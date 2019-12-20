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 Отряд российских снайперов прибыл в район Марьинки: они сдают экзамены и оттачивают свои навыки на людях, - штаб. ФОТОрепортаж

Отряд российских снайперов пополнил ряды вооруженных формирований РФ возле Марьинки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС.

"В течение последних нескольких дней на участке фронта вблизи Марьинки царит неспокойная ситуация. Оккупационные вооруженные формирования ведут огонь по позициям украинских военнослужащих из гранатометов и стрелкового оружия.
Донимают и российские снайперы. Почти ежедневно армейцы наблюдают одиночные прицельные выстрелы со стороны врага", - сказано в сообщении.

Так, в штабе напомнили, что 18 декабря на одной из крайних улиц Марьинки, где большинство домов полностью разрушены, во время вражеского обстрела получил ранения мирный житель.

Отряд российских снайперов прибыл в район Марьинки: они сдают экзамены и оттачивают свои навыки на людях, - штаб 01

Военнослужащими бригады была оперативно организована эвакуация пострадавшего из сектора обстрела. Военные медики пытались вернуть мужчину к жизни, но это было бесполезно. Через несколько минут мужчина скончался на месте возле собственного двора.

Отряд российских снайперов прибыл в район Марьинки: они сдают экзамены и оттачивают свои навыки на людях, - штаб 02

По словам соседки погибшего госпожи Веры, мужчину звали Михаил, ему было 57 лет. Он как всегда сидел на скамейке возле своего двора, когда в спину попал вражеский снайпер. Пуля застряла в животе.

"Я увидела тело Михаила на дороге, когда просто вышла на улицу, - рассказывает Вера. - Думаю, что Михаил в поисках помощи прошел где-то метров десять после ранения, там остался один его тапок. Выстрелов не слышала, но сразу позвала на помощь соседа деда Николая. Вызвали скорую помощь, но военные медики прибыли на место раньше".

Читайте на "Цензор.НЕТ": По факту гибели мирного жителя Марьинки начато производство по статье "теракт"

Как сообщил представитель командования воинской части военнослужащая Алина, накануне около семи вечера вражеский снайпер оборвал жизнь их побратима Василия Лисицына.

Отряд российских снайперов прибыл в район Марьинки: они сдают экзамены и оттачивают свои навыки на людях, - штаб 03

"Сначала враг начал бить из ручного противотанкового гранатомета. Таким образом оккупанты выманивали армейцев на огонь снайперов. К сожалению одна из вражеских пуль калибром 7,62 мм попала Василию в голову. Он погиб сразу, на боевом посту", - рассказывает офицер.

Отряд российских снайперов прибыл в район Марьинки: они сдают экзамены и оттачивают свои навыки на людях, - штаб 04

По утверждению Алины, это не единственные факты беспринципных и безнравственных действий российских снайперов. 25 ноября, в полдень в Марьинке, в результате обстрела была ранена местная женщина.

"Женщина передвигалась по городу со своим полуторагодовалым ребенком. Враг осуществил несколько выстрелов. Пуля попала пострадавшей в грудную клетку и прошла насквозь, вызвав перелом плечевой кости руки. На место происшествия сразу прибыли военные медики, оказали пострадавшей первичную помощь и доставили ее в Кураховскую городскую больницу", - отметила Алина.

Отряд российских снайперов прибыл в район Марьинки: они сдают экзамены и оттачивают свои навыки на людях, - штаб 05

"По данным армейской разведки, активизация вражеских снайперов здесь не случайна. Недавно в Донецкую область из России заехали выпускники снайперской школы. И сейчас вблизи Марьинки они сдают свои экзамены и оттачивают стрелковые навыки", - добавили в пресс-центре ОС.

Отряд российских снайперов прибыл в район Марьинки: они сдают экзамены и оттачивают свои навыки на людях, - штаб 06
Фото: пресс-центр ОС

"У врага только одна цель - нанести как можно больше потерь Украине. И для них не имеет значения, какая перед ними цель, будь то военный или гражданский. Этот участок фронта вражеские снайперы используют только как полигон", - отметил военнослужащий по кличке "Койот".

Отряд российских снайперов прибыл в район Марьинки: они сдают экзамены и оттачивают свои навыки на людях, - штаб 07

Источник: https://censor.net.ua/n3166469
 
 
 Топ комментарии
 
А шо каже Членограй?Може хоть на стадионі посцить,бо окрім сцяти,у нього моло що виходе))
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а если ему предложить пройтись бравой походкой, (как давеча - в тыл к сепарам), воно, нацепив броник на белую рубашенку, да по улицам Марьинки - то что с ним будет!? Правильно! Сдаст анализы на 10 лет вперед! Причем ВСЕ и СРАЗУ и в одном месте!
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А шо каже Членограй?Може хоть на стадионі посцить,бо окрім сцяти,у нього моло що виходе))
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а если ему предложить пройтись бравой походкой, (как давеча - в тыл к сепарам), воно, нацепив броник на белую рубашенку, да по улицам Марьинки - то что с ним будет!? Правильно! Сдаст анализы на 10 лет вперед! Причем ВСЕ и СРАЗУ и в одном месте!
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Жабеня, ты с какой клоаки вынырнул ? Твоє місце біля дупи та в ній, киш Загін російських снайперів прибув у район Мар'їнки: вони складають іспити і відточують свої навички на людях, - штаб - Цензор.НЕТ 2329
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похмелись, клавиша от рояля! Сцы-Воха возле будки сапожника наливает! Поспешай, успеешь!
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Как же без пороха!😁
Кошка бросила котят,
В этом порох виноват!
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Управляемые мины?
- Не, не слышали.
(минометные то, подруливающие, упр. с беспилотника)

Хомчак, че ты делаешь, если до сих пор нету норм. противодействия красножопым?
Ах да, это попередники виновны, да?
тьху! шоб ты на каждые похороны ездил и смотрел всем в глаза.(и Зелю возьми с собой, пригодится - все поржут хотя бы, прям у могилы)
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В другом месте читала, что это профи прибыли. Вы там определяйтесь в отделе агитпропа.
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ну что, есть работа для украинских снайперов... желательно кацапов, конечно, не убивать, а ранить... чтобы падлы кровью истекали... а уши со скальпом отправлять на мокшанскую деревню педофилу путенину...
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Тю, та выжечь им глазенки лазером и пусть валят домой.
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Не факт что для своей.
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Ну еще мирняк пострелять. Это все на что вы способны,кацапское зверьё. Пшло отсюда.
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"Не хочу обтяжувати себе" - батько Зеленського про українську мову

"Приносить мені студент статтю українською, я беру і коректую статтю. Читати я не можу це з однієї простої причини. Немає жодної технічної книжки нормальної українською мовою. Як мені читати? Навіщо мені в 71 рік обтяжувати себе якимись труднощами?", - відповів Зеленський на питання про мову.
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ну так пусть сидит на пенсии и не доё№тся до студентов в 71 год
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Как же оно в маршрутках ездит, там все остановки на государственном написаны! 😁
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Поставте їм залік дванадцятим калібром!
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"Точка у" при пересечении украинской границы. Так же как приветствовал порох кацапских артиллеристов! Делов то.
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У нас, казали, є контрснайперські школи...
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К сожалению,это информация в пустоту. К тому же не поднимающая моральный дух. Всё равно "ихтамнет...этонемы...авыдокажите..гражданскийконфликт". Лучше почаще давайте информацию об умерщвлении кацапской орочни желательно с видео,где разлетаются их телячьи бошки.
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Только с МЕРТВЫМ ватником можно заключить устойчивое перемирие!
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Насрать на лугандонов. Уважение только к военным
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Почему нет новостей о перестрелке в Москве у здания фсб
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Президент заробляє на на війні. Помните как бобик раньше глотку драл.
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Придет время, и каждый военнослужащий России 2014-2020 годов будет преследоваться законом по всему миру как военный преступник.
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Что мешает украинским снайперам проверить себя в деле на кацапских ублюдках и сделать из них решето!?
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Порошенковские минские договоренности.
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Думаю, в самий раз відправити нашу хоробру моніку на передок.
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