппы ТКГ по гуманитарным вопросам (занимается в том числе проблемой обмена) Тони Фриш.

"У нас есть доверие к Тони Фришу. Он, как арбитр, который подтвердит, что отказник принимал решение о выходе из обмена сам, нас устраивает", - пояснил информированный собеседник.

Господин Фриш, сообщил один из собеседников издания, сможет приступить к проверке, которая предусматривает встречи с отказниками, только после католического Рождества, которое отмечается 25 декабря.

Как сообщалось, Рада 320 голосами продлила на год действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО.

Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят Верховной Радой в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый законопроект об особом статусе Донбасса начнут разрабатывать не раньше марта, - Арахамия

В частности, статья 10 этого закона (переходные положения) устанавливает, что особый порядок местного самоуправления реализуется исключительно органами местного самоуправления, которые будут избраны на внеочередных выборах. В этой статье также прописаны условия, без выполнения которых выборы в ОРДЛО невозможны, среди условий – вывод незаконных вооруженных формирований и военной техники из Украины, гарантии свободного волеизъявления, наблюдения за выборами, в том числе представителями международных организаций, недопущение незаконного вмешательства в избирательный процесс, соблюдение принципов политического плюрализма и свободы агитации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мой муж погиб под Иловайском не для того, чтобы я амнистировала его убийц, - нардеп от СН Вагнер о том, почему не поддержала закон о спецстатусе Донбасса

Впоследствии Верховная Рада не единожды продлевала на год срок действия данного закона. Так, 4 октября 2018 года парламент Украины поддержал президентскую законодательную инициативу, которой особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО будет введен со дня вступления в силу соответствующего закона на срок до 31 декабря 2019 года.

9 декабря 2019г по итогам встречи в "нормандском формате" в Париже президентов Украины, Франции, РФ – Владимира Зеленского, Эмманюэля Макрона, Владимира Путина, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель глава Украинского государства сообщил: "Закон действующий будет внесен (в Верховную Раду. – Ред.) на продление, да. Нам проще сейчас продлить этот законопроект, и потом внести позднее "формулу Штайнмайера", видя определенные шаги с той стороны, что мы приближаемся к деэскалации".

Источник: https://censor.net.ua/n3166476
 
 
 Топ комментарии
 
Треба віддати їх примусово, бо з ними жити буде неможливо Десятки человек просят исключить их из обменных списков - не хотят возвращаться в "Л/ДНР", - российский "КоммерсантЪ" - Цензор.НЕТ 5133
 показать весь комментарий
 
Читаю - не верю своим глазам!!! Не хотеть вернуться в лугандонию!?!? Как такое возможно, Сцы-Вохо!?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Традиция ссср подвергать бывших пленных пыткам и чистке - в самом соку.Не завидую им ))
 показать весь комментарий
 
Треба віддати їх примусово, бо з ними жити буде неможливо
 показать весь комментарий
 
 
Читаю - не верю своим глазам!!! Не хотеть вернуться в лугандонию!?!? Как такое возможно, Сцы-Вохо!?
 показать весь комментарий
 
 
И Путин еще кукарекает о "гражданской войне"?

Хороший ход, нам нужно это под нос Микрону и уважаемой госпоже Ангеле Меркель сунуть. Хотя.... им то по барабану те пленные, но может санкций Рашке подкинут то?(да-да, я оптимист, ага)
 показать весь комментарий
 
 
АХАХАХАХАХ, ТОТ СЛУЧАЙ КОГДА ЛУЧШЕ ПОСИДЕТЬ В УКРАИНСКОЙ ТЮРЬМЕ ЧЕМ НА ПОДВАЛЕ В ЛУГАНДОНЕ
 показать весь комментарий
 
 
Краще в Україні сидіти,ніж в Лугандонії жити))
 показать весь комментарий
 
 
Среди них и те, кто перешел на сторону Украины и дал показания против россии?
Об этом уже писали.
Отдать этих людей в ордло это обречь их на верную смерть.
Если не хватает людей для обмена, давайте отдадим донецкого Сивохо, Луганского лысого-Кошевого.
У них же там "наши_люди".
 показать весь комментарий
 
 
хай безоплатно заберуть
разом зі Стьопою, Житковим та хварталом 95
 показать весь комментарий
 
 
Хороша пропозиція.
З цими кацапами буде вже четверо.
 показать весь комментарий
 
А с какого перпугу они отказываются?Хотели российский лугандон вот пусть туда и едут.
 показать весь комментарий
 
 
Якщо ти колись проголосував здуру за російського шпигуна Порошенка, а потім за кота в мішку Зеленського, то тебе треба викидати з числа людей кудись на Марс? За кого пан Михайло голосувуал(о)?
 показать весь комментарий
 
Милый дедушка, сделай божецкую милость, возьми меня отсюда домой, на деревню, нету никакой моей возможности... Кланяюсь тебе в ножки и буду вечно бога молить, увези меня отсюда, а то помру...»
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко віддавав атовця Тамгоєва до Росії на реальні тортури і страту. А Зеленський, поки що, садить атовців - бойового генерала Марченка, сержанта Антоненка і волонтера Кузьменко...
Може Зеленський і видасть колись цих бранців росіянам, але поки тримає заручниками, як торнадівців.
 показать весь комментарий
 
 
Тамгоева выдали потому что он до того воевал в ИГИЛ. В случае невыдачи, Украина была бы объявлена пособником международных террористов.
 показать весь комментарий
 
 
Якщо він прибув з Турції, то і видавати його треба було Турції, а не Росії. Тим більш, що було безліч інших полулегальних механізмів його не видавати нашим заклятим ворогам. Тамгоєва Пєця з Луциком тупо продали росіянам, бо Пєця і Луцик - злочинці і реально шкідники
 показать весь комментарий
 
 
Тумгоєв-звичайний кримінальник.Будьте ласкаві,не робіть з нього учасника російсько-української війни,це принижує справжніх ветеранів.
 показать весь комментарий
 
 
Значить,Донік не брехав,коли повідомляв про людей,яких збирались обмінювати ,проти їх волі (в т.ч.,тих,що здались за програмою СБУ).
 показать весь комментарий
 
 
Конечно, не хотят. В Украине они живы останутся.
 показать весь комментарий
 
 
спрашивать биоматериал перед погребением, хочет ли он под землю - тупо.
 показать весь комментарий
 
 
Розумію, що не усім сподобаються мої слова, однак, я вважаю, що держава Україна має з великою повагою ставитись до будь-якого громадянина України. Якщо він винний перед державою - має бути покараний. Проте Україна, як держава, має забезпечити йому усі права і свободи, прописані в Конституції. Одне із цих прав - свобода пересування і проживання на території держави.
 показать весь комментарий
 
 
Молодець Тоні (якому так довіряють): спочатку різдвяня ялинка, а потім ваші дешеві проблеми.
 показать весь комментарий
 
Трещат скрепи. Що сєпарня, уже не усрусь за православную Русь ? Изменники и прєдатєли савєцкай (*********-**********) родини.
 показать весь комментарий
 
Скорее всего им осталось сидеть пол года и полностью свободен.
 показать весь комментарий
 
Сирійська армія за підтримки РФ почала новий наступ в Ідлібі. КОРОЧЕ КАЦАПНЯ ХОЧЕТ ПОВТОРИТЬ И ИМ НУЖНО МЯСО!
 показать весь комментарий
 
Голова МЗС Чехії: старості району Праги, який хоче повісити Лаврова, слід вибачитися. ЗА ЧТО? НЕТ!
 показать весь комментарий
 
Как так? Не хотят уезжать от "фашистов" в "великие могучие и справедливые рэспублики"?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх