 Легализация добычи янтаря будет пополнять госбюджет, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук.
"Все земельные вопросы по доступу к залежам янтаря будут урегулированы. За незаконную добычу янтаря предполагается строгая уголовная ответственность", - подчеркнул премьер.
Законопроектом регулируются земельные вопросы доступа к залежам янтаря, обеспечивается строгая ответственность за несоблюдение требований рекультивации земли и обязанность компенсации понесенных потерь. Разрешения на добычу будут продаваться исключительно на аукционе.
Напомним, 19 декабря Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №2240 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса добычи янтаря".
Мы верим!
И еще будет рост экономики на 40 %.
И учителям - по 4000 баксов в месяц.
И пенсам - бесплатную коммуналку.
И вааще Ковчег построили дилетанты, а профи построили "Титаник".
И на каждое ухо - центнерами лапши, лапши, лапши!!!
Усі на соємайдан!!!
у вас там с 10.00 смена?
А зелупа вон поехал на сеанс отбеливания ануса - ему надо вашему пуцькину понравиться (очередной саммит скоро)
мне кажется)"крестится"( шо те доктора кто проверяет министров-презов-дупутатов на вменяемость перед вступлением в должность, сейчас выглядят вот так:
Давно пора.
І взагалі. Бородата бабуся ще навесні казала що дефолт то добре.
Или кто то недоволен?
у клоунов тупо ничего не получается.
уж там пытаются они делать что-то хорошее или плохое - у них просто руки из жопы и ничего не выходит.
и никогда не выйдет.
как у того типа из анекдота: на конкурсе мудаков занял не 1-ое, а 2-ое место, ибо мудак...
Михайло Бродський
20 год ·
Премьер-министр, срочно уйдите в отставку - спасите экономику!!!
Г- Гончарук. Это Вам не не самокате кататься.
Я, Михаил Бродский, депутат III созыва, экс-глава парламентского комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства, бывший руководитель Госкомпредпринимательства, призываю вас добровольно уйти в отставку.
Последней каплей стало объявление вами внутреннего дефолта: вы запретили часть бюджетных расходов до конца года.
Во-первых, эти ваши действия подпадают под статью 190 УК и являются нарушением Бюджетного кодекса.
Во-вторых, фактический внутренний дефолт оказалось прямым результатом вашей четырехмесячной политики: за этот период недоимка госбюджета достигла рекордных показателей, что является следствием политики «ничего не изменять». Громко объявленные правительством реформы, например, так называемая диджитализация - ничто иное, как хайп, бутафория изменений и коррупция.
За этими декорациями можно увидеть продолжение губительной политики на увеличение сверхдорогих заимствований: вы так увлеклись построением пирамиды ОВГЗ, что обвалили курс на 15%-20%.
Вы всячески поддержали теневую часть экономики, много сделав для того, чтобы предприниматели уменьшили количество уплачиваемых налогов и снизили количество оформленных на работу сотрудников.
Из-за ревальвации гривни много предпринимателей готовы объявить о банкротстве , идут массовые сокращения.
Вам скорее всего не известно, но честный, легальный, бизнес часто работает с рентабельностью процентов в 10, поэтому 15-процентная дефляция вывела их в зону убыточности. Поговорите, например, с аграриями, насколько для них обесценился экспорт и подорожал импорт.
Бизнес выживает, а ваши коллеги, зодчие всего этого бардака, рисуют себе зарплаты в 300-500 тыс. грн.
Вы считаете, что это нормально?
Я вот тоже считаю ненормальным, что «лифтеры» и «кухарки» пришли к власти и гробят страну, её экономику и наше будущее. Скажу больше: я многое видел, но никогда не думал, что «кухарка» может стать первым министром страны.
Г-н Гончарук! У вас же намного больше данных о ситуации в экономике, вы должны понимать, насколько гибельно сказывается каждый день пребывания при власти возглавляемого вами Кабинета.
Поэтому прошу: немедленно уходите.
Добровольно…
По-европейски!
P. S. Также прошу депутатов отвлечься от дерибана земли и обратить внимание на ситуацию в экономике.
P. P. S. В ближайшее время расскажу об элитарной коррупции в правительстве.
Не могу уже терпеть.
клоуны, дилетанты, педофилы, парикмахеры, баристы, сценаристы квартала и прочая шелупонь - рванула руководить экономикой.
Запасов Порошенко хватило на 8 месяцев...
"В ближайшее время расскажу об элитарной коррупции в правительстве.
Не могу уже терпеть."
Его давно не носят!