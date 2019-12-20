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 Политика Украины
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Все про:ВР (24229) Пристайко (326)

 Рада сегодня заслушает Пристайко, рассмотрит законопроекты о трансплантации и изменениях в Госбюджет-2020

На заседании Верховной Рады в пятницу, 20 декабря, пройдет час вопросов к правительству.

Об этом говорится в повестке дня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В начале заседания пройдет час вопросов к правительству. На Согласительном совете в понедельник народные депутаты решили пригласить для доклада министра иностранных дел Вадима Пристайко.

Кроме того, повестка дня предусматривает рассмотрение во втором чтении законопроектов №2457 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку" и №2428 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно неотложных мероприятий в сфере здравоохранения".

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Для включения в повестку дня и принятия решения запланирован президентский законопроект 2589 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно Фонда развития предпринимательства", а также законопроекты №2572 относительно определения размеров должностных окладов и других составляющих оплаты труда, денежного обеспечения работников правоохранительных и других органов государственной власти, №2492 "О ​​внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины относительно совершенствования электронной формы законодательного процесса", №2524 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей".

Рада также должна рассмотреть проекты постановления №2557 об утверждении председателя и состава Национальной комиссии по радиационной защите населения Украины. В состав комиссии предлагается избрать 25 членов, а председателем комиссии - назначить народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Копыленко.

Кроме того, парламентарии намерены рассмотреть проект постановления №2391 об изменениях в составе Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования пожара (взрывов) на складах боеприпасов в Ичне, Калиновке, Балаклее, Сватово, Кривом Роге. Так, проект предлагает включить в состав ВСК члена депутатской группы "За будущее" Петра Юрчишина.

Во втором чтении предусмотрено рассмотрение законопроектов №1197 относительно обеспечения прав военнослужащих Военно-морских сил и Воздушных сил Вооруженных сил Украины на получение статуса участника боевых действий, №1198 относительно усиления социальной защиты отдельных категорий лиц с инвалидностью вследствие войны.

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Повестка дня также предусматривает рассмотрение в первом чтении законопроекту №2429 относительно ликвидации искусственных бюрократических барьеров и коррупционных факторов в сфере здравоохранения.

Источник: https://censor.net.ua/n3166472
 
 
 Топ комментарии
 
Inna Turenko‏ @i_turenko 10 ч.10 часов назад

Рада сьогодні заслухає Пристайка, розгляне законопроєкти про трансплантацію і зміни до Держбюджету-2020 - Цензор.НЕТ 6165

Ви розумієте, коли ти живеш на Одещині і агресор заявляє про те, що він "розбереться з югавастоком", а в отвєт тішина, то дуже добре відчуваєш, що немає держави вже, немає української влади.
Є лиш армія і небагато патріотів.
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А зебілам воно нідочого. Ні як донорам, ні як реціпієнтам. І взяти там нічого, і вставити нема куди - всюди зелена вата.
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Ну ось і узаконили трансплантацію мозгів зебілам. Нафіга вони їм?
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Ну ось і узаконили трансплантацію мозгів зебілам. Нафіга вони їм?
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А зебілам воно нідочого. Ні як донорам, ні як реціпієнтам. І взяти там нічого, і вставити нема куди - всюди зелена вата.
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свынюке тоже пересадят, от племенного хряка, вместе с яцами
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С Бюджетом-2019 дров наломали, разворовали по полной.
Теперь и за Бюджет-2020 можно взяться.
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Та оце лише б'юджет прийняли і вже зміни вносять? Турборежим - це таке. Тільки я б на їхньому місці не поспішав. Бо тих змін вочевидь вносити прийдеться щомісяця. Особливо, якщо вгровицюй бізнес таки не легалізують, а землю продати не вийде.
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Голосування про кримінальну відповідальність за голосування чужими картками

Поросята та Жопоблок як завжди
Рада сегодня заслушает Пристайко, рассмотрит законопроекты о трансплантации и изменениях в Госбюджет-2020 - Цензор.НЕТ 3669
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Inna Turenko‏ @i_turenko 10 ч.10 часов назад

Рада сьогодні заслухає Пристайка, розгляне законопроєкти про трансплантацію і зміни до Держбюджету-2020 - Цензор.НЕТ 6165

Ви розумієте, коли ти живеш на Одещині і агресор заявляє про те, що він "розбереться з югавастоком", а в отвєт тішина, то дуже добре відчуваєш, що немає держави вже, немає української влади.
Є лиш армія і небагато патріотів.
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Снова иксперды из твитора ? Давай еще Алежку Панамаря до кучи
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Рада сегодня заслушает Пристайко, рассмотрит законопроекты о трансплантации и изменениях в Госбюджет-2020
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А якщо так написати: Рада сегодня не слушает Пристайко, а рассмотрит законопроекты о трансплантациях и изменениях в Госбюджете-2020
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Не всигли ще роздерибанити українські землі, а вже збираються пустити українців на органи, мерзотники. Слуги, включайте мізки, ДО ВАС ВСЕ ПОВЕРНЕТЬСЯ. Вам першим, не стане української землі, ви перші підете на органи.
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Юрій Каракай

@karakay67


«Наполнить бюджет помешала тёплая зима!» - заявил премьер Гончарук.
Скажите, он бюджет какой страны имел ввиду?
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