 Отряд российских снайперов прибыл в район Марьинки: они сдают экзамены и оттачивают свои навыки на людях, - штаб. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС.

"В течение последних нескольких дней на участке фронта вблизи Марьинки царит неспокойная ситуация. Оккупационные вооруженные формирования ведут огонь по позициям украинских военнослужащих из гранатометов и стрелкового оружия.

Донимают и российские снайперы. Почти ежедневно армейцы наблюдают одиночные прицельные выстрелы со стороны врага", - сказано в сообщении.

Так, в штабе напомнили, что 18 декабря на одной из крайних улиц Марьинки, где большинство домов полностью разрушены, во время вражеского обстрела получил ранения мирный житель.

Военнослужащими бригады была оперативно организована эвакуация пострадавшего из сектора обстрела. Военные медики пытались вернуть мужчину к жизни, но это было бесполезно. Через несколько минут мужчина скончался на месте возле собственного двора.

По словам соседки погибшего госпожи Веры, мужчину звали Михаил, ему было 57 лет. Он как всегда сидел на скамейке возле своего двора, когда в спину попал вражеский снайпер. Пуля застряла в животе.

"Я увидела тело Михаила на дороге, когда просто вышла на улицу, - рассказывает Вера. - Думаю, что Михаил в поисках помощи прошел где-то метров десять после ранения, там остался один его тапок. Выстрелов не слышала, но сразу позвала на помощь соседа деда Николая. Вызвали скорую помощь, но военные медики прибыли на место раньше".

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Как сообщил представитель командования воинской части военнослужащая Алина, накануне около семи вечера вражеский снайпер оборвал жизнь их побратима Василия Лисицына.

"Сначала враг начал бить из ручного противотанкового гранатомета. Таким образом оккупанты выманивали армейцев на огонь снайперов. К сожалению одна из вражеских пуль калибром 7,62 мм попала Василию в голову. Он погиб сразу, на боевом посту", - рассказывает офицер.

По утверждению Алины, это не единственные факты беспринципных и безнравственных действий российских снайперов. 25 ноября, в полдень в Марьинке, в результате обстрела была ранена местная женщина.

"Женщина передвигалась по городу со своим полуторагодовалым ребенком. Враг осуществил несколько выстрелов. Пуля попала пострадавшей в грудную клетку и прошла насквозь, вызвав перелом плечевой кости руки. На место происшествия сразу прибыли военные медики, оказали пострадавшей первичную помощь и доставили ее в Кураховскую городскую больницу", - отметила Алина.

"По данным армейской разведки, активизация вражеских снайперов здесь не случайна. Недавно в Донецкую область из России заехали выпускники снайперской школы. И сейчас вблизи Марьинки они сдают свои экзамены и оттачивают стрелковые навыки", - добавили в пресс-центре ОС.



Фото: пресс-центр ОС

"У врага только одна цель - нанести как можно больше потерь Украине. И для них не имеет значения, какая перед ними цель, будь то военный или гражданский. Этот участок фронта вражеские снайперы используют только как полигон", - отметил военнослужащий по кличке "Койот".