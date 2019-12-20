 Напавший на ФСБ Манюров легально имел нарезной карабин: "Выходит, что государство ему полностью доверяло"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Gazeta.ru".
Преподаватель отметил, что мужчина плохо стрелял.
По словам тренера, Манюров занимался в клубе три месяца.
"Общался нормально, вот только на занятия ходил в таком длинном черном плаще с капюшоном", - рассказал Солович.
Тренер добавил, что Манюров легально имел нарезной карабин калибра 7,62 мм.
"Выходит, что государство ему полностью доверяло, если выдало нарезное оружие. На этом основании мы его и учили стрельбе", - добавил Солович.
Напомним, 19 декабря неизвестный открыл стрельбу у здания ФСБ в центре столицы России, его убили. В результате его действий пострадали пять человек, а также погиб сотрудник правоохранительных органов.
Значит Манюров стал героем, з чим його і вітаємо...
Ну ничего, в следующий раз будет побольше мразей уничтоженных - подмигнул тренер "журнаглисту")
Что, кокошники, обосрались от стрельбы в Москве?
Страшно, когда стреляют в твоем городе?
Прочувствовали?
Ну, спокойной ночи. Доволен.
Ну психопат открыл стрельбу?Причем тут доверяло ему государство,или не доверяло?
Поехала у мужика кукуха,решил пострелять.
И слава Богу,что не у нас!
То есть любой может купить нарезное оружие. тем более если работал в охране и увлекался спортивной стрельбой.
На сайте Московского городского стрелково-спортивного клуба говорится, что Евгений Манюров занял третье место в соревнованиях по практической стрельбе, которые прошли 27-28 ноября.
То есть, то что он плохо стрелял. говорит о том что он хотел что бы его убили. Он был неадекват.