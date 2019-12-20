 Легализация добычи янтаря будет пополнять госбюджет, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Все земельные вопросы по доступу к залежам янтаря будут урегулированы. За незаконную добычу янтаря предполагается строгая уголовная ответственность", - подчеркнул премьер.

Законопроектом регулируются земельные вопросы доступа к залежам янтаря, обеспечивается строгая ответственность за несоблюдение требований рекультивации земли и обязанность компенсации понесенных потерь. Разрешения на добычу будут продаваться исключительно на аукционе.

Напомним, 19 декабря Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №2240 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса добычи янтаря".

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