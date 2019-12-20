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Все про:стрельба (2563) ФСБ (1426) Манюров Евгений (1)

 Напавший на ФСБ Манюров раньше работал охранником в посольстве ОАЭ и в компании, связанной с ветеранами спецназа ФСБ "Вымпел"

Напавший на здание ФСБ в Москве Евгений Манюров ранее работал охранником, в частности посольства ОАЭ. В последнее время он уволился со всех работ и общался, по словам его матери, с "какими-то арабами по телефону".

Вечером 19 декабря, когда президент России Владимир Путин слушал в Кремлевском дворце концерт, посвященный Дню работника органов безопасности, на здание ФСБ на Лубянке было совершено нападение. В перестрелке погиб один сотрудник спецслужбы, еще пять человек, в том числе один гражданский, получили ранения. Сначала сообщалось, что нападавших было трое, но затем их число сократилось до одного. Нападавший был убит спецназом. Официальной информации о нем по-прежнему нет, однако СМИ, специализирующиеся на криминальной тематике, называют его имя. По их информации, это 39-летний житель подмосковного Подольска Евгений Манюров, который был юристом по образованию, пытался заниматься бизнесом и увлекался стрельбой, пишет ВВС, передает Цензор.НЕТ.

Манюров работал в частных охранных предприятиях, сообщают РЕН ТВ и "Комсомольская правда". Отец Манюрова рассказал телеграм-каналу "112", что тот, в частности, охранял посольство Объединенных Арабских Эмиратов.

"Отец "лубянского" стрелка Фатих Манюров рассказал, что давно не общался с сыном. Называет его "угрюмым". После развода с женой в 1981 году, общался с Евгением очень редко. Сын рассказывал, что работает охранником в посольстве Арабских Эмиратов. Отец даже начал замечать, что у Евгения появился восточный акцент. Но до конца не верил, что сын там работает. Евгений Манюров рассказывал отцу, что мечтает стать мастером спорта по стрельбе", - сообщается в Телеграме.

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При этом КП цитирует слова матери Манюрова о том, что в последнее время сын нигде не работал и "общался с какими-то арабами по телефону" по-английски (сама женщина английского не знает).

"Последние годы он работал сразу в нескольких охранных фирмах, но потом отовсюду уволился. В последнее время не работал, общался с какими-то арабами по телефону, я ничего не понимала, о чем, ведь говорил он с ними по-английски", - говорит женщина.

Издание Baza со ссылкой на мать пишет, что та узнала об увольнении сына случайно: 19 декабря он не приехал домой, и она позвонила его коллеге.

По словам матери, сын в детстве увлекался боксом и рукопашным боем, в армии не служил, хорошо знал английский, не имел близких друзей, жены и детей. Он не курил и не пил, но в последнее время у него было "какое-то возбуждение", добавила она.

"Я замечала, что у него какое-то возбуждение было последнее время. Не курил и не пил вообще. Даже чай и кофе не пил. Пил только чай с лимоном, заваренный шиповник и клюкву от почек. У него не было свободного времени — у него работа и хобби", - рассказала она.

Интервью у матери Манюрова взяла корреспондент Baza Анна Никитина. Она оказалась в квартире женщины раньше следователей и находилась там, когда они пришли с обыском. После этого Никитина перестала выходить на связь. Она связалась с редакцией спустя пять часов, рассказала, что ее жестко задержали, запретили кому-либо звонить и покидать квартиру. По словам Никитиной, около восьми часов утра следователи уехали в Москву, забрав с собой мать Манюрова. Саму Никитину отпустили.

Позже Baza сообщила, что одним из ЧОП (частных охранных предприятий), в которых работал Манюров, был "Вымпел-резерв". До 2010 года совладельцем этой фирмы был бывший глава группы спецназначения "Вымпел" (сейчас управление "В" Центра специального назначения ФСБ) Борис Бесков. "Вымпел-резерв" выступал учредителем ассоциации ветеранов и сотрудников разведки специального назначения "Вымпел-союз" (ликвидирована в 2015-м).

"Следователи сейчас выясняют мотивы Манюрова и его связи. Возможно, у стрелка был конфликт с кем-то из членов ассоциации "Вымпел-резерв", который в результате и вылился в стрельбу и привёл к гибели сотрудника ФСБ", - отмечает издание.

В Москве вечером, 19 декабря, было совершено нападение на здание ФСБ, расположенное на Лубянской площади. Сначала журналисты со ссылкой на саму ФСБ сообщали, что нападавших было трое; потом эти сведения опровергли, а официальное число нападавших сократилось до одного. В перестрелке на Лубянке погиб один сотрудник ФСБ и были ранены еще пятеро человек, причем двое из них — тяжело. Один из пострадавших — гражданский, у него легкое ранение. Инцидент не квалифицируется как теракт, причины случившегося неясны. Перестрелка произошла после большой ежегодной пресс-конференции Владимира Путина — в часы, когда президент находился в Кремлевском дворце на концерте, посвященном дню ФСБ; он отмечается 20 декабря.

Источник: https://censor.net.ua/n3166474
 
   
 Топ комментарии
 
***
Прошлой ночью я впал в депрессию и позвонил по номеру "телефон доверия".
Мой звонок перенаправили в Пакистан. Я сказал, что собираюсь покончить с собой.
Они страшно обрадовались и спросили, умею ли я водить грузовик...
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попаль под влияние арабских бандеровцев
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Мне всё равно где он работал. Главное это то, что чувак занялся делом-отстреливал гэбню, а не ныл на диване.
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попаль под влияние арабских бандеровцев
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Мне всё равно где он работал. Главное это то, что чувак занялся делом-отстреливал гэбню, а не ныл на диване.
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Если в кране нет воды,
виноваты не #иды.
Всем давно понять пора бы:
воду выпили арабы.
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Похоже на то, поскольку через час после убийства минюрова стрельба возобновилась.
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Прийти в центр москвабада и начать стрелять по фсб? Да какой в этом смысл,кроме того что это такой оригинальный способ самоубийства? Скорее гэбня нашла какого-то очередного недоумка,грохнула его и устроила провокацию. Вспоминается "террорист" у кремля и "героический золотов", обезвредивший его. Опять же мутная история в Керчи со стрелком. Перманентные шоу от фсб для поддержания адреналина у крупного рогатого скота под названием "росияне".
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Смысл в этом, как вариант показать, что кремлевский кончелыга известный в широких кругах как "*****" ни капли ситуацию даже в центре Москвы у себя под носом не контролирует.
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Это минимум должен быть религиозный фанатик,накачанный "аллахакбаровской" муйнёй. А этот манюров,максимум неадекват. Да и что и кому показывать? На кого это должно произвести впечатление? На давно отключенное от реального мира стадо кацапни? Им наплевать.
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Він не релігійний фанатик, а скоріше ненавидів росію.
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для дестабилизации хла и его режима достаточно взорвать или расстрелять мечеть, а не фсб, тогда пи@да всей стабильности.
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***
Прошлой ночью я впал в депрессию и позвонил по номеру "телефон доверия".
Мой звонок перенаправили в Пакистан. Я сказал, что собираюсь покончить с собой.
Они страшно обрадовались и спросили, умею ли я водить грузовик...
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Цікаві мотиви стріляти цього Євгена Манюрова.
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Це нормально, бо вони воюють проти нас Манюров, який напав на ФСБ, раніше працював охоронцем у посольстві ОАЕ і в компанії, пов'язаній з ветеранами-спецпризначенцями ФСБ "Вимпел" - Цензор.НЕТ 5923
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Характеристика положительная. Урон нанес незначительный. А мог бы с арабами и бомбу замутить.Видно не срослось...
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три зажмуренных терроиста из ФСО плавно превратились в одного... Остальные ихтамнетами оказались=)))
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ключевое слово ВЕТЕРАН. Демонизация атошников продолжается
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Ветеран чого, охорони посольства? Зробили з Москви Могадішо.
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Что за мечта, стать мастером спорта по стрельбе? Не курил, не пил... у дядьки с головой не все впорядке... вот только не понятно как он оружие смог получить.
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R.I.P.
хороший был человек..., и погиб достойно в бою с бандой НКВД-ФСБ.....
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Фсбшная постановк и имитация расчитаная на безмозглых кацапских лохов
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Повна хрень, яким чином цей персонаж міг попасти зі зброєю в приймальню ФСБ?
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Есть видео, где он на входе стреляет.
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А три трупи в приймальні це звичайна справа, вони так кожень день валяються?
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Може його засцяли підтримати в ********* ?Згідно часу ,коли виступав путін,герой почав стріляти.Це наводить на світлі думки.
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визитку Яроша уже нашли на его квартире?
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Ну, добре, що не бандерівець.
ФСБшна постанова, вистава, дивно, що так мало жертв.
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Не зовсім ФСБешна, бо російські турки традиційно ненавидять росію
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Рашинське ГРУ воює з ФСБ. Треба щоб ФСБ перемогло а ГРУ запхати глибоко в рашосраку. ГРУ небезпечніше - це частина раш.армії, кацапи їх менше ненавидять, а ФСБ *********
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Видимо Путин не договорился с арабами чтобы поднять мировые цены на нефть. Теперь в Кремле скажут что проклятые арабы устроили теракт и Москва сейчас им ответит асимметрично.
В Сирии?...
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