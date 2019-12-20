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 Политика Украины, Общество
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Все про:госбюджет (726) янтарь (527) Гончарук_Алексей (402)

 Легализация добычи янтаря будет пополнять госбюджет, - Гончарук

Законопроект об урегулировании вопроса добычи янтаря, который вчера поддержала Рада, будет способствовать наполнению бюджета Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Все земельные вопросы по доступу к залежам янтаря будут урегулированы. За незаконную добычу янтаря предполагается строгая уголовная ответственность", - подчеркнул премьер.

Законопроектом регулируются земельные вопросы доступа к залежам янтаря, обеспечивается строгая ответственность за несоблюдение требований рекультивации земли и обязанность компенсации понесенных потерь. Разрешения на добычу будут продаваться исключительно на аукционе.

Напомним, 19 декабря Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №2240 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса добычи янтаря".

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Источник: https://censor.net.ua/n3166468
 
   
 Топ комментарии
 
да-да-да.
Мы верим!
И еще будет рост экономики на 40 %.
И учителям - по 4000 баксов в месяц.
И пенсам - бесплатную коммуналку.
И вааще Ковчег построили дилетанты, а профи построили "Титаник".
И на каждое ухо - центнерами лапши, лапши, лапши!!!
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о, в Ольгино проснулись? - ну, а то я уже беспокоиться начал.
у вас там с 10.00 смена?
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А фото майдана на підтримку зєлєпупа можна подивитись? Чи тобі стидно?
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да-да-да.
Мы верим!
И еще будет рост экономики на 40 %.
И учителям - по 4000 баксов в месяц.
И пенсам - бесплатную коммуналку.
И вааще Ковчег построили дилетанты, а профи построили "Титаник".
И на каждое ухо - центнерами лапши, лапши, лапши!!!
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Це зрада!!!
Усі на соємайдан!!!Легализация добычи янтаря будет пополнять госбюджет, - Гончарук - Цензор.НЕТ 876
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о, в Ольгино проснулись? - ну, а то я уже беспокоиться начал.
у вас там с 10.00 смена?
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А фото майдана на підтримку зєлєпупа можна подивитись? Чи тобі стидно?
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А ти вже помолився з самого ранку на цю зелупу на фото?
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Вася, так де фото вашого майдану? Довго чекати?
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Не палай малорос. А мітинг на підтримку зєлупи в Одесі разом з саакашвілі фото можна подивитись? Чи тобі стидно?
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Та без питань! Дивись, твій зелепупа та Саака в Одесі:
Легалізація видобутку бурштину поповнюватиме держбюджет, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7300
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Таки тобі стидно.... а на яких правах саака знаходиться в Україні?
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Ось тобі ще одне їх спільне фото Легалізація видобутку бурштину поповнюватиме держбюджет, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3889 :

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На этом фото - Президент с большой буквы.
А зелупа вон поехал на сеанс отбеливания ануса - ему надо вашему пуцькину понравиться (очередной саммит скоро)
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це мародер із великої злодійської сім"ї
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Ні.Це не зрада.Це черговий розвод лохмандєїв.
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б*же, заберите у Трампа Твиттер, а у Гончарука микрофон, жилетку, гаджеты и прокапайте галоперидолом.
мне кажется)"крестится"( шо те доктора кто проверяет министров-презов-дупутатов на вменяемость перед вступлением в должность, сейчас выглядят вот так:
Легализация добычи янтаря будет пополнять госбюджет, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6852
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Легализация добычи янтаря будет пополнять госбюджет, - Гончарук

Давно пора.
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Вони вже на 200млрд грн запозичень напоповнялися бюджет. Але діра в 40млрд все одно є.
І взагалі. Бородата бабуся ще навесні казала що дефолт то добре.
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Янтарь их врядли спасет, так как бюджет просирается с космической скоростью
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бурштин забирають, ігрові автомати забороняють, ще проституцію легалізують - то всі мусара повтікають із роботи
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Та ні. Тепер у нелегального видобутку буде легальне прикриття
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Ну и что в этом плохого?
Или кто то недоволен?
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плохо то, что все это - очередной парх...ый провал и просер.
у клоунов тупо ничего не получается.
уж там пытаются они делать что-то хорошее или плохое - у них просто руки из жопы и ничего не выходит.
и никогда не выйдет.
как у того типа из анекдота: на конкурсе мудаков занял не 1-ое, а 2-ое место, ибо мудак...
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Уже даже Миша Бродский не выдержал.

Михайло Бродський
20 год ·

Премьер-министр, срочно уйдите в отставку - спасите экономику!!!
Г- Гончарук. Это Вам не не самокате кататься.

Я, Михаил Бродский, депутат III созыва, экс-глава парламентского комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства, бывший руководитель Госкомпредпринимательства, призываю вас добровольно уйти в отставку.

Последней каплей стало объявление вами внутреннего дефолта: вы запретили часть бюджетных расходов до конца года.

Во-первых, эти ваши действия подпадают под статью 190 УК и являются нарушением Бюджетного кодекса.
Во-вторых, фактический внутренний дефолт оказалось прямым результатом вашей четырехмесячной политики: за этот период недоимка госбюджета достигла рекордных показателей, что является следствием политики «ничего не изменять». Громко объявленные правительством реформы, например, так называемая диджитализация - ничто иное, как хайп, бутафория изменений и коррупция.
За этими декорациями можно увидеть продолжение губительной политики на увеличение сверхдорогих заимствований: вы так увлеклись построением пирамиды ОВГЗ, что обвалили курс на 15%-20%.
Вы всячески поддержали теневую часть экономики, много сделав для того, чтобы предприниматели уменьшили количество уплачиваемых налогов и снизили количество оформленных на работу сотрудников.
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С вами пришли «прозорые» менеджеры на таможню, и служба недовыполнила план на рекордные несколько миллиардов гривен.

Из-за ревальвации гривни много предпринимателей готовы объявить о банкротстве , идут массовые сокращения.
Вам скорее всего не известно, но честный, легальный, бизнес часто работает с рентабельностью процентов в 10, поэтому 15-процентная дефляция вывела их в зону убыточности. Поговорите, например, с аграриями, насколько для них обесценился экспорт и подорожал импорт.
Бизнес выживает, а ваши коллеги, зодчие всего этого бардака, рисуют себе зарплаты в 300-500 тыс. грн.
Вы считаете, что это нормально?
Я вот тоже считаю ненормальным, что «лифтеры» и «кухарки» пришли к власти и гробят страну, её экономику и наше будущее. Скажу больше: я многое видел, но никогда не думал, что «кухарка» может стать первым министром страны.
Г-н Гончарук! У вас же намного больше данных о ситуации в экономике, вы должны понимать, насколько гибельно сказывается каждый день пребывания при власти возглавляемого вами Кабинета.
Поэтому прошу: немедленно уходите.
Добровольно…
По-европейски!
P. S. Также прошу депутатов отвлечься от дерибана земли и обратить внимание на ситуацию в экономике.
P. P. S. В ближайшее время расскажу об элитарной коррупции в правительстве.
Не могу уже терпеть.
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этот тип и сам не сахар, но в данном случае он озвучивает то, что есть правдой.
клоуны, дилетанты, педофилы, парикмахеры, баристы, сценаристы квартала и прочая шелупонь - рванула руководить экономикой.

Запасов Порошенко хватило на 8 месяцев...
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Я також не в захваті від Бродського, але чекаю на продовження від нього:

"В ближайшее время расскажу об элитарной коррупции в правительстве.
Не могу уже терпеть."
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Где вы увидели дефляцию? Ревальвация, то бишь укрепление национальной валюты, это отрицательное явление с точки зрения экономики, ибо деньги вкладываются в товар, который теряет свою стоимость в национальной валюте. Это кстати обычное явление для развитых стран, поэтому очень странно что это происходит в Украине.
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Айда легализировать проституцию, продажу и употребление канабиса
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И кому нахрен этот янтарь нужен?
Его давно не носят!
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