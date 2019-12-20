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Все про:Москва (2682) Россия (74602) стрельба (2563)

 Напавший на ФСБ Манюров легально имел нарезной карабин: "Выходит, что государство ему полностью доверяло"

Тренер стрелкового клуба ДОСААФ Олег Солович, у которого занимался Евгений Манюров, по данным СМИ, открывший стрельбу на Большой Лубянке у здания ФСБ 19 декабря, легально имел нарезной карабин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Gazeta.ru".

Преподаватель отметил, что мужчина плохо стрелял.

По словам тренера, Манюров занимался в клубе три месяца.

"Общался нормально, вот только на занятия ходил в таком длинном черном плаще с капюшоном", - рассказал Солович.

Тренер добавил, что Манюров легально имел нарезной карабин калибра 7,62 мм.

"Выходит, что государство ему полностью доверяло, если выдало нарезное оружие. На этом основании мы его и учили стрельбе", - добавил Солович.

Напомним, 19 декабря неизвестный открыл стрельбу у здания ФСБ в центре столицы России, его убили. В результате его действий пострадали пять человек, а также погиб сотрудник правоохранительных органов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3166473
 
   
 Топ комментарии
 
Кожен вбивший першого свого російського кацапа автоматично стає - героем расіі ібо кадиров цей почин започаткував і легалізував.
Значит Манюров стал героем, з чим його і вітаємо... Напавший на ФСБ Манюров легально имел нарезной карабин: "Выходит, что государство ему полностью доверяло" - Цензор.НЕТ 3018
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Такие как манюров должны объединяться в отряды смерти и громить логово Сатаны ))
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Старшина Запаса‏ @StarshinaZapasa 9 ч.9 часов назад

Манюров, який напав на ФСБ, легально мав нарізний карабін: "Виходить, що держава йому повністю довіряла" - Цензор.НЕТ 5611

Что, кокошники, обосрались от стрельбы в Москве?
Страшно, когда стреляют в твоем городе?
Прочувствовали?
Ну, спокойной ночи. Доволен.
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Зато Манюров мокшанскому государству ни капли не доверял, и фсб ни в йух не порставил, что весьма наглядно продемонстрировал.
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Такие как манюров должны объединяться в отряды смерти и громить логово Сатаны ))
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И луГАНДОНец будет в первых рядах? Манюров, який напав на ФСБ, легально мав нарізний карабін: "Виходить, що держава йому повністю довіряла" - Цензор.НЕТ 2375
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Как можно человеку, который ходит в длинном плаще с капюшоном - разрешить иметь оружие. Вы бы его ещё полупи.орам в подкатанных штанишках на щиколотках, с гомобородками и пирсингом выдавали. Тогда б они вам устроили.
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Как то неожиданно выходит, но таким как ты описываешь в Соединенных Штатах оружие без проблем продают, выходит поэтому экономика там постоянно в кризисе, а на расеюшке "рывок" -с
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Экономика - да, в кризисе - а Трамп откуда взялся? От того, что всё хорошо? А ржавый пояс? Доминирование финансово-торгового капитала над промышленным? А отрицательный торговый баланс - от хорошей жизни? А расстрелы в учебных заведениях и на массовых мероприятиях? Из-за этих самых. Мною описанных.
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В радянських шпигунських фільмах 30-50 років всі мериканські шпигуни ходили в чорних макінтошах. Треба би було дивитися класику, але - бабло побеждаєт зло!
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Кожен вбивший першого свого російського кацапа автоматично стає - героем расіі ібо кадиров цей почин започаткував і легалізував.
Значит Манюров стал героем, з чим його і вітаємо...
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Манюрову как стрелку - неуд! Результат - говно!
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нормас.ще сотні півтори таких стрілків і Мацква вийде з під контролю )(уйла та його членососів
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после второго введут комендантский час...
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Ему нада дать гяроя рассеи ...посмертно...убил кацапа....как кадыров
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Тренер недотренеровал этого мужика Напавший на ФСБ Манюров легально имел нарезной карабин: "Выходит, что государство ему полностью доверяло" - Цензор.НЕТ 1865
Ну ничего, в следующий раз будет побольше мразей уничтоженных - подмигнул тренер "журнаглисту")
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І що, навіть візитку Яроша на місці злочину не найшли? Аж дивно якось...
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Старшина Запаса‏ @StarshinaZapasa 9 ч.9 часов назад

Манюров, який напав на ФСБ, легально мав нарізний карабін: "Виходить, що держава йому повністю довіряла" - Цензор.НЕТ 5611

Что, кокошники, обосрались от стрельбы в Москве?
Страшно, когда стреляют в твоем городе?
Прочувствовали?
Ну, спокойной ночи. Доволен.
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Дурак и провокатор!
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Или психопат или фсбшная постанова,чтобы быдло не скучало. От последней прессухи ботоксной мрази там и так большинство тошнит судя по всему. Кремлядям всё труднее и труднее отвлекать внимание черни от задницы в которой она находится.
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Кацапам надо разрешить иметь грады, тогда бы больше было пользы после обстрела. Манюров, який напав на ФСБ, легально мав нарізний карабін: "Виходить, що держава йому повністю довіряла" - Цензор.НЕТ 6911
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Пройдет время и проходящие поезда будут гудеть ,- Слава манюрову ! Плывущие параходы трубить,- слава манюрову ! И даже ленин подвинется в гробу,чтобы разделить с ним ложе ))
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Погано стріляв.Пізно жалітися,треба було краще навчити стріляти.
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Так кто легально имел нарезной карабин - Манюров или его тренер Солович? (Цензор, найми корректора!)
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Смысл статьи я вообще не понял.
Ну психопат открыл стрельбу?Причем тут доверяло ему государство,или не доверяло?
Поехала у мужика кукуха,решил пострелять.
И слава Богу,что не у нас!
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"...В результате его действий пострадали пять человек, а также погиб сотрудник правоохранительных органов...." ну вот..... А дурак-тренер говорит, что "плохо стрелял"! То, что это бывший АТО-шник, так это - негде пробы ставить! Вот, жаль, посадить его нельзя, Но, думаю, по просьбе путлера, у нас под это дело человек 10 АТО-вцев повяжут. Чтоб не повадно, правда зе-бо-бы!?
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Это же надо быть такими тупыми, чтобы вестись на фсбшный разводняк, расчитаный на безмозглых кпцапов!
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А еще он был одет в пол то и шапку ушанку, в которых еле поворачивался, именно с этим карабином его и застрелили, как он умудрился с ним в здание ФСБ зайти выйти уложив 5 человек, бегать по улице да еще в пальто на операцию пошел. Да он бы улицу не пересек, он даже за столбом не прятался, когда его снайпер грохнул, на видео все есть.
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Нападавший вёл огонь из охотничьего карабина «Сайга». Под этой маркой концерн «Ижмаш» выпускает широкий спектр нарезного и гладкоствольного самозарядного оружия, включающего в себя как чисто охотничьи образцы, так и компактные карабины, пригодные для защиты дома, спортивно-прикладной, тренировочной и развлекательной стрельбы. Причём оружие выпускается в широком диапазоне калибров - от нарезного 5,45 мм до гладкоствольного 12-го калибра.

То есть любой может купить нарезное оружие. тем более если работал в охране и увлекался спортивной стрельбой.
На сайте Московского городского стрелково-спортивного клуба говорится, что Евгений Манюров занял третье место в соревнованиях по практической стрельбе, которые прошли 27-28 ноября.

То есть, то что он плохо стрелял. говорит о том что он хотел что бы его убили. Он был неадекват.
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Ну хорошо что чеченцев уже не обвиняют
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Если 50 миллионов россиян, убьют по одному россиянину, то война в Украине прекратится.
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Їх треба лише ізолювати. І вони справляться.
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Если кто и сможет решить это то только Путин и его правление.
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Как из вариантов , ***** сам заказал обстрел здания ФСБ , сейчас на каждый брошенный пластиковый стаканчик, ватник будет получать пулю.
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Тупий мокшанський самовбивця - просто такий спосіб вибрав бо "на миру и смерть красна". А поклав хоча б пару десятків "сограждан" то всі б вважали ідейним героем і "борцом за народное счастье"...
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Одного похожего случайно ранил, а так, все в цель
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этот карабин ему подарили "симпатизирующие страны"
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Теперь будет повод кричать на всех углах-"оружие населению запретить...любое"
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