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Все про:Тупальский (9) Антикоррупционный суд (555) Альперин Вадим (26)

 Суд отменил ночной домашний арест для замначальника киевской таможни Тупальского

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) отменила ночной домашний арест для заместителя начальника Киевской городской таможни ГФС Сергея Тупальского, подозреваемого в причастности к незаконной схеме по растомаживанию импортированных товаров.

"По результатам судебного рассмотрения коллегия судей решила отменить меру пресечения подозреваемому в виде домашнего ареста в ночное время суток и отказать детективам Национального антикоррупционного бюро Украины в удовлетворении ходатайства об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщает пресс-служба ВАКС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, 26 ноября сотрудники НАБУ и САП задержали 10 человек по подозрению в преступлениях, связанных с нарушением таможенного законодательства. Среди них - семь сотрудников органов таможенного контроля. Заместитель начальника Киевской городской таможни ГФС Сергей Тупальский в Facebook сообщил, что в его доме проходят обыски.

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По предположениям СМИ, обыски и задержания связаны с "делом Альперина".

Вечером того же дня президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook сообщил, что во время специальной операции по обнаружению коррупционеров на таможне сбежал один из фигурантов дела, предприниматель Альперин. Он призвал всех помочь с поисками злоумышленника и сообщать имеющуюся информацию о его местонахождении на горячую линию НАБУ.

Спустя некоторое время Андрей Федур, который является, адвокатом объявленного в розыск Альперина, сообщил на своей странице в соцсети Facebook, что его клиент 27 ноября придет на допрос в САП. 27 ноября детективы НАБУ сообщили о подозрении 10 фигурантам дела. В тот же день был задержан пришедший в САП Альперин. 28 ноября ему вручили уведомление о подозрении. 29 ноября Высший антикоррупционный суд (ВАС) избрал Альперину меру пресечения в виде ареста, назначен залог в размере 70 млн грн. В тот же день под ночной домашний арест был отправлен Тупальский. 3 декабря Альперин вышел из СИЗО, уплатив залог.

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Источник: https://censor.net.ua/n3166465
 
 
 Топ комментарии
 
Поясніть, чим же кращі узеленські за попередників?
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"Кращі"???
Издеваетесь?
Да если б эти парх...ые клоуны работали хотя б на 1 % так, как "проклятые барыги" - цены б им не было.
Но от них - один деструктив, доедают то, что сделал Порох и едут по инерции не его наработках.
Все, что ихнее - все провал и поражение.
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Поясніть, чим же кращі узеленські за попередників?
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"Кращі"???
Издеваетесь?
Да если б эти парх...ые клоуны работали хотя б на 1 % так, как "проклятые барыги" - цены б им не было.
Но от них - один деструктив, доедают то, что сделал Порох и едут по инерции не его наработках.
Все, что ихнее - все провал и поражение.
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Нічний домашній арешт... Це шо, спати тільки вдома?! Есесовці ,фашистюги, порушувачі конвенцій, ясно таку звірячу практику треба негайно відмінити і оскаржити. Особливо до такого хорошего парня.
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Виявляється що Членограй грощі любе більше ніж Барига))
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Видать хорошо занес и восстановится, пойдет на повышение и получит компенсацию и зп за несколько месяцев из бюджета
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Ночной домашний арест - это круто. Похоже у нас в стране 99.9% населения живут под "ночным домашним арестом".
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Ночной домашний арест - это типа у него забрали машину и деньги на шлюх?
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Правильно. Посидел дома теперь поря опять за работу. Нужно же судьям и прокурворам на взятки заробатывать.
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Цікаво, яка мотивація цього судового рішення? Криворукість звинувачення? Тоді чому за такі ж, якщо не більш криворукі і притягнути ща вуха звинувачення фіґуранти "справи Шеремета" оміють нари у державних закладах? А я скажу, чому. Бо можливий злочин митника - просто кримінал. А "справа Шеремета" - то "висока" (насправді - низька) політична гра з високими ставками. Сподіваюся, що ті, хто у цю гру грають крапленими картами, таки програють.
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